Это путешествие 2 в 1. Оно проходит как просто по живописным природным локациям, так и по местам кровопролитных сражений времён Кавказской войны 19 века. Вы погрузитесь в трагическую историю горцев, любуясь красотой Кавказских гор. Узнаете больше о местной жизни, а также научитесь унцукульскому ремеслу — насечке металлом по дереву. И конечно, пообедаете дагестанскими блюдами!

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Дорога в одну сторону займёт около 3 часов — время пролетит быстро, ведь за окном будут прекрасные виды, а гид-водитель не даст заскучать интересной беседой.

Наш маршрут

Гимринская оборонительная башня. Здесь в 1832 году шли кровопролитные столкновения за село Гимры.

Слияние рек Аварское и Ведийское Койсу.

Комплекс «Ахульго». Экскурсию по музею для вас проведёт дядя Ибрагим. Он расскажет о событиях, происходивших здесь во время Кавказской войны. 1839 год, жаркий август, грохот орудий, пули, свистящие над головами, столбы пыли, дыма… Именно в этом месте можно почувствовать всю трагичность событий тех лет.

Обед в посёлке Шамилькала из национальных блюд.

Мастер-класс. В Дагестане есть много уникальных ремёсел. У вас будет возможность поучаствовать в процессе унцукульской насечки металлом по дереву. Сперва вы понаблюдаете, как создаются изделия из обычных брусков дерева, а затем сами попробуете нанести на заготовку серебряную насечку.

Ирганайское водохранилище. Местная ГЭС — вторая по мощности в Дагестане и одна из самых живописных во всём мире. Летом здесь можно поплавать на сапборде.

Смотровая площадка Харачи. Вас ждёт вид уже с другого ракурса на водохранилище, где вы на высоте 1500 метров полюбуетесь закатом, попивая чай из горных трав.

Организационные детали

В стоимость входит:

— Трансфер и услуги гида

— Обед

— Экскурсия по комплексу «Ахульго»

— Мастер-класс