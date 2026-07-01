История, горы и знаковые места Дагестана сложатся в насыщенное путешествие. Исследуем крепость Нарын-Кала и прогуляемся по магалам Дербента. Посетим колоритный Кахиб и Карадахскую теснину. Поучаствуем в мастер-классе по унцукульской орнаментальной

насечке. Смотровые не разочаруют: сделаем красочные фото на «Языке тролля», площадках в Дубках и Харачи. Пройдём на катере по Сулаку и заглянем в пещеры Нохъо. А в тёплые дни покатаемся на сапах. Мы всё включили в стоимость тура: проживание, питание и трансфер. Вам остаётся только наслаждаться!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Что брать с собой?

• Удобная одежда для поездок в горы (спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткая, не обтягивающая

• Удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии

• Паспорт

• Зарядное устройство

• Личные лекарства

• Солнцезащитный крем

• Головной убор

• Купальник/плавки, если планируете нырять в водохранилище. Желательно иметь закрытые купальники. Если нет такого, то можно в шортиках искупаться

• Советуем взять дождевик, так как погода в горах очень переменчива

• Обязательно взять наличные, в сёлах не принимают карты

Размер чемодана/сумки?

Идеально подойдет S-размер.

Чрезмерно большой размер чемодана будет создавать дискомфорт, поскольку чемоданов много, а пространство в автобусе ограничено.

Можно ли в тур одной(му)?

Да можно приехать в тур одной / одному, по вашему желанию мы найдём подселение. Если не найдётся человек вашего пола, необходимо оплатить стоимость 1-местного размещения.

Дресс-код

Мужчинам: не ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.

Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.

Прилёт в Дагестан

Рекомендуемое время прилёта /приезда — за день до начала тура. Поможем с выбором отеля/квартиры.