3 день

Башни Гоора, Язык Тролля, Карадахская теснина

День будет очень насыщенным! Постараемся уложить в него максимум возможных локаций и красоты!

Начнем с самой высокогорной - башен села Гоор!

Без потрясающих фото с Языка Тролля тоже уехать не можем, поэтому поднимаемся, арендуем красивое платье и ставим галочку напротив вашего списка желаний)

Проголодались? Спускаемся на вкусный и сытный обед.

По пути посетим Датунский Храм 9-10вв.

Добавим впечатлений? Как насчёт рафтинга? От души советую!

Если позволяет погода - сплавляемся! Кто остается на берегу - проводит время за вкусным горным чаем в местном кафе и сувенирных лавках.

Финалим день прогулкой по Карадахской теснине в то время, когда уже толпы туристов разойдутся и оставят пространство для нашего подъема и классных фото)

Возвращаемся в отель, ужинаем, отдыхаем, собираем вещи. Завтра выезжаем с чемоданами, следующая ночь будет в Дербенте на берегу морюшка.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086