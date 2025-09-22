Были на экскурсии Орлиная полка, ущелье Гуамки. Большое спасибо нашему гиду Марии за прекрасную экскурсию! Мы увидели шикарную природу, прокатились читать дальше
на паровозике по ущелью, поднялись на Орлиную полку, откуда удивительно прекрасный вид, наснимали море интересных кадров. Понравилось, что темп для нас был комфортный, никто не торопил, Мария по дороге рассказывала нам много интересного. Завершилась экскурсия, после насыщенного впечатлениями и красотами дня, термальными источниками, что помогло расслабиться. Советуем данную экскурсию и гида Марию! Мы в восторге!
14.08.25г ездили на экскурсию из Краснодара. Семья из 4х человек. Дети 6 и 8 лет. Поездка была спокойной, прогулки все читать дальше
пришлись по душе даже детям. Маршрут для нас был скорректирован. Я боялась идти с детьми на Орлиную полку и мы поехали в Горячий ключ. Там катались на канатной дороге и колесе обозрения. Спасибо Марии! К концу дня она стала другом нашим детям) они просят теперь поехать опять на экскурсию!
Прекрасный день! Начали мы его с очень вкусного завтрака в пекарне-выпечка безподобная! Потом мы проехали часть пути по Гуамскому ущелью, читать дальше
часть пути прошли пешком. Ущелье просто восхитительное! Затем мы взобрались на Орлиную полку. Вот где не устаешь восхищаться тем, что природа великолепный архитектор! Маршрут не тяжелый, подсилу любому возрасту. В конце, правда чувствовалась усталость, которая лего снялась в бассейне с горячими источниками. Мария очень интересный человек. Дорогой рассказала нам историю края, обсудили темы сегодняшнего дня, поговорили вообще обо всем))) Благодарим Марию за открытие перед нами такого чудесного уголка нашей великолепной, необъятной России! Очень ждем продолжения!!! Рекомендуем всем!
Очень классная поездка на весь день. Понравилось всей семье, включая детей 6 и 13 лет. В Гуамке чудесная природа, воздух, поездка читать дальше
на паровозике - просто супер! Орлиная полка вообще восторг. И красота вокруг, и весело, и преодоление себя. В лесу тенек, где-то непросто подниматься. Но это того точно стоит. Мини треккинг (2,5 км в гору в одну сторону) как личное достижение, для детей особенно. Наверху забывается усталость и только захватывает дух от видов. Под ногами ящерки во все стороны. В конце дня награда в виде терм, в Адыгее они настоящие (40 градусов), просто восторг. Вся поездка и сам поход под рассказы Марии, интересно, весело, комфортно.
Если вы устали от жаркого города или в планах посмотреть природу вблизи Краснодара - это ваш шанс выбраться на природу. читать дальше
Максимально комфортная поездка: не нужно физической подготовки, чтобы увидеть горы с высоты птичьего полета, вы сможете пройти вдоль прекрасной горной реки, услышать историю края и завершить поездку в термальных ваннах. Мария, спасибо за отлично спланированное путешествие. 👍
Мария - отличный гид, замечательно выстроенная программа, умение подстраиваться под идеи и желания туриста на высшем уровне! Насыщенно, четко, прекрасный водитель, в общем, исключительно рекомендую воспользоваться ее услугами!
Очень понравилось. Интересные истории. Гид отлично знает историю своего края. Узнали много нового. Найдёт общий язык со всеми даже с читать дальше
ребёнком. За 16 часов мы получили много новых впечатлений и знаний!!! Мария очень разносторонняя и интересная. Было весело и классно! Очень надеемся на новую встречу с ней. Марии большое спасибо! Женя из Липецка.
Поехав с подругами в Краснодар на выходные, мы 08 сентября 2024 года решили один день посвятить поездке на природу. Выбор читать дальше
пал на тур «Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники». Все страхи и волнения (усталость от предыдущего активно проведенного дня, раннее пробуждение, беспокойство о питании в течении дня, сложность горного маршрута, необходимость успеть к отправлению поезда домой в Симферополь и т. д.) улетучились, как только мы повстречались с нашим гидом Марией. По дороге мы заехали в кафе-пекарню, насладились вкуснейшей утренней выпечкой с чаем и далее нас ждал прекрасно продуманный маршрут: великолепный лес с чистейшим воздухом, прогулка вдоль красивейшей многослойной скалы, подъем на Орлиную полку, панорама на лес и горы, каньон, пробитый рекой Курджипс, поселок Мезмай и парящие в голубом небе белоголовые сипы. Вторая часть маршрута – прогулка вдоль живописной реки Курджипс по узкоколейке до урочища Монахово, туристический поезд от Монахово до Гуамки. И далее нас ждал релакс на базе Н2О – купание в бассейнах с контрастной термальной водой. Тур, вопреки ожиданиям, для нас оказался легким и комфортным, и в этом заслуга высококвалифицированного нашего гида. Дополнительно хотелось подчеркнуть, что Мария надежный и уверенный водитель, рядом с ней чувствуешь себя на дороге в безопасности. Спасибо Марии за прекрасно проведенный день и Тripster за подбор столь квалифицированного и надежного гида.
Это был незабываемый день! Я никогда не думала, что смогу столько пройти за один день))), но оно того стоило! Потрясающая читать дальше
природа, красиво и тихо, горы, река, ежевика огромная! После такого насыщенного дня было очень кстати заехать в термы, три бассейна с разной температурой воды, здорово! Мы были на экскурсии большой компанией, разговоров после нам хватило надолго. Спасибо большое организатору за заботу, нашли нам отличную машину на 7 человек. Желаем Вам успехов и процветания!
Благодарим Марию за чудесное путешествие в горы! Гид вовремя встретил, учла все наши пожелания по поездке, поэтому путешествие выдалось максимально читать дальше
комфортным. Посетили орлиную полку, для начала путешествий - самое то! В процессе похода Мария рассказывала интересные факты и истории о местности, было весело и познавательно, время пролетело незаметно. Нам удалось подняться в гору, пройти реку, местное поселение и ущелье. А в конце поездки были максимально расслабляющие горячие источники. Искренне благодарим за чудесно проведенный день! Всем рекомендуем именно этого гида!!!
Мы очень благодарны Марии за потрясающий маршрут Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки, термальные источники. Мы с мужем в восторге. Не читать дальше
смотря на сильный дождь, который сопровождал нас на подъёме на Орлиную полку, а потом на спуске, это совсем не испортило впечатлений. У Марии были дождевики и мы не промокли. С Орлиной полки открывались потрясающей красоты виды, бывало под нами и мимо нас проплывали облака. Сделали там массу красивых фотографий. После спуска Мария отвезла нас в Мезмай, откуда по узкоколейке мы направились в ущелье Гуамки. Дождь к тому моменту закончился. Всю дорогу мы любовались на живописные пейзажи реки Курджипс. Очень атмосферное место. Дойдя до станции мы сели на экскурсионный поезд и поехали в Гуамку. В поезде мы слушали аудио экскурсию про дорогу, ущелье и все что нас окружало. Дальше мы отправились в термальные источники. По приезду оказалась, что я забыла купальник и Мария любезно предложила свой. Так что не бывает безвыходных ситуаций и мы поплавали в источниках, чередую три бассейна с тёплой прохладной водой. Мы до сих пор под впечатлением от экскурсии. Очень насыщенный и интересный получился день, очень многое увидели посмотрели, узнали. Мария прекрасный гид, отличный рассказчик, позитивный человек, очень любящий свой край, вовлекает с путешествие с самой первой минуты. Мы обязательно еще попутешествуем с Марией, в том числе и во вногодневной экспедиции. Обязательно будем рекомендовать Марию!
Маршрут путешествия нам с женой очень понравился. В нем есть и горы, и река, и просто потрясающая природа. Классная находка экскурсовода читать дальше
Марии - это дать возможность туристам пройти пешком от Мезмая до Гуамского ущелья. В конце этого маршрута можно проехать на маленьком поезде. На протяжении всей экскурсии мы узнали об истории народа черкесов (или Адыгэ, как они себя называют). У Марии есть потрясающая способность в достаточно простой и понятной форме представить материал. А самое главное - заинтересовать историей развития края. В ходе путешествия чувствовалось, что Мария искренне заботится, чтобы туристам было комфортно. Большое спасибо за просто великолепный день.
