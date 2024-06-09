Узнаете больше о местной жизни, а также научитесь унцукульскому ремеслу — насечке металлом по дереву. И конечно, пообедаете дагестанскими блюдами!
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Дорога в одну сторону займёт около 3 часов — время пролетит быстро, ведь за окном будут прекрасные виды, а гид-водитель не даст заскучать интересной беседой.
Наш маршрут
Гимринская оборонительная башня. Здесь в 1832 году шли кровопролитные столкновения за село Гимры.
Слияние рек Аварское и Ведийское Койсу.
Комплекс «Ахульго». Экскурсию по музею для вас проведёт дядя Ибрагим. Он расскажет о событиях, происходивших здесь во время Кавказской войны. 1839 год, жаркий август, грохот орудий, пули, свистящие над головами, столбы пыли, дыма… Именно в этом месте можно почувствовать всю трагичность событий тех лет.
Обед в посёлке Шамилькала из национальных блюд.
Мастер-класс. В Дагестане есть много уникальных ремёсел. У вас будет возможность поучаствовать в процессе унцукульской насечки металлом по дереву. Сперва вы понаблюдаете, как создаются изделия из обычных брусков дерева, а затем сами попробуете нанести на заготовку серебряную насечку.
Ирганайское водохранилище. Местная ГЭС — вторая по мощности в Дагестане и одна из самых живописных во всём мире. Летом здесь можно поплавать на сапборде.
Смотровая площадка Харачи. Вас ждёт вид уже с другого ракурса на водохранилище, где вы на высоте 1500 метров полюбуетесь закатом, попивая чай из горных трав.
Организационные детали
В стоимость входит:
— Трансфер и услуги гида
— Обед
— Экскурсия по комплексу «Ахульго»
— Мастер-класс
- Поездка проходит на авто Lada Vesta с кондиционером
- Летом можно арендовать сапборд на водохранилище: 500 руб. /час с человека и +2000 руб. к стоимости экскурсии
- Рекомендованный возраст детей — от 10 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Махачкале и по окончании отвезём обратно