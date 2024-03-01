У Ульяна Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет Все понравилось!

М Михаил Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет Организация трансфера была хорошей, завтраки вкусные.

О Ольга Новый год в Севастополе Плюсы - Знания истории и любовь к городу у гида тура - не отнять. Доходчиво передана история на экскурсиях . Слушали с любопытством) Водители- профессионалы. Комфортно и безопасно возили. Минусы: Сам тур - по состоянию на Новый год - слегка сыроват, но причина в том, что большинство экскурсионных мест находятся на реставрации, и конечно же, смотреть на 5% от всего здания - было не совсем интересно (ханство), но, мы насладились воздухом и красотой природы и гор. Ялта - на мой взгляд - 1 час прогулки - это как дать конфету откусить и не доесть. С учетом того, что набережная интереснее вечером и сама набережная после реставрации- стала красивее . Экскурсией в Ялту слегка разочарованны . Кафе у вида на ласточкино гнездо - полный отстой. Ощущение, что загоняют туристов туда чтоб рекламировать вино . Вино разбавлено. Дурят. Ко всем другим экскурсионным программам - претензий нет. При малом количестве минусов - мы нашли возможность найти плюсы и просто насладиться красотой. Любой труд - это труд, и право на ошибку дано всем. Но оценки 4. На 5- есть необходимость доработки некоторых моментов.

Н Наталия Новый год в Севастополе Очень понравилась поездка-знакомство с Крымом, повезло с погодой, ничто не мешало любоваться красотой завораживающих пейзажей, морем, захватывающие поездки по горным дорогам над бухтами и городами. Особенная благодарность нашему гиду Надежде Юрьевне, которая передала нам свою любовь к Севастополю, Крыму, делала нашу встречу Нового года веселой и запоминающейся, помогла нам всем познакомится, поскольку группа как и всегда в Большой Стране из разных регионов, что привносит свою изюминку в проводимые туры.

Н Наталия Яркая осень в Севастополе Поскольку не смогла добиться от операторов четких инструкций в момент заказа тура, надо было всем прибывающим позднее времени встречи рекомендовать сразу приезжать в Севастополь, я в ноябре консультировалась с вашими операторами, но мне никто такого не предложил, я бы сразу до Севастополя билеты купила, очень жаль терять целый день, пришлось добираться из Симферополя в гостиницу Севастополя своими силами и средствами.

Г Геннадий Новый год в Севастополе Тур организован замечательно. Посетили много интересных мест Крыма. Получили массу впечатлений и интересной информации.

Г Геннадий Яркая осень в Севастополе Надежда с открытой душой и глубоким знанием своего дела смогла за непродолжительное время показать красоту и и неповторимость красот Крыма.

М Маляренко Яркая осень в Севастополе Огромное спасибо Надежде за интереснейшие экскурсии, за подробные рассказы и исторические факты. Я была в Севастополе впервые и получила неповторимые новогодние чудесные впечатления!!! Видно, что человек не просто мастер своего дела и профессионал, а по настоящему любит Севастополь и Крым! Благодарю от души!

С Станислав Вкусные выходные в Крыму. Экскурсионный тур Всё было круто!!! Надежда настоящий организатор.

Т Татьяна Вино и Крым. Гастрономический тур Я сегодня приехала домой после длительного путешествия, в т. ч. про Крыму, очень благодарна вам и и вашей БОЛЬШОЙ СТРАНЕ за доставленное удовольствие все было супер. Особая благодарность моему замечательному ГИДУ Александру. ГИД большими словами, умный, грамотный, терпеливый, многое знающий человек, любящий свой край. СПАСИБО Александр

Н Николай Крымская кругосветка в сентябре Организация тура хорошая но были незапланированные изменения.

Н Николай Гранд-тур по Крыму Хороший тур, познавательный и позитивный.

Н Наталья Крымская кругосветка в сентябре Поездка прекрасно организована. Наш гид Галина Ивановна- человек искренне влюбленный в Крым и в свое дело. Получили массу интересной информации. Всё очень эмоционально, с душой и с заботой о туристах. Огромное ей спасибо!!!

В Владимир По горному Крыму с рюкзаками Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!

Н Наталья Кругосветное путешествие по Крыму Недавно вернулась из чудесного путешествия. Незабываемые 5 дней в Крыму!!! Посетили многие города- Белогорск, Керчь, Феодосию, Судак, Коктебель, заповедники Карадаг и Казантип, Алушту, Ялту, Ливадию, Никитский ботанический сад, Севастополь. Увидели красивейшие природные места Крыма и исторические памятники. Особенно понравилась морская прогулка вдоль потухшего вулкана Карадаг, экскурсия в Ливадийском дворце и Никитском ботаническом саду. Сад -это просто рай на земле. Попали на цветение роз. Ароматы сказочные! Огромное впечатление произвело посещение Аджимушкайских каменоломен в Керчи. Вышла, едва сдерживая слезы…

В Виктор Крымская кругосветка Все было хорошо организовано.

М Макарцев Крымская кругосветка в сентябре Организаторы молдодцы!

Е Елена Кругосветное путешествие по Крыму Поездка прошла великолепно! Организация четкая. Сопровождающая и экскурсовод влюбленная в свое дело и знающая свое дело Виктория Евгеньевна просто чудо. Очень довольна поездкой. Даже погода не испортила впечатление. Благодарю!!

А Анастасия Рождество в Крыму Всё очень понравилось