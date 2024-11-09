На экскурсии Вaм откpоютcя дeсятки видoв мoгучегo Eниceя — caмoй многoводнoй peки Pоссии.
Пocмотрите на Краcноярcк с caмой высокoй обзoрной точки, увидите вблизи Красноярскую ГЭС, ту самую, которая изображена на купюре
Пocмотрите на Краcноярcк с caмой высокoй обзoрной точки, увидите вблизи Красноярскую ГЭС, ту самую, которая изображена на купюре
Описание экскурсии
За 8 часов вы увидите:
- Караульная гора, находится в самом центре Красноярска. Здесь располагается Часовня Параскевы Пятницы – та самая, которая изображена на десятирублевой купюре, а еще отсюда хорошо видно исторический центр города;
- Николаевская сопка – Это самая высокая гора в черте города, наверху находится смотровая площадка с видом на весь город, также на ней находится один из самых высоких флагштоков в России;
- Восточный вход Национальный парк «Столбы». Место, где Вы сможете увидеть одного из представителей Красноярских столбов – скалу Такмак. Тут вы узнаете о том, как появились Столбы, о культуре Столбизма и о том, какую роль они сыграли в период революции. Так же тут находится родник с вкусной водой, вы сможете набрать воды;
- Торгашинская лестница – самая длинная лестница в России. Выглядит очень впечатляюще;
- «Царь – Рыба» – скульптура, которая находится на очень красивой смотровой площадке с шикарным видом на Енисей. Внизу находится поселок Овсянка, где родился известный русский писатель классик В. П. Астафьев;
- Река Мана, на которой снимали фильм «Хозяин тайги» 1969 года, Вы побываете на устье этой реки, там, где она впадает в Енисей;
- Набережная Дивногорска. В 2019 году известный Блогер Илья Варламов назвал набережную Дивногорска лучшим общественным пространством страны. Изюминкой этой набережной является вид на горы. Тут вы прогуляетесь и здесь будет перерыв на обед;
- Красноярская ГЭС. В 70-х годах она являлась самой мощной ГЭС на планете и потребовалось целых 17 лет чтобы ее построить. Вы побываете на смотровой, где в полной мере сможете оценить всю мощь этого сооружения;
Судоподъемник Красноярской ГЭС. Это единственный судоподъемник в России, он способен пропускать суда через Красноярскую ГЭС. Это очень яркий пример советского Гигантизма. Вы увидите его вблизи. В процессе экскурсии Вы узнаете много интересных фактов о Красноярске и крае, познакомитесь с природой восточного Саяна, узнаете почему Енисей не замерзает и много еще того, что может Вас удивить. Важная информация:.
Судоподъемник Красноярской ГЭС. Это единственный судоподъемник в России, он способен пропускать суда через Красноярскую ГЭС. Это очень яркий пример советского Гигантизма. Вы увидите его вблизи. В процессе экскурсии Вы узнаете много интересных фактов о Красноярске и крае, познакомитесь с природой восточного Саяна, узнаете почему Енисей не замерзает и много еще того, что может Вас удивить. Важная информация:.
• Судоподъемник Красноярской ГЭС. Это единственный судоподъемник в России, он способен пропускать суда через Красноярскую ГЭС. Это очень яркий пример советского Гигантизма. Вы увидите его вблизи. В процессе экскурсии Вы узнаете много интересных фактов о Красноярске и крае, познакомитесь с природой восточного Саяна, узнаете почему Енисей не замерзает и много еще того, что может Вас удивить. Важная информация:
- Экскурсия занимает 8-10 часов. За это время: проедете 120 км. на автомобиле; побываете в десяти локациях; пройдете пешком 2 км;
- Дети допускаются к экскурсии с 7 лет;
- В индивидуальной экскурсии все внимание гида будет полностью уделено вам. Не будет много туристов, никто не будет разбредаться и из-за этого не придется никого ждать. Вы сможете за один день посмотреть максимально много локаций. Вас заберут от отеля, а после экскурсии привезут обратно.
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт в 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красноярская ГЭС
- Часовня Параскевы Пятницы
- Коммунальный мост
- Столбы (Восточный вход)
- Смотровые с видом на горы и Енисей
- Смотровые с видом на город
- Самая длинная лестница в России
- Один из самых высоких флагштоков России 100 метров
- Самый высокий наклонный крест в России
- Набережная Дивногорска
- Судоподъемник красноярской ГЭС
- Устье реки Мана
- Бобровый лог
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Трансфер из аэропорта (1000 руб.).
Место начала и завершения?
Красноярск, улица Урицкого, 94
Когда и сколько длится?
Когда: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
9 ноя 2024
Экскурсия отлично спланирована, продумано, так что можно за один день увидеть, очень много интересных мест. Мы увидели город со смотровой площадки часовни Параскевы Пятницы, Торгашенский хребет, Красноярские Столбы, Царь рыбу,
Е
Елена
30 окт 2024
Экскурсия очень занятная. Узнали много интересного и познавательно. Посетили очень много уникальных мест. Отдельное спасибо экскурсаводу Игорю. Этот милый молодой человек сделал наш день незабываемым. Покорил огромной кладезью знаний. Спасибо огромное за впечатления.
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