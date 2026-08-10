Описание тура
Яркий, душевный, гостеприимный, колоритный, самобытный - всё о Дагестане, друзья!
Таким он видится нашей команде, таким мы вам хотим его показать!
Начнём с тотальной перезагрузки - виды, прогулка на катере - всё, вы в другом мире, мысли меняются, приходит кайф!
Основная программа будет проходить в горах, как и во всех наших турах. Потому что лучше гор могут быть только горы, в которых вы ещё не были! Любим безмерно эти пейзажи и в поисках таких же единомышленников!
Крайний день посвятим морюшку и вкусно поужинаем у Каспия, насладимся старым городом и счастливые разъедемся по домам, договорившись встретиться в следующем сезоне!
Все наши дни будут активными - уезжаем утром, возвращаемся вечером - у нас в запасе всего 5 дней, за которые мы должны максимально погрузиться в этот чудесный край!
Проживание предусмотрено в комфортном гостевом доме, а крайнюю ночь - в Дербенте - в отеле на берегу.
Присоединяйтесь, друзья, с нами хо-ро-шо!!!
- Бархан Сарыкум
- Сулакский каньон и виды
- Чиркейское водохранилище и прогулка на катере
- Салтинская теснина, водопад
- Гуниб
- Чохские террасы
- Гоор, Язык Тролля
- Датунский Храм
- Карадахская теснина
- Хунзах
- Водопады Тобот и Итлятляр
- Матлас, каменная чаша
- Дербент - Лунь, Нарын-кала, Старый город
Программа тура по дням
Сулакский, катер, горы
Первый день объявляем очень эмоциональным!
От увиденных пейзажей, архитектуры города, колорита дагестанских сел и аулов сразу начинается перезагрузка! Потихоньку расслабляемся в подстраиваемся под местный вайб))
Конечно, посетим баркан Сарыкум! Настоящий кусочек пустыни в нашей стране!
Добавим долю эмоций в комплексе пещер Нохъо - пройдёмся по подвесному мосту, желающие могут пролететь на зиплайне и/или прыгнуть с тарзанки))
Вкусно пообедаем!
Проедем все смотровые Сулакского каньона и чуть поэкстремалим на катере в Чиркейском водохранилище)
Довольные и счастливые направимся в горную часть Дагестана! Ужин, отдых.
Салтинский водопад, Гуниб, Чохские террасы
Начнём день сразу с эффектной локации!
Прогуляемся до подземного водопада в Салтинской теснине, сделаем классные фото!
Далее переедем в Гуниб, по пути сделав остановку у Гунибского водохранилища.
У нас запланирована мега крутая экскурсия от местного жителя-историка об этом удивительном месте.
Обед в атмосферном кафе и после - посетим горный аул Чох, где восхитимся множеством земледельческих террас горцев, которые трудолюбиво создавали и возделывали многие поколения дагестанцев.
Вечером обязательно заедем на мельницу, где вы попробуете настоящее дагестанское лакомство - урбеч! Каждый найдёт свой идеальный вкус!
Возвращение в отель, ужин, отдых.
Башни Гоора, Язык Тролля, Карадахская теснина
День будет очень насыщенным! Постараемся уложить в него максимум возможных локаций и красоты!
Начнем с самой высокогорной - башен села Гоор!
Без потрясающих фото с Языка Тролля тоже уехать не можем, поэтому поднимаемся, арендуем красивое платье и ставим галочку напротив вашего списка желаний)
Проголодались? Спускаемся на вкусный и сытный обед.
По пути посетим Датунский Храм 9-10вв.
Добавим впечатлений? Как насчёт рафтинга? От души советую!
Если позволяет погода - сплавляемся! Кто остается на берегу - проводит время за вкусным горным чаем в местном кафе и сувенирных лавках.
Финалим день прогулкой по Карадахской теснине в то время, когда уже толпы туристов разойдутся и оставят пространство для нашего подъема и классных фото)
Возвращаемся в отель, ужинаем, отдыхаем, собираем вещи. Завтра выезжаем с чемоданами, следующая ночь будет в Дербенте на берегу морюшка.
Хунзах, Матлас, закат у моря
Утро будет красивым! Первой остановкой станет Хунзахское плато — одно из самых красивых мест Дагестана, расположенное на высоте более 1700 метров над уровнем моря. Именно отсюда открываются потрясающие виды на панораму гор!
Посетим Цолотлинский каньон и водопады Тобот и Итлятляр. Здесь потоки воды срываются с высоких отвесных скал прямо в глубину ущелья, создавая невероятные панорамы и идеальные локации для фотографий!
Далее нас ждёт экстрим-парк Матлас. Здесь горные пейзажи сочетаются с возможностями для активного отдыха! Кто первым с тарзанки?))
Оценим природный лабиринт - Каменную чашу, поражаясь хитросплетению ходов, где, кстати всегда сохраняется свой неповторимый микроклимат.
Обедаем и переезжаем в Дербент! Очень надеюсь, что закат мы встретим у экраноплана Лунь на берегу Каспийского моря!
Ужин, отдых.
Древний Дербент
Доброе утро! Прогуляемся по самому древнему городу нашей страны?)
Крепость Нарын-кала, построенная в V веке, старинные улочки Дербента - это потрясающий колорит, который ощутить можно только здесь!
Перед выездом можно купить сувенирчики и вкусняшки у местных жителей.
Вкусно и атмосферно обедаем и, как бы грустно не звучало, выезжаем в направлении аэропорта)
Примерно в 15.30 будем на месте. Самый ранний рейс - в 17ч или позже.
Кто остается - отвозим по локациям.
Обнимашки?) Договариваемся встретиться вновь в нашем туре, обмениваемся фото/видео!
До встреч, дорогие туристы, спасибо за чудесные дни в Дагестане! Надеюсь, он вам полюбился!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы
- Работа гидов-водителей по программе
- Завтраки, обеды и ужины
- Проживание в комфортном гостевом доме в горах
- Крайняя ночь в отеле 4* на берегу моря
- Прогулка на катере
- Вход в пещеру Нохъо
- Заброска на автомобиле в Ст. Гоор
- Эко-сборы по маршруту
- Наша безграничная забота и внимание каждому участнику тура
Что не входит в цену
- Авиа или жд билеты до Махачкалы
- Завтрак в первый день тура и ужин - в крайний
- Экстрим-активности по маршруту: тарзанка, зиплайн, рафтинг и пр
- Алкоголь не включен в меню нашего питания, приобретается при желании дополнительно
- Доп. трансфер, если прилет позднее 11.30 в первый день тура или самолет раньше 17ч в крайний день тура