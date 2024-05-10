Экскурсии на 1 день в Кронштадте

Найдено 5 экскурсий в категории «На весь день» в Кронштадте, цены от 13 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории Кронштадта и острова Котлин
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
57 отзывов
Истории Кронштадта и острова Котлин: экскурсия в мир природы и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900 за всё до 6 чел.
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Погрузитесь в историю Кронштадта на авторской экскурсии. Увидите форты, Морской собор и уникальные природные объекты
Начало: Г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Расписание: ежедневно с 09.00 до 17.00
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Кронштадт в рассказах русского офицера
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Кронштадт в рассказах русского офицера
Начало: Г. Кронштадт ул. Восстания дом 3 литер А
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 21.00
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Маяки и Форты Кронштадта
Индивидуальная
7 часов
Маяки и Форты Кронштадта: путешествие сквозь века
Приключение по маякам и фортам Кронштадта - это уникальный шанс увидеть историю морской защиты Петербурга
Начало: Цитадельское ш., 14, Кронштадт, Остров Фортов
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
36 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Истории Кронштадта и острова Котлин
    Хочется поблагодарить Никиту за прекрасную экскурсию. Человек любит свой город, отличная подача материала. Все очень информативно. Приятный бонус в виде чаепития в импровизированной кают-кампании. Еще раз большое спасибо!
  • М
    Мария
    15 апреля 2024
    Истории Кронштадта и острова Котлин
    Это прям эталон экскурсии. Горячо рекомендую!
    Это прям эталон экскурсии. Горячо рекомендую!
  • Е
    Евгения
    11 марта 2024
    Истории Кронштадта и острова Котлин
    10.03.2024 побывали на большой шестичасовой экскурсии. Нам с мужем все очень понравилось, это была одна из самых лучших экскурсий. Никита
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    интересно, структурированно даёт колоссальный объем информации, рассказывает понятным,грамотным языком. У нас появилось желание приехать в Кронштадт еще раз и остаться там подольше. Рекомендую этого экскурсовода и его экскурсии всем без исключения!

  • И
    Ирина
    9 января 2024
    Петергоф и Кронштадт за один день
    Как жаль, что нельзя поставить оценку 10+, замечательные Светлана и Анатолий, настолько Светлана увлечена историей, настолько глубокое знание материала просто
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    впечатляет, как увлекательно!!! 6 с лишним часов пролетели незаметно, надеюсь, что это не последнее путешествие в Санкт-Петербург и обязательно в сопровождении со Светланой, бесконечная благодарность от нас

  • Е
    Елена
    11 декабря 2023
    Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
    Отличная экскурсия, несмотря на то, что проходила в зимнее время, все очень увлекательно и интересно. Никита - замечательный экскурсовод, интересный рассказчик, который любит и гордится своим городом.
  • Е
    Елена
    22 октября 2023
    Петергоф и Кронштадт за один день
    Очень интересная и позитивная экскурсия получилась благодаря Светлане! Крайне приятный человек с огромным багажом знаний и тонкостей. Спасибо огромное! Думаю это не последняя наша экскурсия у нее)
  • И
    Ирина
    14 июля 2023
    Петергоф и Кронштадт за один день
    Хотели выразить благодарность Светлане за потрясающую экскурсию в Петергоф и Кронштадт! В Санкт-Петербурге у нас было 5 экскурсий с разными
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    гидами, но экскурсия со Светланой превзошла все наши ожидания! Мы не заметили, как пролетел день! Светлана, очень эрудированна, с энциклопедическими знаниями, но при этом очень легкий, позитивный, влюбленный в свое дело экскурсовод! Обязательно вернемся в Санкт- Петербург и очень надеемся на новые встречи со Светланой с ее потрясающими экскурсиями! Спасибо!!!

  • n
    nata_che
    7 мая 2021
    Кронштадт в рассказах русского офицера
    Самая познавательная из экскурсий за многие годы! Эрудированный интеллигентный рассказчик, любящий свой город и страну. 6 часов пролетели на одном дыхании. Все продуманно до мелочей. Огромное спасибо!
  • А
    Александр
    26 ноября 2019
    Кронштадт в рассказах русского офицера
    В ноябре посетили Кронштадт, знакомил нас с историей города Никита- крайне увлеченный и знающий свое дело гид! 6 часов пролетели
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    на одном дыхании, узнали и увидели много интересного, после экскурсии появилось желание углубиться в множество деталей и приехать сюда ещё раз! Всем, кому интересна история Кроншдадта и Балтийского флота рекомендую посетить эту экскурсию! Никите отдельное спасибо за отлично проведённый день!

  • А
    Арина
    21 сентября 2019
    Кронштадт в рассказах русского офицера
    Это была очень наполненная, интересная экскурсия, которая останется в памяти полученными знаниями.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «На весь день»

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  1. Истории Кронштадта и острова Котлин
  2. Петергоф и Кронштадт за один день
  3. Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
  4. Кронштадт в рассказах русского офицера
  5. Маяки и Форты Кронштадта
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 13 900 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Кронштадт на 1 день, гиды Кронштадта подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Кронштадт так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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