Прокатиться на SUP-бордах и погулять по древнему городу
Будем перемещаться в мини-группе от 2 до 6 человек, увидим все главные локации: Сулакский каньон, аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и живописные Чохские террасы.
Вас ждут вкуснейшие дагестанские блюда, водная прогулка на SUP-бордах и захватывающие истории от местного гида.
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Описание
Организационные детали
Уважаемые туристы, в Дагестане действует правило дресс-кода, поэтому рекомендуется взять с собой более менее закрытую и удобную одежду.
Программа тура по дням
Сулакский каньон
Выезжаем из Махачкалы в 9 утра и отправляемся к бархану Сарыкум. После этого посетим туркомплекс «Главрыба» и пещеру Нохъо. У вас будет возможность прокатиться на зиплайне (за дополнительную плату).
Поднимемся на Зубутлинскую смотровую площадку и полюбуемся видами на Сулакский каньон. Пройдем по «Козьей тропе», а в завершении сегодняшнего дня посетим Чиркейское водохранилище.
Ночь проведём в гостевом доме в горах.
Хунзах, Матлас и прогулка на SUP-бордах
Позавтракаем и отправимся к водопаду Тобот и водопаду Итлятляр. После этого вас ждут плато Матлас, Ханские водопады и Каменная чаша.
Затем отправимся на водную прогулку на SUP-бордах и вернёмся на ночь в гостевой дом.
Старый Кахиб
После завтрака выезжаем к Гоцатлинскому водохранилищу. Вы пройдёте по Карадахской теснине, посмотрите на Датунский храм и прогуляетесь по колоритным улочкам старого Кахиба.
Заедем на дагестанский «Язык Тролля», где можно сделать эффектные фотографии, полюбуемся старинными башнями 16 века и вернёмся на ночёвку в гостевой дом.
Гуниб и Чохские террасы
Сегодня в программе лучшие локации Гунибского района: Гунибская ГЭС, Чохские террасы, аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. На ночь вернёмся в наш гостевой дом в горах.
Дербент
Завтракаем, собираем вещи и выезжаем в Дербент. По пути посетим экраноплан «Лунь» на побережье Каспийского моря. Вы увидите старейшую мечеть России, прогуляетесь по старому городу и набережной и зайдёте в цитадель Нарын-Кала. После этого вернёмся в Махачкалу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, 09:00Завершение: Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.