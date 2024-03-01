Авторские туры по Крыму

Туры в городах Крыма

Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Крыму или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии

Экскурсионный тур «Два дня по Восточному Крыму»
Экскурсионный тур «Два дня по Восточному Крыму»
35000
за всё
Если вы остановились на Южном берегу Крыма, то для знакомства с Восточным побережьем лучше выбрать 2 полноценных дня. Край Восточного Крыма очень насы...
Судак
Экскурсионный тур «Два дня по Восточному Крыму»
Экскурсионный тур «Два дня по Восточному Крыму»
35000
за всё
Если вы остановились на Южном берегу Крыма, то для знакомства с Восточным побережьем лучше выбрать 2 полноценных дня. Край Восточного Крыма очень насы...
Гурзуф
Двухдневный поход к горному озеру
Двухдневный поход к горному озеру
10000
за чел.
Приглашаю вас на конную прогулку по долине Кара-Коба. Мы увидим монастырь Челтер-Мармара, полюбуемся на окрестноси с 40-метровой отвесной скалы, проед...
Севастополь

Групповые экскурсии

Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
8500
за чел.
Трехдневное путешествие на комфортабельном автобусе: Новый Афон, Сухум и Гагры, Пицунда, пещеры и ущелья, озера и водопады, а также другие интересные ...
Феодосия
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
8500
за чел.
Трехдневное путешествие на комфортабельном автобусе: Новый Афон, Сухум и Гагры, Пицунда, пещеры и ущелья, озера и водопады, а также другие интересные ...
Симферополь
Релакс-тур "Крымская"Акуна-матата"
Релакс-тур "Крымская"Акуна-матата"
77000
за чел.
Симферополь

Обзорные по городам

Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
Горный Крым и Севастополь. Обзорный тур
5
3 отзыва
35000
за чел.
Походно-экскурсионная семидневная программа разработана для неподготовленных туристов. Ночевки предусмотрены в гостиницах и на турбазах. Прогулки нале...
Симферополь

Экскурсионные туры на несколько дней

Яркая осень в Севастополе
Яркая осень в Севастополе
4.7
3 отзыва
от
18600
за чел.
Осень в Крыму — это время, когда леса полуострова фантастически красивы в своем разнообразии цветов, а солнце уже не такое жаркое, но все еще радует н...
Севастополь
Краски осеннего Крыма
Краски осеннего Крыма
4.7
3 отзыва
от
18400
за чел.
Осень – прекрасное время для путешествия по Крыму. Осень в Крыму наступает значительно позже, чем в средней полосе России. В ноябре лес Крыма фантасти...
Ялта
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
8500
за чел.
Трехдневное путешествие на комфортабельном автобусе: Новый Афон, Сухум и Гагры, Пицунда, пещеры и ущелья, озера и водопады, а также другие интересные ...
Феодосия
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
8500
за чел.
Трехдневное путешествие на комфортабельном автобусе: Новый Афон, Сухум и Гагры, Пицунда, пещеры и ущелья, озера и водопады, а также другие интересные ...
Симферополь
Рождество в Крыму
Рождество в Крыму
4.7
3 отзыва
от
25200
за чел.
Если хочется за короткий отпуск увидеть как можно больше и окунуться в атмосферу рождества, то этот тур — то, что нужно! Побываем в самых популярных л...
Севастополь
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
5
3 отзыва
от
26900
за чел.
Приглашаем отправиться с нами в удивительное путешествие по рождественскому Крыму! Мы посетим самые известные города и достопримечательности, где нас ...
Симферополь
По горному Крыму с рюкзаками
По горному Крыму с рюкзаками
5
3 отзыва
27500
за чел.
Горный Крым — потрясающее место, путешествие по нему всегда наполнено открытиями! На протяжении всего пути встречаются каньоны и водопады, причудливые...
Симферополь
Крымская кругосветка
Крымская кругосветка
5
3 отзыва
от
29900
за чел.
Вас ожидает знакомство с интересными историческими достопримечательностями города-героя Севастополя, подъем к зубцам Ай-Петри, посещение загадочной До...
Симферополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
Новогодние каникулы в Крыму. Балаклава и Севастополь
5
3 отзыва
38400
за чел.
Новогодние каникулы в Крыму – лучшее, что может случиться с вами этой зимой! Зима в Крыму – мягкая, нежная, обволакивающая невесомым белоснежным покры...
Симферополь

Последние отзывы о турах по Крыму

  • У
    Ульяна
    1 марта 2024
    Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
    Все понравилось!
    Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!Все понравилось!
  • М
    Михаил
    27 февраля 2024
    Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
    Организация трансфера была хорошей, завтраки вкусные.
  • О
    Ольга
    17 января 2024
    Новый год в Севастополе
    Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять. Доходчиво передана история на экскурсиях . Слушали с любопытством) Водители- профессионалы. Комфортно и безопасно возили. Минусы: Сам тур - по состоянию на Новый год - слегка сыроват, но причина в том, что большинство экскурсионных мест находятся на реставрации, и конечно же, смотреть на 5% от всего здания - было не совсем интересно (ханство), но, мы насладились воздухом и красотой природы и гор. Ялта - на мой взгляд - 1 час прогулки - это как дать конфету откусить и не доесть. С учетом того, что набережная интереснее вечером и сама набережная после реставрации- стала красивее . Экскурсией в Ялту слегка разочарованны . Кафе у вида на ласточкино гнездо - полный отстой. Ощущение, что загоняют туристов туда чтоб рекламировать вино . Вино разбавлено. Дурят. Ко всем другим экскурсионным программам - претензий нет. При малом количестве минусов - мы нашли возможность найти плюсы и просто насладиться красотой. Любой труд - это труд, и право на ошибку дано всем. Но оценки 4. На 5- есть необходимость доработки некоторых моментов.
    Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнятьПлюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнятьПлюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнятьПлюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнятьПлюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять
  • Н
    Наталия
    17 января 2024
    Новый год в Севастополе
    Очень понравилась поездка-знакомство с Крымом, повезло с погодой, ничто не мешало любоваться красотой завораживающих пейзажей, морем, захватывающие поездки по горным дорогам над бухтами и городами. Особенная благодарность нашему гиду Надежде Юрьевне, которая передала нам свою любовь к Севастополю, Крыму, делала нашу встречу Нового года веселой и запоминающейся, помогла нам всем познакомится, поскольку группа как и всегда в Большой Стране из разных регионов, что привносит свою изюминку в проводимые туры.
  • Н
    Наталия
    17 января 2024
    Яркая осень в Севастополе
    Поскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать сразу приезжать в Севастополь, я в ноябре консультировалась с вашими операторами, но мне никто такого не предложил, я бы сразу до Севастополя билеты купила, очень жаль терять целый день, пришлось добираться из Симферополя в гостиницу Севастополя своими силами и средствами.
  • Г
    Геннадий
    13 января 2024
    Новый год в Севастополе
    Тур организован замечательно. Посетили много интересных мест Крыма. Получили массу впечатлений и интересной информации.
  • Г
    Геннадий
    13 января 2024
    Яркая осень в Севастополе
    Надежда с открытой душой и глубоким знанием своего дела смогла за непродолжительное время показать красоту и и неповторимость красот Крыма.
  • М
    Маляренко
    11 января 2024
    Яркая осень в Севастополе
    Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые новогодние чудесные впечатления!!! Видно, что человек не просто мастер своего дела и профессионал, а по настоящему любит Севастополь и Крым! Благодарю от души!
    Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в СевастополеОгромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе
  • С
    Станислав
    9 января 2024
    Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур
    Всё было круто!!! Надежда настоящий организатор.
  • Т
    Татьяна
    9 октября 2023
    Вино и Крым. Гастрономический тур
    Я сегодня приехала домой после длительного путешествия, в т. ч. про Крыму, очень благодарна вам и и вашей БОЛЬШОЙ СТРАНЕ за доставленное удовольствие все было супер. Особая благодарность моему замечательному ГИДУ Александру. ГИД большими словами, умный, грамотный, терпеливый, многое знающий человек, любящий свой край. СПАСИБО Александр
  • Н
    Николай
    29 июня 2023
    Крымская кругосветка в сентябре
    Организация тура хорошая но были незапланированные изменения.
  • Н
    Николай
    29 июня 2023
    Гранд-тур по Крыму
    Хороший тур, познавательный и позитивный.
  • Н
    Наталья
    28 июня 2023
    Крымская кругосветка в сентябре
    Поездка прекрасно организована. Наш гид Галина Ивановна- человек искренне влюбленный в Крым и в свое дело. Получили массу интересной информации. Всё очень эмоционально, с душой и с заботой о туристах. Огромное ей спасибо!!!
  • В
    Владимир
    28 июня 2023
    По горному Крыму с рюкзаками
    Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
  • Н
    Наталья
    28 июня 2023
    Кругосветное путешествие по Крыму
    Недавно вернулась из чудесного путешествия. Незабываемые 5 дней в Крыму!!! Посетили многие города- Белогорск, Керчь, Феодосию, Судак, Коктебель, заповедники Карадаг и Казантип, Алушту, Ялту, Ливадию, Никитский ботанический сад, Севастополь. Увидели красивейшие природные места Крыма и исторические памятники. Особенно понравилась морская прогулка вдоль потухшего вулкана Карадаг, экскурсия в Ливадийском дворце и Никитском ботаническом саду. Сад -это просто рай на земле. Попали на цветение роз. Ароматы сказочные! Огромное впечатление произвело посещение Аджимушкайских каменоломен в Керчи. Вышла, едва сдерживая слезы…
  • В
    Виктор
    27 июня 2023
    Крымская кругосветка
    Все было хорошо организовано.
  • М
    Макарцев
    4 мая 2023
    Крымская кругосветка в сентябре
    Организаторы молдодцы!
  • Е
    Елена
    29 апреля 2023
    Кругосветное путешествие по Крыму
    Поездка прошла великолепно! Организация четкая. Сопровождающая и экскурсовод влюбленная в свое дело и знающая свое дело Виктория Евгеньевна просто чудо. Очень довольна поездкой. Даже погода не испортила впечатление. Благодарю!!
  • А
    Анастасия
    6 декабря 2022
    Рождество в Крыму
    Всё очень понравилось
  • И
    Ирина
    14 ноября 2022
    Гранд-тур по Крыму
    Уважаемая компания «Большая страна»! Благодарна за обширный материал по поездкам в различные регионы нашей страны. Очень удобно пользоваться вашим сайтом. Мне понравилось, что предоставлена полная информация о каждом туре с датами и ценами. Мы с мамой выбрали «Гранд-тур по Крыму» 8 дней/7 ночей. Тур хорошо организован, можно посмотреть многие достопримечательности. Были предоставлены интересные экскурсии. Очень жаль, что художественная галерея Айвазовского и дворец в Бахчисарае были на ремонте. Так хотелось посмотреть эти места, а не только любоваться строительными лесами. При планировании в дальнейшем отдыха буду с удовольствием пользоваться вашим сайтом. Уверена, что вы и дальше будете предоставлять достоверную информацию и прекрасные туры. С уважением, Медведева И. В.
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