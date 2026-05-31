Аулы, горы, каньоны: автотур по Дагестану. Всё включено

Посетить древние высокогорные селения, погостить у местных жителей и узнать, как готовят урбеч
Вас ждёт погружение в настоящий Дагестан. Вы постоите над бездной Сулакского каньона и полюбуетесь рекой нереального бирюзового цвета. Пройдётесь по каменным улицам аула Гамсутль и родового селения Чох, где время
будто остановилось.

Узнаете историю Гуниба, осмотрите старинные башни Гоора, послушаете тишину гор и встретите закат на живописном перевале.

Увидите водопады и впечатляющие теснины, сфотографируетесь на Языке тролля и заглянете на мельницу, где делают урбеч. Мы пообщаемся с гостеприимными местными жителями и насладимся вкусом традиционных блюд. Это путешествие про моменты, когда хочется непрерывно смотреть вокруг и впитывать красоту.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем прилететь до 11:00, а обратные билеты брать с вылетом после 19:00.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, переезд в Гуниб

В первый день путешествия мы отправимся к главной природной достопримечательности республики — Сулакскому каньону, который считается одним из самых глубоких в мире и крупнейшим в Европе. Мы оценим его масштаб и познакомимся с историей, а при согласии группы и дополнительной оплате спустимся в село Зубутли, где прокатимся на катере по бирюзовым водам каньона. По пути нас ждёт Чиркейское водохранилище — крупнейшее на Северном Кавказе, расположенное среди скалистых массивов песчаника и играющее важную роль в водоснабжении региона.

Днём вас ждёт сытный обед — форель на углях. К вечеру мы прибудем в селение Гуниб, историческое сердце Дагестана, где остановимся для ночёвки и дальнейшего знакомства с этим местом.

2 день

Гамсутль, Чох и Кегерское плато, знакомство с Гунибом

После плотного завтрака, приготовленного для нас местными жителями, мы отправимся к аулу-призраку Гамсутль. Совершим треккинг продолжительностью около 40–60 минут. На месте поговорим о том, почему аул был практически неприступен для врагов, познакомимся с версией его основания аварскими ханами и прогуляемся по улицам, откуда открываются впечатляющие горные панорамы.

Далее посетим аул Чох — сохранившееся родовое селение, которое называют музеем под открытым небом, а также знаменитые рукотворные Чохские террасы. Следующей точкой станет Кегерское плато и точка Айвазовского — место, запечатлённое художником в 19 веке.

Во второй половине дня мы подробно познакомимся с Гунибом, узнаем о его ключевой роли в истории республики, личности Имама Шамиля и событиях, связанных с его последним оплотом.

3 день

Салтинский водопад, Карадахская теснина, Гоор, Язык тролля, пикник на перевале

Утром мы отправимся к Салтинскому водопаду — единственному подземному водопаду Дагестана. По дороге сделаем остановку у Гоцатлинского водохранилища, после чего посетим Карадахскую теснину, где скалы сходятся, образуя узкий и впечатляющий природный коридор.

Обед пройдёт в гостях у тёти Аят. Далее маршрут приведёт нас в аул Гоор, известный как Страна башен. Мы увидим оборонительные Гоорские башни, узнаем об их устройстве, подземных ходах и системе защиты. Здесь же находится знаменитый Язык тролля, где запланирована фотосессия.

Вечером мы проедем через перевал Дарада-Мурада, остановимся на небольшой пикник и встретим закат, после чего вернёмся в Гуниб.

4 день

Хунзах, Каменная чаша, дегустация урбеча, отъезд

После завтрака мы отправимся в Хунзах — высокогорное плато и историческую столицу Аварского ханства, расположенную на высоте около 2000 метров. Здесь мы увидим Цолотлинский каньон с резкими обрывами и водопад Тобот, ниспадающий с плато изящной струёй.

Затем мы посетим ущелье Каменная чаша — природное образование, состоящее из нескольких залов с отвесными скалами высотой до 30 метров и собственным микроклиматом. Далее нас ждёт посещение мельницы урбеча, где мастер расскажет о традиционном способе изготовления этого продукта, проведёт дегустацию и предложит приобрести урбеч.

Завершением тура станет прощальный обед, после которого мы отправимся в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-3-местное проживание (цена за 1 человека)29 900 ₽
1-местное проживание34 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Махачкалы и обратно
  • Все активности, входные билеты, джипинг
  • Доплата за 1-местное размещение - 4500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 11:00 (возможно любое время встречи в течение дня по договорённости)
Завершение: Махачкала, 19:00 (возможно любое время в течение дня по договорённости)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед
Магомед — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Я родом из Дагестана. Занимаюсь путешествиями более 10 лет. 3 года работал в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан. Занимался разработкой интересных маршрутов по горному Дагестану, а также
популяризацией Дагестана через СМИ. По моим маршрутам ездят почти все турфирмы по горному и предгорному Дагестану. Я родился в этих горах — и здесь моё сердце. Я и мои коллеги постараемся сделать так, чтобы и вы оставили у нас частичку своего сердца)

