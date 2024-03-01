Туры в городах Крыма
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Крыму или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
НАЙТИ
Индивидуальные экскурсии
35000
₽
за всё
Если вы остановились на Южном берегу Крыма, то для знакомства с Восточным побережьем лучше выбрать 2 полноценных дня. Край Восточного Крыма очень насы...
35000
₽
за всё
Если вы остановились на Южном берегу Крыма, то для знакомства с Восточным побережьем лучше выбрать 2 полноценных дня. Край Восточного Крыма очень насы...
10000
₽
за чел.
Приглашаю вас на конную прогулку по долине Кара-Коба. Мы увидим монастырь Челтер-Мармара, полюбуемся на окрестноси с 40-метровой отвесной скалы, проед...
Групповые экскурсии
8500
₽
за чел.
Трехдневное путешествие на комфортабельном автобусе: Новый Афон, Сухум и Гагры, Пицунда, пещеры и ущелья, озера и водопады, а также другие интересные ...
8500
₽
за чел.
Трехдневное путешествие на комфортабельном автобусе: Новый Афон, Сухум и Гагры, Пицунда, пещеры и ущелья, озера и водопады, а также другие интересные ...
Обзорные по городам
5
3 отзыва
35000
₽
за чел.
Походно-экскурсионная семидневная программа разработана для неподготовленных туристов. Ночевки предусмотрены в гостиницах и на турбазах. Прогулки нале...
Экскурсионные туры на несколько дней
4.7
3 отзыва
от
18600
₽
за чел.
Осень в Крыму — это время, когда леса полуострова фантастически красивы в своем разнообразии цветов, а солнце уже не такое жаркое, но все еще радует н...
4.7
3 отзыва
от
18400
₽
за чел.
Осень – прекрасное время для путешествия по Крыму. Осень в Крыму наступает значительно позже, чем в средней полосе России. В ноябре лес Крыма фантасти...
8500
₽
за чел.
Трехдневное путешествие на комфортабельном автобусе: Новый Афон, Сухум и Гагры, Пицунда, пещеры и ущелья, озера и водопады, а также другие интересные ...
8500
₽
за чел.
Трехдневное путешествие на комфортабельном автобусе: Новый Афон, Сухум и Гагры, Пицунда, пещеры и ущелья, озера и водопады, а также другие интересные ...
4.7
3 отзыва
от
25200
₽
за чел.
Если хочется за короткий отпуск увидеть как можно больше и окунуться в атмосферу рождества, то этот тур — то, что нужно! Побываем в самых популярных л...
5
3 отзыва
от
26900
₽
за чел.
Приглашаем отправиться с нами в удивительное путешествие по рождественскому Крыму! Мы посетим самые известные города и достопримечательности, где нас ...
5
3 отзыва
27500
₽
за чел.
Горный Крым — потрясающее место, путешествие по нему всегда наполнено открытиями! На протяжении всего пути встречаются каньоны и водопады, причудливые...
5
3 отзыва
от
29900
₽
за чел.
Вас ожидает знакомство с интересными историческими достопримечательностями города-героя Севастополя, подъем к зубцам Ай-Петри, посещение загадочной До...
5
3 отзыва
38400
₽
за чел.
Новогодние каникулы в Крыму – лучшее, что может случиться с вами этой зимой! Зима в Крыму – мягкая, нежная, обволакивающая невесомым белоснежным покры...
Последние отзывы о турах по Крыму
- УУльяна1 марта 2024Все понравилось!
- ММихаил27 февраля 2024Организация трансфера была хорошей, завтраки вкусные.
- ООльга17 января 2024Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять. Доходчиво передана история на экскурсиях . Слушали с любопытством) Водители- профессионалы. Комфортно и безопасно возили. Минусы: Сам тур - по состоянию на Новый год - слегка сыроват, но причина в том, что большинство экскурсионных мест находятся на реставрации, и конечно же, смотреть на 5% от всего здания - было не совсем интересно (ханство), но, мы насладились воздухом и красотой природы и гор. Ялта - на мой взгляд - 1 час прогулки - это как дать конфету откусить и не доесть. С учетом того, что набережная интереснее вечером и сама набережная после реставрации- стала красивее . Экскурсией в Ялту слегка разочарованны . Кафе у вида на ласточкино гнездо - полный отстой. Ощущение, что загоняют туристов туда чтоб рекламировать вино . Вино разбавлено. Дурят. Ко всем другим экскурсионным программам - претензий нет. При малом количестве минусов - мы нашли возможность найти плюсы и просто насладиться красотой. Любой труд - это труд, и право на ошибку дано всем. Но оценки 4. На 5- есть необходимость доработки некоторых моментов.
- ННаталия17 января 2024Очень понравилась поездка-знакомство с Крымом, повезло с погодой, ничто не мешало любоваться красотой завораживающих пейзажей, морем, захватывающие поездки по горным дорогам над бухтами и городами. Особенная благодарность нашему гиду Надежде Юрьевне, которая передала нам свою любовь к Севастополю, Крыму, делала нашу встречу Нового года веселой и запоминающейся, помогла нам всем познакомится, поскольку группа как и всегда в Большой Стране из разных регионов, что привносит свою изюминку в проводимые туры.
- ННаталия17 января 2024Поскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать сразу приезжать в Севастополь, я в ноябре консультировалась с вашими операторами, но мне никто такого не предложил, я бы сразу до Севастополя билеты купила, очень жаль терять целый день, пришлось добираться из Симферополя в гостиницу Севастополя своими силами и средствами.
- ГГеннадий13 января 2024Тур организован замечательно. Посетили много интересных мест Крыма. Получили массу впечатлений и интересной информации.
- ГГеннадий13 января 2024Надежда с открытой душой и глубоким знанием своего дела смогла за непродолжительное время показать красоту и и неповторимость красот Крыма.
- ММаляренко11 января 2024Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые новогодние чудесные впечатления!!! Видно, что человек не просто мастер своего дела и профессионал, а по настоящему любит Севастополь и Крым! Благодарю от души!
- ССтанислав9 января 2024Всё было круто!!! Надежда настоящий организатор.
- ТТатьяна9 октября 2023Вино и Крым. Гастрономический турЯ сегодня приехала домой после длительного путешествия, в т. ч. про Крыму, очень благодарна вам и и вашей БОЛЬШОЙ СТРАНЕ за доставленное удовольствие все было супер. Особая благодарность моему замечательному ГИДУ Александру. ГИД большими словами, умный, грамотный, терпеливый, многое знающий человек, любящий свой край. СПАСИБО Александр
- ННиколай29 июня 2023Крымская кругосветка в сентябреОрганизация тура хорошая но были незапланированные изменения.
- ННиколай29 июня 2023Хороший тур, познавательный и позитивный.
- ННаталья28 июня 2023Крымская кругосветка в сентябреПоездка прекрасно организована. Наш гид Галина Ивановна- человек искренне влюбленный в Крым и в свое дело. Получили массу интересной информации. Всё очень эмоционально, с душой и с заботой о туристах. Огромное ей спасибо!!!
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ННаталья28 июня 2023Недавно вернулась из чудесного путешествия. Незабываемые 5 дней в Крыму!!! Посетили многие города- Белогорск, Керчь, Феодосию, Судак, Коктебель, заповедники Карадаг и Казантип, Алушту, Ялту, Ливадию, Никитский ботанический сад, Севастополь. Увидели красивейшие природные места Крыма и исторические памятники. Особенно понравилась морская прогулка вдоль потухшего вулкана Карадаг, экскурсия в Ливадийском дворце и Никитском ботаническом саду. Сад -это просто рай на земле. Попали на цветение роз. Ароматы сказочные! Огромное впечатление произвело посещение Аджимушкайских каменоломен в Керчи. Вышла, едва сдерживая слезы…
- ВВиктор27 июня 2023Все было хорошо организовано.
- ММакарцев4 мая 2023Крымская кругосветка в сентябреОрганизаторы молдодцы!
- ЕЕлена29 апреля 2023Поездка прошла великолепно! Организация четкая. Сопровождающая и экскурсовод влюбленная в свое дело и знающая свое дело Виктория Евгеньевна просто чудо. Очень довольна поездкой. Даже погода не испортила впечатление. Благодарю!!
- ААнастасия6 декабря 2022Всё очень понравилось
- ИИрина14 ноября 2022Уважаемая компания «Большая страна»! Благодарна за обширный материал по поездкам в различные регионы нашей страны. Очень удобно пользоваться вашим сайтом. Мне понравилось, что предоставлена полная информация о каждом туре с датами и ценами. Мы с мамой выбрали «Гранд-тур по Крыму» 8 дней/7 ночей. Тур хорошо организован, можно посмотреть многие достопримечательности. Были предоставлены интересные экскурсии. Очень жаль, что художественная галерея Айвазовского и дворец в Бахчисарае были на ремонте. Так хотелось посмотреть эти места, а не только любоваться строительными лесами. При планировании в дальнейшем отдыха буду с удовольствием пользоваться вашим сайтом. Уверена, что вы и дальше будете предоставлять достоверную информацию и прекрасные туры. С уважением, Медведева И. В.