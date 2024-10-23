Осенне-зимние выходные в Дагестане

Насладимся видами грандиозного Сулакского каньона и почувствуем мощь Каспийского моря в туре выходного дня по удивительному Дагестану.

Мы пообедаем свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба» и осмотрим Сарыкум, удивительный и самый крупный в Европе песчаный бархан.
5
3 отзыва
Осенне-зимние выходные в Дагестане
Осенне-зимние выходные в Дагестане
Осенне-зимние выходные в Дагестане
Ближайшие даты:
5
сен12
сен19
сен26
сен3
окт10
окт17
окт
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 12:00 мск) и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу.

После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона.

Покатаемся на быстроходных катерах.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

После небольшого отдыха отправляемся осматривать бархан Сарыкум, удивительный и самый крупный в Европе песчаный бархан.

Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».

Трансфер в Махачкалу.

Размещение в отеле.

Встреча. Сулакский каньон и бархан СарыкумВстреча. Сулакский каньон и бархан СарыкумВстреча. Сулакский каньон и бархан СарыкумВстреча. Сулакский каньон и бархан Сарыкум
2 день

Водопад Тобот и Матласская чаша

Завтрак в отеле.

Далее направляемся через Гимринский тоннель (самый длинный в России — 4303 м) и красивейшее Ирганайское водохранилище изучать каньон Цолотль, который буквально раскалывает Хунзахское плато пополам.

В каньон низвергаются два водопада, образуемые реками Тобот и Итлятляр.

После посетим плато Матлас, которое располагается на высоте 1 800 метров над уровнем моря и знаменитую Матласскую каменную чашу — уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место.

Пообедаем в горах и отправимся на равнину, в Дербент.

Размещение в отеле.

Водопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чаша
3 день

Дербент. Отъезд

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.

Далее переезд на экскурсию в цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.

По окончании — прогулка по улочкам Старого города (магалам).

Вы увидите древнюю Джума мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани.

По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане.

После обеда трансфер в аэропорт Махачкалы.

Вылет домой (после 18:00).

Дербент. ОтъездДербент. ОтъездДербент. ОтъездДербент. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стандартный 2-местный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте35 000
Ребёнок 5-8 лет на основном месте35 000
Ребёнок 5-8 лет на дополнительном месте28 900
Ребёнок 9-16 лет на основном месте35 000
Ребёнок 9-16 лет на дополнительном месте28 900
Стандартный 2-местный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте35 000
Одноместное размещение39 250
Ребёнок 5-8 лет на основном месте35 000
Ребёнок 5-8 лет на дополнительном месте28 900
Ребёнок 9-16 лет на основном месте35 000
Ребёнок 9-16 лет на дополнительном месте28 900
1-местный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте39 250
Ребёнок 5-8 лет на дополнительном месте28 900
Ребёнок 9-16 лет на дополнительном месте28 900
Дополнительные услуги
Индивидуальный трансфер1 900
Доп. ночи в начале тура6 000
Доп. ночи после тура6 000

Размещение стандарт:

  • в Дербенте – Океан, Цитадель, Апельсин (или аналогичные);
  • в Махачкале – Капитал, Меридиан, Петровск (или аналогичные).

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Океан

1 ночь

Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море, рядом с пляжем.

ОкеанОкеанОкеанОкеанОкеанОкеан

Отель Цитадель Дербент

1 ночь

Отель «Отель Цитадель Дербент» расположен в Дербенте. Этот отель находится неподалёку от центра города. Рядом с отелем — Цитадель Нарын-Кала.

Попробуйте кофе в кафе — вдруг именно он станет лучшим в городе? Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована бесплатная парковка. Для путешественников на машине организована парковка.

Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на русском.

Отель Цитадель ДербентОтель Цитадель ДербентОтель Цитадель ДербентОтель Цитадель ДербентОтель Цитадель ДербентОтель Цитадель Дербент

Апельсин

1 ночь

Отель «Апельсин» расположен в селе Сабнова, рядом с Дербентом.

Просторные номера с современным светлым ремонтом оснащены балконом. Для гостей предусмотрено все необходимое: общая гостиная с телевизором, WI-FI, кондиционер, сейф.

В номере есть посуда, стол, микроволновая печь. Можно заказать доставку еды. Также гости могут пользоваться мангалом, барбекю.

В качестве развлечений на территории проходят кулинарные мастер-классы, музыкальные выступления. Для детей предусмотрена детская площадка. Рядом с отелем расположены беседки для отдыха и качели. Вблизи находится торговый центр. В 3 км есть пляж. Расстояние до аэропорта — 96,2 км, до железнодорожного вокзала — 4,6 км.

АпельсинАпельсинАпельсинАпельсинАпельсинАпельсин

Петровск

1 ночь

Отель «Петровск» расположен в Махачкале, в 3 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. Предоставляется бесплатный WiFi. Прогулка до парка Ак-гель занимает 2 минуты.

Каждый номер оборудован кондиционером, телевизором и холодильником. В собственной ванной комнате предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В отеле «Петровск» работают бар и ресторан, где подают блюда европейской и кавказской кухни. Также в распоряжении гостей бильярд.

ПетровскПетровскПетровскПетровскПетровскПетровск

Капитал

1 ночь

Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.

Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.

В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.

Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.

КапиталКапиталКапиталКапиталКапитал

Меридиан

1 ночь

Гостиница «Меридиан» расположена на Каспийском море, в Махачкале, по адресу Федеральное шоссе 44 (не доезжая до гипермаркета Глобус).

В каждом номере телевизор, кондиционер, Wi-Fi. На территории имеется кафе. А так же конференц-зал. Вы можете провести форум, семинар или конференцию. В зале установлено современное звуковое и световое оборудование.

МеридианМеридианМеридианМеридианМеридианМеридиан

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе: завтраки и обеды по маршруту
  • Трансферы
  • Входные билеты
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Услуги, не описанные в программе
  • Трансфер от и до ж/д вокзала
  • Страховка
  • Индивидуальный трансфер - 1 900 руб
Место начала и завершения?
Г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем мы будем передвигаться?

Трансферы по маршруту — автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
23 окт 2024
Организация на высшем уровне. От встречи до отъезда. Множество увлекательных экскурсий. Организаторы скорректировали тур уже в ходе поездки по нашему желанию. Очень понравилось. В следующий отпуск только с Большой Страной по нашей большой стране.
И
16 окт 2024
Все отлично
Все отличноВсе отличноВсе отличноВсе отличноВсе отличноВсе отлично
С
11 сен 2024
Спасибо организаторам. Всё четко, без накладок. Молодцы.

Похожие туры из Махачкалы

Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
На машине
3 дня
-
15%
7 отзывов
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
23 800 ₽28 000 ₽ за человека
Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
На машине
3 дня
-
15%
5 отзывов
Выходные в Дагестане с местным жителем: топовые локации
Погулять по горному заброшенному аулу и бархану, увидеть подземный водопад и промчаться по каньону
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
28 апр в 08:00
3 мая в 08:00
21 242 ₽24 990 ₽ за человека
Выходные в Дагестане: поездка с восточным колоритом
На машине
2 дня
1 отзыв
Выходные в Дагестане: поездка с восточным колоритом
Насладиться кавказской кухней, прогуляться по древним селениям и влюбиться в «Страну гор»
Начало: Аэропорт Махачкалы, утро, точное время зависит от ...
Завтра в 08:00
28 апр в 08:00
18 000 ₽ за человека