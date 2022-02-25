Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур

Во время этого небольшого удивительного зимнего путешествия по Дагестану мы увидим каньоны

4.7
3 отзыва
Во время этого небольшого удивительного зимнего путешествия по Дагестану мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости.

Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме.
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
02
янв
23
янв
06
фев
20
фев

Что вас ожидает 🤩

Завораживающий Дербент
Завораживающий Дербент
Увидим самые яркие и интересные места города
Сочный мастер-класс
Сочный мастер-класс
Научимся готовить аварское чуду Ботищал
Сулкаский каньон
Сулкаский каньон
Восхитимся этим удивительным местом и цветом воды
Махачкала
Махачкала
Прогуляемся по улочкам города-порта, молодой столице Дагестана
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Взойдем на крупнейший бархан Европы, уникальный памятник природы

Программа тура по дням

1 день
Прибытие, экскурсия по Дербенту

10:00 Сбор группы у отеля Жак в Махачкале и на ж.д. вокзале (если приезжаете поездом на ж.д).

11:00 – 11:30 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира (130 км.).

Обед (вкл. в стоимость).

Обзорная экскурсия по Дербенту – крепостная стена Даг-Бары – домик Петра – цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть – экраноплан Лунь – прогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!

Традиционный ужин (доп. плата).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 200 км.

Прибытие, экскурсия по ДербентуПрибытие, экскурсия по ДербентуПрибытие, экскурсия по ДербентуПрибытие, экскурсия по Дербенту
2 день
Водопад Тобот, Гуниб и мастер-класс

Начало 08:00.

Программа дня: водопад Тобот – Каменная чаша – плато Матлас – аул Хунзах.

Обед (вкл. в стоимость)

Верхний Гуниб – Гунибская крепость – «Беседка Шамиля» – «Царская поляна» – «Ворота Шамиля».

Ужин (доп. плата) и кулинарный мастер-класс по приготовлению аварского чуду Ботищал.

Размещение в гостинице в г. Избербаш.

Километраж за день: 340 км., продолжительность 9 часов.

Водопад Тобот, Гуниб и мастер-классВодопад Тобот, Гуниб и мастер-классВодопад Тобот, Гуниб и мастер-классВодопад Тобот, Гуниб и мастер-класс
3 день
Сулакский каньон, Бархан Сарыкум

Начало 08:00.

Программа дня: Карадахская теснина, которую называют «Ворота чудес» – Чиркейская ГЭС – смотровые площадки – Сулакский каньон, прогулка на катере по водам каньона – рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

Бархан Сарыкум.

Ужин (доп. плата).

Размещение в размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.

Сулакский каньон, Бархан СарыкумСулакский каньон, Бархан СарыкумСулакский каньон, Бархан СарыкумСулакский каньон, Бархан Сарыкум
4 день
Обзорная экскурсия по Махачкале, отъезд

Переезд в Махачкалу.

Начало 08:00.

Обзорная экскурсия по Махачкале – город-порт, молодая столица.

Посещение рынка.

Покупка сувениров в дорогу.

12:00 Трансфер в аэропорт/на вокзал.

Километраж за день: 40 км., продолжительность 3,5 часа.

Обзорная экскурсия по Махачкале, отъездОбзорная экскурсия по Махачкале, отъездОбзорная экскурсия по Махачкале, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.:

Размещение по маршрутуРазмещение
Twin/DoubleSingleTriple2Ad+1Ch (10-16 лет)
Океан, Избербаш40000 28000 6000050000

При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии до 11:30
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
  • Размещение по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Т
25 фев 2022
Тур был отличный, насыщенный и молодой обаятельный и многознающий гид Юрий. Спасибо!
О
10 янв 2022
Мы довольны поездкой, все было четко. Понравился гид (Оксана). Программа хорошо составлена.

В дальнейшем будем следить за предложениями. Желаем успехов!
К
23 июня 2022
Организатор предлагает много вариантов отдыха на выбор в разных регионах России, причем разного уровня сложности для путешественников, это приятно. Мне всё понравилось, покупала тур по Кавказу, прекрасное путешествие. При оформлении тура было допущено несколько ошибок, за это снимаю одну звезду. Спасибо менеджеру Юлии Тюриной за помощь в исправлении ошибок коллег. В итоге всё получилось))

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