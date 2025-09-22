читать дальше

смотря на сильный дождь, который сопровождал нас на подъёме на Орлиную полку, а потом на спуске, это совсем не испортило впечатлений. У Марии были дождевики и мы не промокли. С Орлиной полки открывались потрясающей красоты виды, бывало под нами и мимо нас проплывали облака. Сделали там массу красивых фотографий. После спуска Мария отвезла нас в Мезмай, откуда по узкоколейке мы направились в ущелье Гуамки. Дождь к тому моменту закончился. Всю дорогу мы любовались на живописные пейзажи реки Курджипс. Очень атмосферное место. Дойдя до станции мы сели на экскурсионный поезд и поехали в Гуамку. В поезде мы слушали аудио экскурсию про дорогу, ущелье и все что нас окружало. Дальше мы отправились в термальные источники. По приезду оказалась, что я забыла купальник и Мария любезно предложила свой. Так что не бывает безвыходных ситуаций и мы поплавали в источниках, чередую три бассейна с тёплой прохладной водой. Мы до сих пор под впечатлением от экскурсии. Очень насыщенный и интересный получился день, очень многое увидели посмотрели, узнали. Мария прекрасный гид, отличный рассказчик, позитивный человек, очень любящий свой край, вовлекает с путешествие с самой первой минуты. Мы обязательно еще попутешествуем с Марией, в том числе и во вногодневной экспедиции. Обязательно будем рекомендовать Марию!