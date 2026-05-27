Мои заказы

К Сулакскому каньону из Махачкалы - с прогулкой на скоростном катере

По знаковым местам Дагестана, где захватывает дух с первого взгляда
Сулакский каньон — место, где всё масштабнее, ярче и контрастнее, чем вы ожидаете. Дорога из Махачкалы неблизкая, но каждая остановка того стоит — виды будут меняться один за другим.

Вы удивитесь тому, как пустынные пейзажи соседствуют с зелёными склонами, а затем оцените всю мощь каньона с воды.
К Сулакскому каньону из Махачкалы - с прогулкой на скоростном катере
К Сулакскому каньону из Махачкалы - с прогулкой на скоростном катере
К Сулакскому каньону из Махачкалы - с прогулкой на скоростном катере

Описание экскурсии

Главные впечатления от поездки вам подарят:

  • смотровая площадка у Чиркейской ГЭС — самая высокая плотина на Кавказе (232 метра)
  • посёлок Дубки — один из лучших видов на каньон с высоты
  • пещера Нохъо и зиплайн (по желанию) — для тех, кто хочет добавить адреналина
  • обед в форелевом хозяйстве — свежая рыба, зелёные террасы и горный воздух
  • часовая прогулка на скоростном катере по Сулакскому каньону
  • бархан Сарыкум — песчаная гора, где снимали «Белое солнце пустыни»

В дороге вы будете не просто смотреть по сторонам — а открывать чудеса этих мест:

  • как появился Сулакский каньон и почему его сравнивают с Гранд-Каньоном
  • откуда берётся насыщенный бирюзовый цвет воды
  • где находятся лучшие смотровые точки и как их находят местные
  • в чём заключаются традиции Дагестана

Примерный план поездки

8:15 — выезд из Махачкалы
10:00 — Чиркейское водохранилище и ГЭС, прогулка на катере
12:00 — смотровая площадка в Дубках
12:30 — экстрим-локации: зиплайн, тарзанка, стеклянный мост (по желанию)
14:00 — обед на форелевом хозяйстве
16:30 — бархан Сарыкум
19:00 — возвращение в Махачкалу

Организационные детали

  • Путешествие пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
  • Включено катание на катере (1 час) и вход в пещеру
  • С вами будет один из гидов-водителей нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед — от 800 ₽ за чел.
  • Посещение экстрим-локаций (зиплайн, тарзанка, стеклянный мост) — от 700 ₽ за чел.
  • Вход на бархан Сарыкум: 250 ₽ — взрослые, дети, пенсионеры, многодетные семьи и участники СВО — бесплатно

ежедневно в 08:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Южного автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамирлан
Тамирлан — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 27 туристов
Мы — команда команда гидов, принимающая путешественников в Дагестане и по всему Северному Кавказу. Живём здесь, знаем регион изнутри и показываем его не как экскурсоводы, а как проводники в настоящую
читать дальшеуменьшить

кавказскую жизнь. Организуем авторские туры, индивидуальные маршруты и VIP-программы: от Сулакского каньона и барханов до древнего Дербента, горных аулов и закрытых локаций, куда не доезжают массовые группы. В наших программах — не только локации, но и эмоции: катера по каньону, джип-туры, национальная кухня, этно-вечера, проживание в атмосферных отелях и этнодомах. Работаем официально, обеспечиваем трансферы, сопровождение гидов и сервис «под ключ». Наша задача — чтобы вы уехали не просто с фото, а с ощущением, что побывали в гостях у Кавказа.

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии на «К Сулакскому каньону из Махачкалы - с прогулкой на скоростном катере»

2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
На автобусе
На катере
10 часов
452 отзыва
Групповая
до 20 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
3900 ₽ за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Джиппинг
На машине
На катере
7 часов
287 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
Завтра в 07:30
29 мая в 07:30
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям
На автобусе
7.5 часов
63 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям
Побывать в 3 природных локациях за 1 день: у каньона, на водохранилище и в пещере
Начало: Проспект Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
29 мая в 08:15
2900 ₽ за человека
Жемчужины Дагестана: Сулакский каньон и пещеры Нохъо
На машине
6 часов
-
5%
14 отзывов
Индивидуальная
Жемчужины Дагестана: Сулакский каньон и пещеры Нохъо
Незабываемая поездка в Сулакский каньон и пещеры Нохъо. Фантастические виды, свежая рыба и уникальные пещеры ждут вас
Начало: На ул. Акушинского
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 4370 ₽4600 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале
5500 ₽ за человека