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Красоты Дагестана с мастер-классом: Карадахская теснина, пещеры Нохъо и Дербент (всё включено)

Пройти на катере по Сулакскому каньону, прогуляться в ауле Кахиб и подняться на лучшие смотровые
История, горы и знаковые места Дагестана сложатся в насыщенное путешествие. Исследуем крепость Нарын-Кала и прогуляемся по магалам Дербента. Посетим колоритный Кахиб и Карадахскую теснину. Поучаствуем в мастер-классе по унцукульской орнаментальной
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насечке. Смотровые не разочаруют: сделаем красочные фото на «Языке тролля», площадках в Дубках и Харачи. Пройдём на катере по Сулаку и заглянем в пещеры Нохъо. А в тёплые дни покатаемся на сапах. Мы всё включили в стоимость тура: проживание, питание и трансфер. Вам остаётся только наслаждаться!

Красоты Дагестана с мастер-классом: Карадахская теснина, пещеры Нохъо и Дербент (всё включено)
Красоты Дагестана с мастер-классом: Карадахская теснина, пещеры Нохъо и Дербент (всё включено)
Красоты Дагестана с мастер-классом: Карадахская теснина, пещеры Нохъо и Дербент (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Что брать с собой?

• Удобная одежда для поездок в горы (спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткая, не обтягивающая
• Удобная обувь. Не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать. Идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии
• Паспорт
• Зарядное устройство
• Личные лекарства
• Солнцезащитный крем
• Головной убор
• Купальник/плавки, если планируете нырять в водохранилище. Желательно иметь закрытые купальники. Если нет такого, то можно в шортиках искупаться
• Советуем взять дождевик, так как погода в горах очень переменчива
• Обязательно взять наличные, в сёлах не принимают карты

Размер чемодана/сумки?

Идеально подойдет S-размер.
Чрезмерно большой размер чемодана будет создавать дискомфорт, поскольку чемоданов много, а пространство в автобусе ограничено.

Можно ли в тур одной(му)?

Да можно приехать в тур одной / одному, по вашему желанию мы найдём подселение. Если не найдётся человек вашего пола, необходимо оплатить стоимость 1-местного размещения.

Дресс-код

Мужчинам: не ходить с открытым торсом, шорты выше колен или облегающие джинсы.
Девушкам не желательно надевать мини-юбки, короткие футболки или просвечивающую одежду.

Прилёт в Дагестан

Рекомендуемое время прилёта /приезда — за день до начала тура. Поможем с выбором отеля/квартиры.

Программа тура по дням

1 день

Дербент - город тысячи легенд

Из Махачкалы отправимся в Дербент, старейший город России. Увидим экраноплан «Лунь» — чудо советской инженерной мысли, корабль с крыльями.

Осмотрим крепость Нарын-Кала 6 века, поплутаем по лабиринтам магалов — древних улочек, пройдём мимо Джума-мечети 8 столетия, первой в СНГ. Пообедаем блюдами народов Южного Дагестана и заселимся в отель.

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2 день

Кахиб, «Язык тролля» и Карадахская теснина

Сегодня увидим Датунский храм 10 века, возведённый грузинскими мастерами. Сделаем кадры в национальных костюмах на «Языке тролля» — 5-метровом скальном выступе над пропастью. Во время прогулок по смотровым площадкам расскажем увлекательные местные легенды.

После обеда блюдами горской кухни посетим аул Старый Кахиб, где время словно остановилось. Здесь сохранились боевые башни 8–10 столетий, а ещё были найдены артефакты каменного и бронзового веков.

Прогуляемся по Карадахской теснине — ущелью шириной от 2 до 4 м и высотой скал до 170 м. Посещение только в хорошую погоду.

Кахиб, «Язык тролля» и Карадахская теснинаКахиб, «Язык тролля» и Карадахская теснинаКахиб, «Язык тролля» и Карадахская теснинаКахиб, «Язык тролля» и Карадахская теснинаКахиб, «Язык тролля» и Карадахская теснинаКахиб, «Язык тролля» и Карадахская теснинаКахиб, «Язык тролля» и Карадахская теснинаКахиб, «Язык тролля» и Карадахская теснинаКахиб, «Язык тролля» и Карадахская теснинаКахиб, «Язык тролля» и Карадахская теснинаКахиб, «Язык тролля» и Карадахская теснинаКахиб, «Язык тролля» и Карадахская теснинаКахиб, «Язык тролля» и Карадахская теснина
3 день

Смотровые площадки, мастер-класс и сапы по Ирганайскому водохранилищу

Сегодня поднимемся на смотровую площадку в селе Харачи. Далее 15–20 мин пешком — и мы на месте. Отсюда откроется красота Ирганайского водохранилища, а также вид на посёлок Шамилькала.

Спускаемся к машине и возвращаемся в автобус. Едем на мастер-класс по орнаментальной насечке мельхиором по дереву. Узоры у каждого мастера свои, передаются из поколения в поколение.

В жаркое время года сможем покататься на сапах по Ирганайскому водохранилищу. А пообедаем у горцев: попробуем ассорти из нескольких блюд.

Смотровые площадки, мастер-класс и сапы по Ирганайскому водохранилищуСмотровые площадки, мастер-класс и сапы по Ирганайскому водохранилищуСмотровые площадки, мастер-класс и сапы по Ирганайскому водохранилищу
4 день

Сулакский каньон, прогулка на катере и пещеры Нохъо

Уже в 7:30 отправимся в путь. Остановимся у Ирганайского водохранилища, сделаем фото на смотровой площадке в Дубках и прогуляемся по Сулакскому каньону на катере.

Пообедаем в комплексе «Главрыба» — вас ждут вкуснейшие блюда из свежей форели.

Заедем в пещеры Нохъо: исследуем искусственные тоннели и пройдём по подвесным мостам над каньоном. Затем доставим вас в аэропорт или к месту старта в Махачкале.

Сулакский каньон, прогулка на катере и пещеры НохъоСулакский каньон, прогулка на катере и пещеры НохъоСулакский каньон, прогулка на катере и пещеры НохъоСулакский каньон, прогулка на катере и пещеры НохъоСулакский каньон, прогулка на катере и пещеры НохъоСулакский каньон, прогулка на катере и пещеры НохъоСулакский каньон, прогулка на катере и пещеры НохъоСулакский каньон, прогулка на катере и пещеры Нохъо

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет35 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги гида
  • Входные билеты и экскурсии
  • Активности, подарки и развлечения
  • Катание на катере по реке Сулак
  • Национальная одежда для фотосессии
  • Мастер-класс по орнаментальной насечке
  • Помощь в выборе отелей, если планируете задержаться до/после тура
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно в ваш город
  • 1-местное размещение - 18 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, 8:00. Рекомендуем прилететь накануне
Завершение: Махачкала, аэропорт, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Севда
Севда — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я покажу, проведу и расскажу все самое интересное и сокровенное. Родилась и выросла в одном из самых древних городов России — Дербенте. Погружу вас в историю и культуру Страны гор. Вас ждёт не просто поездка, а атмосфера гостеприимства и заботы, чтобы вы чувствовали себя желанными гостями, а не просто туристами.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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