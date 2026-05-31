Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем прилететь до 11:00, а обратные билеты брать с вылетом после 19:00.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, переезд в Гуниб
В первый день путешествия мы отправимся к главной природной достопримечательности республики — Сулакскому каньону, который считается одним из самых глубоких в мире и крупнейшим в Европе. Мы оценим его масштаб и познакомимся с историей, а при согласии группы и дополнительной оплате спустимся в село Зубутли, где прокатимся на катере по бирюзовым водам каньона. По пути нас ждёт Чиркейское водохранилище — крупнейшее на Северном Кавказе, расположенное среди скалистых массивов песчаника и играющее важную роль в водоснабжении региона.
Днём вас ждёт сытный обед — форель на углях. К вечеру мы прибудем в селение Гуниб, историческое сердце Дагестана, где остановимся для ночёвки и дальнейшего знакомства с этим местом.
Гамсутль, Чох и Кегерское плато, знакомство с Гунибом
После плотного завтрака, приготовленного для нас местными жителями, мы отправимся к аулу-призраку Гамсутль. Совершим треккинг продолжительностью около 40–60 минут. На месте поговорим о том, почему аул был практически неприступен для врагов, познакомимся с версией его основания аварскими ханами и прогуляемся по улицам, откуда открываются впечатляющие горные панорамы.
Далее посетим аул Чох — сохранившееся родовое селение, которое называют музеем под открытым небом, а также знаменитые рукотворные Чохские террасы. Следующей точкой станет Кегерское плато и точка Айвазовского — место, запечатлённое художником в 19 веке.
Во второй половине дня мы подробно познакомимся с Гунибом, узнаем о его ключевой роли в истории республики, личности Имама Шамиля и событиях, связанных с его последним оплотом.
Салтинский водопад, Карадахская теснина, Гоор, Язык тролля, пикник на перевале
Утром мы отправимся к Салтинскому водопаду — единственному подземному водопаду Дагестана. По дороге сделаем остановку у Гоцатлинского водохранилища, после чего посетим Карадахскую теснину, где скалы сходятся, образуя узкий и впечатляющий природный коридор.
Обед пройдёт в гостях у тёти Аят. Далее маршрут приведёт нас в аул Гоор, известный как Страна башен. Мы увидим оборонительные Гоорские башни, узнаем об их устройстве, подземных ходах и системе защиты. Здесь же находится знаменитый Язык тролля, где запланирована фотосессия.
Вечером мы проедем через перевал Дарада-Мурада, остановимся на небольшой пикник и встретим закат, после чего вернёмся в Гуниб.
Хунзах, Каменная чаша, дегустация урбеча, отъезд
После завтрака мы отправимся в Хунзах — высокогорное плато и историческую столицу Аварского ханства, расположенную на высоте около 2000 метров. Здесь мы увидим Цолотлинский каньон с резкими обрывами и водопад Тобот, ниспадающий с плато изящной струёй.
Затем мы посетим ущелье Каменная чаша — природное образование, состоящее из нескольких залов с отвесными скалами высотой до 30 метров и собственным микроклиматом. Далее нас ждёт посещение мельницы урбеча, где мастер расскажет о традиционном способе изготовления этого продукта, проведёт дегустацию и предложит приобрести урбеч.
Завершением тура станет прощальный обед, после которого мы отправимся в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-3-местное проживание (цена за 1 человека)
|29 900 ₽
|1-местное проживание
|34 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Махачкалы и обратно
- Все активности, входные билеты, джипинг
- Доплата за 1-местное размещение - 4500 ₽