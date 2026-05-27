Сулакский каньон — место, где всё масштабнее, ярче и контрастнее, чем вы ожидаете. Дорога из Махачкалы неблизкая, но каждая остановка того стоит — виды будут меняться один за другим.
Вы удивитесь тому, как пустынные пейзажи соседствуют с зелёными склонами, а затем оцените всю мощь каньона с воды.
Описание экскурсии
Главные впечатления от поездки вам подарят:
- смотровая площадка у Чиркейской ГЭС — самая высокая плотина на Кавказе (232 метра)
- посёлок Дубки — один из лучших видов на каньон с высоты
- пещера Нохъо и зиплайн (по желанию) — для тех, кто хочет добавить адреналина
- обед в форелевом хозяйстве — свежая рыба, зелёные террасы и горный воздух
- часовая прогулка на скоростном катере по Сулакскому каньону
- бархан Сарыкум — песчаная гора, где снимали «Белое солнце пустыни»
В дороге вы будете не просто смотреть по сторонам — а открывать чудеса этих мест:
- как появился Сулакский каньон и почему его сравнивают с Гранд-Каньоном
- откуда берётся насыщенный бирюзовый цвет воды
- где находятся лучшие смотровые точки и как их находят местные
- в чём заключаются традиции Дагестана
Примерный план поездки
8:15 — выезд из Махачкалы
10:00 — Чиркейское водохранилище и ГЭС, прогулка на катере
12:00 — смотровая площадка в Дубках
12:30 — экстрим-локации: зиплайн, тарзанка, стеклянный мост (по желанию)
14:00 — обед на форелевом хозяйстве
16:30 — бархан Сарыкум
19:00 — возвращение в Махачкалу
Организационные детали
- Путешествие пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes
- Включено катание на катере (1 час) и вход в пещеру
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед — от 800 ₽ за чел.
- Посещение экстрим-локаций (зиплайн, тарзанка, стеклянный мост) — от 700 ₽ за чел.
- Вход на бархан Сарыкум: 250 ₽ — взрослые, дети, пенсионеры, многодетные семьи и участники СВО — бесплатно
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Южного автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Тамирлан — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 27 туристов
Мы — команда команда гидов, принимающая путешественников в Дагестане и по всему Северному Кавказу. Живём здесь, знаем регион изнутри и показываем его не как экскурсоводы, а как проводники в настоящую
