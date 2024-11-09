За 8 часов вы увидите:

Караульная гора, находится в самом центре Красноярска. Здесь располагается Часовня Параскевы Пятницы – та самая, которая изображена на десятирублевой купюре, а еще отсюда хорошо видно исторический центр города;

Николаевская сопка – Это самая высокая гора в черте города, наверху находится смотровая площадка с видом на весь город, также на ней находится один из самых высоких флагштоков в России;

Восточный вход Национальный парк «Столбы». Место, где Вы сможете увидеть одного из представителей Красноярских столбов – скалу Такмак. Тут вы узнаете о том, как появились Столбы, о культуре Столбизма и о том, какую роль они сыграли в период революции. Так же тут находится родник с вкусной водой, вы сможете набрать воды;

Торгашинская лестница – самая длинная лестница в России. Выглядит очень впечатляюще;

«Царь – Рыба» – скульптура, которая находится на очень красивой смотровой площадке с шикарным видом на Енисей. Внизу находится поселок Овсянка, где родился известный русский писатель классик В. П. Астафьев;

Река Мана, на которой снимали фильм «Хозяин тайги» 1969 года, Вы побываете на устье этой реки, там, где она впадает в Енисей;

Набережная Дивногорска. В 2019 году известный Блогер Илья Варламов назвал набережную Дивногорска лучшим общественным пространством страны. Изюминкой этой набережной является вид на горы. Тут вы прогуляетесь и здесь будет перерыв на обед;

Красноярская ГЭС. В 70-х годах она являлась самой мощной ГЭС на планете и потребовалось целых 17 лет чтобы ее построить. Вы побываете на смотровой, где в полной мере сможете оценить всю мощь этого сооружения;

Судоподъемник Красноярской ГЭС. Это единственный судоподъемник в России, он способен пропускать суда через Красноярскую ГЭС. Это очень яркий пример советского Гигантизма. Вы увидите его вблизи. В процессе экскурсии Вы узнаете много интересных фактов о Красноярске и крае, познакомитесь с природой восточного Саяна, узнаете почему Енисей не замерзает и много еще того, что может Вас удивить. Важная информация:.

Судоподъемник Красноярской ГЭС. Это единственный судоподъемник в России, он способен пропускать суда через Красноярскую ГЭС. Это очень яркий пример советского Гигантизма. Вы увидите его вблизи. В процессе экскурсии Вы узнаете много интересных фактов о Красноярске и крае, познакомитесь с природой восточного Саяна, узнаете почему Енисей не замерзает и много еще того, что может Вас удивить. Важная информация:.

• Судоподъемник Красноярской ГЭС. Это единственный судоподъемник в России, он способен пропускать суда через Красноярскую ГЭС. Это очень яркий пример советского Гигантизма. Вы увидите его вблизи. В процессе экскурсии Вы узнаете много интересных фактов о Красноярске и крае, познакомитесь с природой восточного Саяна, узнаете почему Енисей не замерзает и много еще того, что может Вас удивить. Важная информация: