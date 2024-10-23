Мы пообедаем свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба» и осмотрим Сарыкум, удивительный и самый крупный в Европе песчаный бархан.
Программа тура по дням
Встреча. Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 12:00 мск) и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.
Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.
Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу.
После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона.
Покатаемся на быстроходных катерах.
Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».
После небольшого отдыха отправляемся осматривать бархан Сарыкум, удивительный и самый крупный в Европе песчаный бархан.
Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».
Трансфер в Махачкалу.
Размещение в отеле.
Водопад Тобот и Матласская чаша
Завтрак в отеле.
Далее направляемся через Гимринский тоннель (самый длинный в России — 4303 м) и красивейшее Ирганайское водохранилище изучать каньон Цолотль, который буквально раскалывает Хунзахское плато пополам.
В каньон низвергаются два водопада, образуемые реками Тобот и Итлятляр.
После посетим плато Матлас, которое располагается на высоте 1 800 метров над уровнем моря и знаменитую Матласскую каменную чашу — уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место.
Пообедаем в горах и отправимся на равнину, в Дербент.
Размещение в отеле.
Дербент. Отъезд
Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.
Далее переезд на экскурсию в цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.
По окончании — прогулка по улочкам Старого города (магалам).
Вы увидите древнюю Джума мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани.
По окончании экскурсии великолепный национальный обед в ресторане.
После обеда трансфер в аэропорт Махачкалы.
Вылет домой (после 18:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стандартный 2-местный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|35 000
|Ребёнок 5-8 лет на основном месте
|35 000
|Ребёнок 5-8 лет на дополнительном месте
|28 900
|Ребёнок 9-16 лет на основном месте
|35 000
|Ребёнок 9-16 лет на дополнительном месте
|28 900
|Стандартный 2-местный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|35 000
|Одноместное размещение
|39 250
|Ребёнок 5-8 лет на основном месте
|35 000
|Ребёнок 5-8 лет на дополнительном месте
|28 900
|Ребёнок 9-16 лет на основном месте
|35 000
|Ребёнок 9-16 лет на дополнительном месте
|28 900
|1-местный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|39 250
|Ребёнок 5-8 лет на дополнительном месте
|28 900
|Ребёнок 9-16 лет на дополнительном месте
|28 900
|Дополнительные услуги
|Индивидуальный трансфер
|1 900
|Доп. ночи в начале тура
|6 000
|Доп. ночи после тура
|6 000
Размещение стандарт:
- в Дербенте – Океан, Цитадель, Апельсин (или аналогичные);
- в Махачкале – Капитал, Меридиан, Петровск (или аналогичные).
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Океан
Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море, рядом с пляжем.
Отель Цитадель Дербент
Отель «Отель Цитадель Дербент» расположен в Дербенте. Этот отель находится неподалёку от центра города. Рядом с отелем — Цитадель Нарын-Кала.
Попробуйте кофе в кафе — вдруг именно он станет лучшим в городе? Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована бесплатная парковка. Для путешественников на машине организована парковка.
Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на русском.
Апельсин
Отель «Апельсин» расположен в селе Сабнова, рядом с Дербентом.
Просторные номера с современным светлым ремонтом оснащены балконом. Для гостей предусмотрено все необходимое: общая гостиная с телевизором, WI-FI, кондиционер, сейф.
В номере есть посуда, стол, микроволновая печь. Можно заказать доставку еды. Также гости могут пользоваться мангалом, барбекю.
В качестве развлечений на территории проходят кулинарные мастер-классы, музыкальные выступления. Для детей предусмотрена детская площадка. Рядом с отелем расположены беседки для отдыха и качели. Вблизи находится торговый центр. В 3 км есть пляж. Расстояние до аэропорта — 96,2 км, до железнодорожного вокзала — 4,6 км.
Петровск
Отель «Петровск» расположен в Махачкале, в 3 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. Предоставляется бесплатный WiFi. Прогулка до парка Ак-гель занимает 2 минуты.
Каждый номер оборудован кондиционером, телевизором и холодильником. В собственной ванной комнате предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В отеле «Петровск» работают бар и ресторан, где подают блюда европейской и кавказской кухни. Также в распоряжении гостей бильярд.
Капитал
Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.
Меридиан
Гостиница «Меридиан» расположена на Каспийском море, в Махачкале, по адресу Федеральное шоссе 44 (не доезжая до гипермаркета Глобус).
В каждом номере телевизор, кондиционер, Wi-Fi. На территории имеется кафе. А так же конференц-зал. Вы можете провести форум, семинар или конференцию. В зале установлено современное звуковое и световое оборудование.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе: завтраки и обеды по маршруту
- Трансферы
- Входные билеты
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Услуги, не описанные в программе
- Трансфер от и до ж/д вокзала
- Страховка
- Индивидуальный трансфер - 1 900 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем мы будем передвигаться?
Трансферы по маршруту — автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.