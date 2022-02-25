10:00 Сбор группы у отеля Жак в Махачкале и на ж.д. вокзале (если приезжаете поездом на ж.д).
11:00 – 11:30 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира (130 км.).
Обед (вкл. в стоимость).
Обзорная экскурсия по Дербенту – крепостная стена Даг-Бары – домик Петра – цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть – экраноплан Лунь – прогулка по магалам старого города.
Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!
Традиционный ужин (доп. плата).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.
Километраж за день: 200 км.
Начало 08:00.
Программа дня: водопад Тобот – Каменная чаша – плато Матлас – аул Хунзах.
Обед (вкл. в стоимость)
Верхний Гуниб – Гунибская крепость – «Беседка Шамиля» – «Царская поляна» – «Ворота Шамиля».
Ужин (доп. плата) и кулинарный мастер-класс по приготовлению аварского чуду Ботищал.
Размещение в гостинице в г. Избербаш.
Километраж за день: 340 км., продолжительность 9 часов.
Начало 08:00.
Программа дня: Карадахская теснина, которую называют «Ворота чудес» – Чиркейская ГЭС – смотровые площадки – Сулакский каньон, прогулка на катере по водам каньона – рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость).
Бархан Сарыкум.
Ужин (доп. плата).
Размещение в размещение гостинице, г. Избербаш.
Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.
Переезд в Махачкалу.
Начало 08:00.
Обзорная экскурсия по Махачкале – город-порт, молодая столица.
Посещение рынка.
Покупка сувениров в дорогу.
12:00 Трансфер в аэропорт/на вокзал.
Километраж за день: 40 км., продолжительность 3,5 часа.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение по маршруту
|Размещение
|Twin/Double
|Single
|Triple
|2Ad+1Ch (10-16 лет)
|Океан, Избербаш
|40000
|28000
|60000
|50000
При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.