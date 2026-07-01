Мы сфотографируемся на «Языке тролля» в костюмах, заглянем в Кахиб с боевыми башнями и увидим Датунский храм. Осмотрим Хунзахское
Описание тура
Организационные детали
Что брать с собой?
• Удобная одежда для поездок в горы (спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткая, не обтягивающая
• Удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии
• Паспорт
• Зарядное устройство
• Личные лекарства
• Солнцезащитный крем
• Головной убор
• Купальник/плавки, если планируете нырять в водохранилище. Желательно иметь закрытые купальники. Если нет такого, то можно в шортиках искупаться
• Советуем взять дождевик, так как погода в горах очень переменчива
• Обязательно взять наличные, в сёлах не принимают карты
Размер чемодана/сумки?
Идеально подойдет S-размер.
Чрезмерно большой размер чемодана будет создавать дискомфорт, поскольку чемоданов много, а пространство в автобусе ограничено.
Можно ли в тур одной(му)?
Да можно приехать в тур одной / одному, по вашему желанию мы найдём подселение. Если не найдётся человек вашего пола, необходимо оплатить стоимость 1-местного размещения.
Дресс-код
Мужчинам: не ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.
Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.
Прилёт в Дагестан
Рекомендуемое время прилёта /приезда — за день до начала тура. Поможем с выбором отеля/квартиры.
Программа тура по дням
Кахиб, «Язык тролля» и Датунский храм
Отправляемся в край крутых видов и самобытной культуры, где история переплетается с религией. Сегодня осмотрим:
Датунский храм в Шамильском районе Дагестана. Церковь возвели грузинские миссионеры на рубеже 10–11 веков.
«Язык тролля» — 5-метровый скалистый выступ над пропастью с панорамой долины Аварского Койсу. Сделаем фото на краю обрыва в ярких костюмах. С местным гидом — аксакалом — прогуляемся по смотровым площадкам, дойдём до башен и услышим легенды.
Кахиб — один из древнейших аулов Дагестана. Старый Кахиб и его боевые башни строились в 8–10 столетиях. Местности были заселены ещё в каменном и бронзовом веках.
Пообедаем национальными блюдами горцев.
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельница
Завтракаем в 8:00 и выезжаем на экскурсию. Увидим:
Хунзахское плато — высота 1700 м, а длина 29 км. С обеих сторон бегут водопады Итлятляр и Тобот.
Экскурсия на мельницу урбеча — дагестанской ореховой пасты.
Экстрим-парк «Матлас» — горные пейзажи и шум водопадов, захватывающий полёт и многое другое.
Прогулка на лошадях (по желанию) — можно покататься верхом. Кони спокойные и объезженные, с нами будет инструктор.
Каменная чаша — расщелина внутри скал. Сюда редко попадает солнце и всегда низкая температура. Летом это хорошее место, чтобы охладиться.
Пообедаем у горцев.
Сулакский каньон - жемчужина Дагестана
Выезжаем после завтрака в 8:30. Последний день тура мы оставили для самой популярной локации Дагестана — Сулакского каньона. Осмотрим глубочайший каньон Европы и России с площадки в посёлке Дубки.
По дороге остановимся для фото на Ирганайском водохранилище. А по Чиркейскому пройдём на катере с ветерком.
Пообедаем на берегу реки Сулак. Покормим уток и посмотрим, как выращивают форель.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|22 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Входные билеты и экскурсии
- Услуги гида
- Активности, подарки и развлечения
- Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу
- Помощь в выборе отелей до или после тура (если планируете задержаться)
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно в ваш город
- 1-местное размещение - 12 000 ₽