Влюбляйся в Дагестан! Всё включено

Яркий, душевный, гостеприимный, колоритный, самобытный
Влюбляйся в Дагестан! Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Влюбляйся в Дагестан! Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Влюбляйся в Дагестан! Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

  • Яркий, душевный, гостеприимный, колоритный, самобытный - всё о Дагестане, друзья!

  • Таким он видится нашей команде, таким мы вам хотим его показать!

  • Начнём с тотальной перезагрузки - виды, прогулка на катере - всё, вы в другом мире, мысли меняются, приходит кайф!

  • Основная программа будет проходить в горах, как и во всех наших турах. Потому что лучше гор могут быть только горы, в которых вы ещё не были! Любим безмерно эти пейзажи и в поисках таких же единомышленников!

  • Крайний день посвятим морюшку и вкусно поужинаем у Каспия, насладимся старым городом и счастливые разъедемся по домам, договорившись встретиться в следующем сезоне!

  • Все наши дни будут активными - уезжаем утром, возвращаемся вечером - у нас в запасе всего 5 дней, за которые мы должны максимально погрузиться в этот чудесный край!

  • Проживание предусмотрено в комфортном гостевом доме, а крайнюю ночь - в Дербенте - в отеле на берегу.

Присоединяйтесь, друзья, с нами хо-ро-шо!!!

  • Бархан Сарыкум
  • Сулакский каньон и виды
  • Чиркейское водохранилище и прогулка на катере
  • Салтинская теснина, водопад
  • Гуниб
  • Чохские террасы
  • Гоор, Язык Тролля
  • Датунский Храм
  • Карадахская теснина
  • Хунзах
  • Водопады Тобот и Итлятляр
  • Матлас, каменная чаша
  • Дербент - Лунь, Нарын-кала, Старый город

Программа тура по дням

1 день

Сулакский, катер, горы

Первый день объявляем очень эмоциональным!

От увиденных пейзажей, архитектуры города, колорита дагестанских сел и аулов сразу начинается перезагрузка! Потихоньку расслабляемся в подстраиваемся под местный вайб))

Конечно, посетим баркан Сарыкум! Настоящий кусочек пустыни в нашей стране!

Добавим долю эмоций в комплексе пещер Нохъо - пройдёмся по подвесному мосту, желающие могут пролететь на зиплайне и/или прыгнуть с тарзанки))

Вкусно пообедаем!

Проедем все смотровые Сулакского каньона и чуть поэкстремалим на катере в Чиркейском водохранилище)

Довольные и счастливые направимся в горную часть Дагестана! Ужин, отдых.

Сулакский, катер, горыСулакский, катер, горыСулакский, катер, горы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Салтинский водопад, Гуниб, Чохские террасы

Начнём день сразу с эффектной локации!

Прогуляемся до подземного водопада в Салтинской теснине, сделаем классные фото!

Далее переедем в Гуниб, по пути сделав остановку у Гунибского водохранилища.

У нас запланирована мега крутая экскурсия от местного жителя-историка об этом удивительном месте.

Обед в атмосферном кафе и после - посетим горный аул Чох, где восхитимся множеством земледельческих террас горцев, которые трудолюбиво создавали и возделывали многие поколения дагестанцев.

Вечером обязательно заедем на мельницу, где вы попробуете настоящее дагестанское лакомство - урбеч! Каждый найдёт свой идеальный вкус!

Возвращение в отель, ужин, отдых.

Салтинский водопад, Гуниб, Чохские террасыСалтинский водопад, Гуниб, Чохские террасыСалтинский водопад, Гуниб, Чохские террасы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Башни Гоора, Язык Тролля, Карадахская теснина

День будет очень насыщенным! Постараемся уложить в него максимум возможных локаций и красоты!

Начнем с самой высокогорной - башен села Гоор!

Без потрясающих фото с Языка Тролля тоже уехать не можем, поэтому поднимаемся, арендуем красивое платье и ставим галочку напротив вашего списка желаний)

Проголодались? Спускаемся на вкусный и сытный обед.

По пути посетим Датунский Храм 9-10вв.

Добавим впечатлений? Как насчёт рафтинга? От души советую!

Если позволяет погода - сплавляемся! Кто остается на берегу - проводит время за вкусным горным чаем в местном кафе и сувенирных лавках.

Финалим день прогулкой по Карадахской теснине в то время, когда уже толпы туристов разойдутся и оставят пространство для нашего подъема и классных фото)

Возвращаемся в отель, ужинаем, отдыхаем, собираем вещи. Завтра выезжаем с чемоданами, следующая ночь будет в Дербенте на берегу морюшка.

Башни Гоора, Язык Тролля, Карадахская теснинаБашни Гоора, Язык Тролля, Карадахская теснинаБашни Гоора, Язык Тролля, Карадахская теснина
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Хунзах, Матлас, закат у моря

Утро будет красивым! Первой остановкой станет Хунзахское плато — одно из самых красивых мест Дагестана, расположенное на высоте более 1700 метров над уровнем моря. Именно отсюда открываются потрясающие виды на панораму гор!

Посетим Цолотлинский каньон и водопады Тобот и Итлятляр. Здесь потоки воды срываются с высоких отвесных скал прямо в глубину ущелья, создавая невероятные панорамы и идеальные локации для фотографий!

Далее нас ждёт экстрим-парк Матлас. Здесь горные пейзажи сочетаются с возможностями для активного отдыха! Кто первым с тарзанки?))

Оценим природный лабиринт - Каменную чашу, поражаясь хитросплетению ходов, где, кстати всегда сохраняется свой неповторимый микроклимат.

Обедаем и переезжаем в Дербент! Очень надеюсь, что закат мы встретим у экраноплана Лунь на берегу Каспийского моря!

Ужин, отдых.

Хунзах, Матлас, закат у моряХунзах, Матлас, закат у моряХунзах, Матлас, закат у моря
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Древний Дербент

Доброе утро! Прогуляемся по самому древнему городу нашей страны?)

Крепость Нарын-кала, построенная в V веке, старинные улочки Дербента - это потрясающий колорит, который ощутить можно только здесь!

Перед выездом можно купить сувенирчики и вкусняшки у местных жителей.

Вкусно и атмосферно обедаем и, как бы грустно не звучало, выезжаем в направлении аэропорта)

Примерно в 15.30 будем на месте. Самый ранний рейс - в 17ч или позже.

Кто остается - отвозим по локациям.

Обнимашки?) Договариваемся встретиться вновь в нашем туре, обмениваемся фото/видео!

До встреч, дорогие туристы, спасибо за чудесные дни в Дагестане! Надеюсь, он вам полюбился!

Древний ДербентДревний ДербентДревний Дербент
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы
  • Работа гидов-водителей по программе
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Проживание в комфортном гостевом доме в горах
  • Крайняя ночь в отеле 4* на берегу моря
  • Прогулка на катере
  • Вход в пещеру Нохъо
  • Заброска на автомобиле в Ст. Гоор
  • Эко-сборы по маршруту
  • Наша безграничная забота и внимание каждому участнику тура
Что не входит в цену
  • Авиа или жд билеты до Махачкалы
  • Завтрак в первый день тура и ужин - в крайний
  • Экстрим-активности по маршруту: тарзанка, зиплайн, рафтинг и пр
  • Алкоголь не включен в меню нашего питания, приобретается при желании дополнительно
  • Доп. трансфер, если прилет позднее 11.30 в первый день тура или самолет раньше 17ч в крайний день тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Первый раз я увидела море в 21 год, причём Северное)) В очаровательном бельгийском городке Остенде. С тех пор прошло уже более 10 лет, но перед глазами остаётся яркая картинка с огромным круизным
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лайнером, прибрежными ресторанчиками, заполненными европейцами - любителями холодного белого вина и морепродуктов. Они явно наслаждаются видом, ловят последние лучи уходящего солнца и слушают романтичную музыку под шум волн… Красота! Хочу, чтобы и в нашей стране люди путешествовали как можно чаще, радовались моменту, общались, развивались, знали и ценили историю, быт и традиции тех мест, куда едут. И, конечно, много улыбались и были непременно счастливы!!!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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