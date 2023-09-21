Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе

Прокатиться на SUP-бордах и погулять по древнему городу

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Ответы на вопросы
Если вы хотите поехать в Дагестан своей компанией, то это путешествие для вас.

Будем перемещаться в мини-группе от 2 до 6 человек, увидим все главные локации: Сулакский каньон, аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и живописные Чохские террасы.

Вас ждут вкуснейшие дагестанские блюда, водная прогулка на SUP-бордах и захватывающие истории от местного гида.
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Ближайшие даты:
21
сен
26
сен
1
окт
6
окт
10
окт
16
окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Уважаемые туристы, в Дагестане действует правило дресс-кода, поэтому рекомендуется взять с собой более менее закрытую и удобную одежду.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон

Выезжаем из Махачкалы в 9 утра и отправляемся к бархану Сарыкум. После этого посетим туркомплекс «Главрыба» и пещеру Нохъо. У вас будет возможность прокатиться на зиплайне (за дополнительную плату).

Поднимемся на Зубутлинскую смотровую площадку и полюбуемся видами на Сулакский каньон. Пройдем по «Козьей тропе», а в завершении сегодняшнего дня посетим Чиркейское водохранилище.

Ночь проведём в гостевом доме в горах.

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
2 день

Хунзах, Матлас и прогулка на SUP-бордах

Позавтракаем и отправимся к водопаду Тобот и водопаду Итлятляр. После этого вас ждут плато Матлас, Ханские водопады и Каменная чаша.

Затем отправимся на водную прогулку на SUP-бордах и вернёмся на ночь в гостевой дом.

Хунзах, Матлас и прогулка на SUP-бордахХунзах, Матлас и прогулка на SUP-бордахХунзах, Матлас и прогулка на SUP-бордах
3 день

Старый Кахиб

После завтрака выезжаем к Гоцатлинскому водохранилищу. Вы пройдёте по Карадахской теснине, посмотрите на Датунский храм и прогуляетесь по колоритным улочкам старого Кахиба.

Заедем на дагестанский «Язык Тролля», где можно сделать эффектные фотографии, полюбуемся старинными башнями 16 века и вернёмся на ночёвку в гостевой дом.

Старый КахибСтарый КахибСтарый Кахиб
4 день

Гуниб и Чохские террасы

Сегодня в программе лучшие локации Гунибского района: Гунибская ГЭС, Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. На ночь вернёмся в наш гостевой дом в горах.

Гуниб и Чохские террасыГуниб и Чохские террасыГуниб и Чохские террасы
5 день

Дербент

Завтракаем, собираем вещи и выезжаем в Дербент. По пути посетим экраноплан «Лунь» на побережье Каспийского моря. Вы увидите старейшую мечеть России, прогуляетесь по старому городу и набережной и зайдёте в цитадель Нарын-Кала. После этого вернёмся в Махачкалу.

Дербент

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 09:00
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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