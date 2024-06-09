По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)

Побывать в красивейших местах, где 2 века назад проходили сражения, и научиться местному ремеслу
Это путешествие 2 в 1. Оно проходит как просто по живописным природным локациям, так и по местам кровопролитных сражений времён Кавказской войны 19 века. Вы погрузитесь в трагическую историю горцев, любуясь красотой Кавказских гор.

Узнаете больше о местной жизни, а также научитесь унцукульскому ремеслу — насечке металлом по дереву. И конечно, пообедаете дагестанскими блюдами!
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
По тропам Кавказской войны: горы, история и мастер-класс (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Дорога в одну сторону займёт около 3 часов — время пролетит быстро, ведь за окном будут прекрасные виды, а гид-водитель не даст заскучать интересной беседой.

Наш маршрут

Гимринская оборонительная башня. Здесь в 1832 году шли кровопролитные столкновения за село Гимры.

Слияние рек Аварское и Ведийское Койсу.

Комплекс «Ахульго». Экскурсию по музею для вас проведёт дядя Ибрагим. Он расскажет о событиях, происходивших здесь во время Кавказской войны. 1839 год, жаркий август, грохот орудий, пули, свистящие над головами, столбы пыли, дыма… Именно в этом месте можно почувствовать всю трагичность событий тех лет.

Обед в посёлке Шамилькала из национальных блюд.

Мастер-класс. В Дагестане есть много уникальных ремёсел. У вас будет возможность поучаствовать в процессе унцукульской насечки металлом по дереву. Сперва вы понаблюдаете, как создаются изделия из обычных брусков дерева, а затем сами попробуете нанести на заготовку серебряную насечку.

Ирганайское водохранилище. Местная ГЭС — вторая по мощности в Дагестане и одна из самых живописных во всём мире. Летом здесь можно поплавать на сапборде.

Смотровая площадка Харачи. Вас ждёт вид уже с другого ракурса на водохранилище, где вы на высоте 1500 метров полюбуетесь закатом, попивая чай из горных трав.

Организационные детали

В стоимость входит:

— Трансфер и услуги гида
— Обед
— Экскурсия по комплексу «Ахульго»
— Мастер-класс

  • Поездка проходит на авто Lada Vesta с кондиционером
  • Летом можно арендовать сапборд на водохранилище: 500 руб. /час с человека и +2000 руб. к стоимости экскурсии
  • Рекомендованный возраст детей — от 10 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Махачкале и по окончании отвезём обратно

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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