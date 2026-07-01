Мои заказы

Главное в горах Дагестана: Сулакский каньон, Хунзахское плато и прогулка на катере (всё включено)

Осмотреть аул Кахиб, сделать фото на «Языке тролля» и отдохнуть под шум водопадов
Горный Дагестан откроется через древние аулы, средневековые храмы и дороги среди скал.

Мы сфотографируемся на «Языке тролля» в костюмах, заглянем в Кахиб с боевыми башнями и увидим Датунский храм. Осмотрим Хунзахское
читать дальшеуменьшить

плато, водопады Тобот и Итлятляр, Каменную чашу и экстрим-парк. По пути познакомимся с местными традициями за обедами у горцев и на урбечной мельнице.

С воды откроются виды Чиркейского водохранилища, а со смотровой площадки — панорама Сулакского каньона. Мы всё включили в стоимость тура: проживание, питание и трансфер.

Главное в горах Дагестана: Сулакский каньон, Хунзахское плато и прогулка на катере (всё включено)
Главное в горах Дагестана: Сулакский каньон, Хунзахское плато и прогулка на катере (всё включено)
Главное в горах Дагестана: Сулакский каньон, Хунзахское плато и прогулка на катере (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Что брать с собой?

• Удобная одежда для поездок в горы (спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткая, не обтягивающая
• Удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии
• Паспорт
• Зарядное устройство
• Личные лекарства
• Солнцезащитный крем
• Головной убор
• Купальник/плавки, если планируете нырять в водохранилище. Желательно иметь закрытые купальники. Если нет такого, то можно в шортиках искупаться
• Советуем взять дождевик, так как погода в горах очень переменчива
• Обязательно взять наличные, в сёлах не принимают карты

Размер чемодана/сумки?

Идеально подойдет S-размер.
Чрезмерно большой размер чемодана будет создавать дискомфорт, поскольку чемоданов много, а пространство в автобусе ограничено.

Можно ли в тур одной(му)?

Да можно приехать в тур одной / одному, по вашему желанию мы найдём подселение. Если не найдётся человек вашего пола, необходимо оплатить стоимость 1-местного размещения.

Дресс-код

Мужчинам: не ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.
Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.

Прилёт в Дагестан

Рекомендуемое время прилёта /приезда — за день до начала тура. Поможем с выбором отеля/квартиры.

Программа тура по дням

1 день

Кахиб, «Язык тролля» и Датунский храм

Отправляемся в край крутых видов и самобытной культуры, где история переплетается с религией. Сегодня осмотрим:

Датунский храм в Шамильском районе Дагестана. Церковь возвели грузинские миссионеры на рубеже 10–11 веков.

«Язык тролля» — 5-метровый скалистый выступ над пропастью с панорамой долины Аварского Койсу. Сделаем фото на краю обрыва в ярких костюмах. С местным гидом — аксакалом — прогуляемся по смотровым площадкам, дойдём до башен и услышим легенды.

Кахиб — один из древнейших аулов Дагестана. Старый Кахиб и его боевые башни строились в 8–10 столетиях. Местности были заселены ещё в каменном и бронзовом веках.

Пообедаем национальными блюдами горцев.

Кахиб, «Язык тролля» и Датунский храмКахиб, «Язык тролля» и Датунский храмКахиб, «Язык тролля» и Датунский храмКахиб, «Язык тролля» и Датунский храмКахиб, «Язык тролля» и Датунский храмКахиб, «Язык тролля» и Датунский храмКахиб, «Язык тролля» и Датунский храмКахиб, «Язык тролля» и Датунский храмКахиб, «Язык тролля» и Датунский храмКахиб, «Язык тролля» и Датунский храмКахиб, «Язык тролля» и Датунский храмКахиб, «Язык тролля» и Датунский храмКахиб, «Язык тролля» и Датунский храмКахиб, «Язык тролля» и Датунский храмКахиб, «Язык тролля» и Датунский храм
2 день

Хунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельница

Завтракаем в 8:00 и выезжаем на экскурсию. Увидим:

Хунзахское плато — высота 1700 м, а длина 29 км. С обеих сторон бегут водопады Итлятляр и Тобот.

Экскурсия на мельницу урбеча — дагестанской ореховой пасты.

Экстрим-парк «Матлас» — горные пейзажи и шум водопадов, захватывающий полёт и многое другое.

Прогулка на лошадях (по желанию) — можно покататься верхом. Кони спокойные и объезженные, с нами будет инструктор.

Каменная чаша — расщелина внутри скал. Сюда редко попадает солнце и всегда низкая температура. Летом это хорошее место, чтобы охладиться.

Пообедаем у горцев.

Хунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельницаХунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельницаХунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельницаХунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельницаХунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельницаХунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельницаХунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельницаХунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельницаХунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельницаХунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельницаХунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельницаХунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельницаХунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельницаХунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельницаХунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельницаХунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельницаХунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельницаХунзах, Матлас, Каменная чаша и урбечная мельница
3 день

Сулакский каньон - жемчужина Дагестана

Выезжаем после завтрака в 8:30. Последний день тура мы оставили для самой популярной локации Дагестана — Сулакского каньона. Осмотрим глубочайший каньон Европы и России с площадки в посёлке Дубки.

По дороге остановимся для фото на Ирганайском водохранилище. А по Чиркейскому пройдём на катере с ветерком.

Пообедаем на берегу реки Сулак. Покормим уток и посмотрим, как выращивают форель.

Сулакский каньон - жемчужина ДагестанаСулакский каньон - жемчужина ДагестанаСулакский каньон - жемчужина ДагестанаСулакский каньон - жемчужина ДагестанаСулакский каньон - жемчужина ДагестанаСулакский каньон - жемчужина ДагестанаСулакский каньон - жемчужина Дагестана

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет22 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Входные билеты и экскурсии
  • Услуги гида
  • Активности, подарки и развлечения
  • Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу
  • Помощь в выборе отелей до или после тура (если планируете задержаться)
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно в ваш город
  • 1-местное размещение - 12 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, ул. Амет-Хана Султана, 344, 8:00. Рекомендуем прилететь накануне
Завершение: Махачкала, аэропорт или ул. Амет-Хана Султана, 344, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Севда
Севда — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я покажу, проведу и расскажу все самое интересное и сокровенное. Родилась и выросла в одном из самых древних городов России — Дербенте. Погружу вас в историю и культуру Страны гор. Вас ждёт не просто поездка, а атмосфера гостеприимства и заботы, чтобы вы чувствовали себя желанными гостями, а не просто туристами.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Похожие туры на «Главное в горах Дагестана: Сулакский каньон, Хунзахское плато и прогулка на катере (всё включено)»

Экспресс-путешествие по Дагестану в мини-группе: старинные аулы и горы
На машине
На катере
2 дня
6 отзывов
Экспресс-путешествие по Дагестану в мини-группе: старинные аулы и горы
Увидеть знаменитые места республики, прокатиться на катере по Сулакскому каньону и влюбиться в горы
Начало: Аэропорт Уйташ (Каспийск) или место вашего прожива...
30 июл в 08:00
31 июл в 08:00
18 500 ₽ за человека
С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
На машине
5 дней
5 отзывов
С кавказским размахом: древние аулы, горы и другие главные локации Дагестана
Погулять по Дербенту, побегать по песчаным дюнам и послушать стихи в исполнении местных жительниц
Начало: В г. Махачкала и в г. Каспийск в 10:30. В аэропорт...
3 авг в 08:00
10 авг в 11:30
41 000 ₽ за человека
Собирай чемодан, ты едешь в Дагестан! Путешествие в край гор и древностей
На машине
На катере
5 дней
3 отзыва
Собирай чемодан, ты едешь в Дагестан! Путешествие в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Начало: Аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, с ...
30 июл в 08:00
31 июл в 08:00
25 000 ₽ за человека
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)
На машине
Конные прогулки
На катере
5 дней
3 отзыва
Магический Дагестан глазами горца: путешествие с мастер-классом и активностями (всё включено)
Побывать в ауле-призраке, посетить Дербент, полюбоваться водами Сулака и приготовить урбеч
Начало: Аэропорт Махачкалы, до 11:00
2 авг в 08:00
9 авг в 08:00
55 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
22 500 ₽ за человека