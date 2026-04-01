За впечатлениями - в Дагестан: главные локации, гастрономия и фотосессия в костюмах

Посетить Гамсутль и Хунзахское плато, погулять по Каменной чаше, заглянуть на обед к местным
Приглашаем вас в удивительный Дагестан.

За одно путешествие вы побываете на бархане Сарыкум, напоминающем Сахару, полюбуетесь лазурью Сулакского каньона и Чиркейского водохранилища, исследуете улочки древнего аула Гамсутль и осмотрите Чохские террасы.
Мы покажем вам лучшие виды с Точки Айвазовского, водопады Итлятляр и Тобот и Каменную чашу. Для ваших эффектных фотографий мы подготовили костюмы (папаху, джигитский наряд, горянку и кинжал).

А сколько гастрономических открытий вас ждёт: свежая форель и шашлык, ботишал и лагман, чуду, хинкал, абрикосовая каша и многое другое.

Вас угостит вкуснейшим обедом тётя Патимат, а в этнодоме вы сможете принять участие в приготовлении традиционных блюд.

Описание тура

Организационные детали

Тур проводит атестованный гид-экскурсовод.

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, закат у Чиркейского водохранилища и вечер у костра

Встретим вас в аэропорту Махачкалы и поедем к бархану Сарыкум, крупнейшему в Европе. Пообедаем в экотуркомплексе «Глав Рыба», расположенном у реки Сулак. В меню — свежая форель, а также шашлык из баранины, говядины или курицы.

После отправимся на катерную прогулку по Чиркейскому водохранилищу (за доплату). Маршрут продолжится к Сулакскому каньону — самому глубокому в Европе. Посетим смотровую площадку «Хадум» в Дубках, откуда открываются виды на каньон и бирюзовую реку. Затем поднимемся на площадку «Язык тёщи», откуда видна Чиркейская ГЭС.

Закат встретим у Чиркейского водохранилища, которое местные называют «Чиркейским морем». Разместимся в отеле, на ужин попробуем национальное блюдо, после чего соберёмся у костра — пообщаемся, сыграем в игры и послушаем легенды от гида.

2 день

Подъём к Гамсутлю и прогулка по Салтинской теснине

После завтрака в 8:00 возьмём лёгкие рюкзаки для треккинга и отправимся в Гамсутль, или «дагестанский Мачу-Пикчу». Это древнейшее поселение России, расположенное на высоте 1500 м. До подножия доберёмся на УАЗах, а последние 40 минут пройдём пешком, чтобы насладиться атмосферой горной тишины.

Пообедаем блюдами национальной кухни: шашлыком, пловом, ботишалом, лагманом, чаем и компотом. Далее посетим Чохские террасы — место, где зародилось террасное земледелие Кавказа.

Продолжим путь к Салтинской теснине — узкому природному ущелью длиной около 500 м. В глубине скал скрыт подземный водопад высотой 20 м.

Поужинаем в местном ресторане. По желанию — вечер у костра с играми и душевным общением.

3 день

Точка Айвазовского, Царская поляна, Гунибский краеведческий музей и домашний обед

Начнём день с посещения Точки Айвазовского — панорамной площадки на краю скалы, откуда открывается вид на хребты, ущелье и сверкающую реку. Вдали виднеются заснеженные вершины, будто парящие над землёй.

Следующая остановка — маяк. Сделаем фотографии и посетим беседку Шамиля. По преданию, именно отсюда имам Шамиль в последний раз смотрел на свои родные горы.

Поднимемся на Царскую поляну — открытое плато среди гор, где летом цветут травы и звучит полная покоя тишина. Именно здесь в 1859 году встретились царь и имам. Посетим Гунибский краеведческий музей, где представлены предметы быта, оружие и старинные фотографии. Экскурсию проведёт местный житель.

А ещё нас ждёт домашний обед у тёти Патимат: чуду, хинкал, баранина и ароматный чай с дагестанскими сладостями.

Вечером вернёмся в отель и поужинаем.

4 день

Хунзахское плато, водопады Итлятляр и Тобот, Каменная чаша

После завтрака в 8:00 соберём вещи — сегодня отправляемся в Дербент. Первой остановкой станет Хунзахское плато на высоте 1700 м. Среди скал скрываются древние аулы, а с уступов падают сверкающие водопады.

Посетим водопады Итлятляр и Тобот. А на обеде попробуем пять национальных блюд аварской кухни, включая традиционную абрикосовую кашу. После отправимся в экстрим-парк «Матлас», где прогуляемся под Ханским водопадом, а желающие смогут прокатиться на зиплайне длиной 700 м (за доплату).

Побываем в Каменной чаше, а чтобы попасть внутрь, пройдём по узкому проходу и окажемся в самом сердце гор.

Вечером вернёмся в отель и поужинаем.

5 день

Карадахская теснина, аул Гоор, фотосессия в костюмах, Датунский храм и обед в Гооре

Утром выселимся из отеля. Первая остановка — Карадахская теснина. Пройдём по подвесным мостам и лестницам, наблюдая, как солнечные лучи прорываются сквозь узкие расщелины скал.

Далее отправимся в аул Гоор, известный своими древними башнями. С местным гидом-аксакалом поднимемся на смотровые площадки, услышим легенды и узнаем, как жили горцы много веков назад.

Следующая локация — скальный выступ «Язык Тролля», нависающий над долиной Аварского Койсу. Здесь устроим фотосессию в национальных костюмах и папахах.

Посетим Датунский храм — старейшую христианскую церковь Дагестана, построенную грузинскими миссионерами. Храм стоит в живописном ущелье и прекрасно сохранился до наших дней. Обед запланирован в Гооре — в этнодоме, где вы не только попробуете блюда по старинным рецептам, но сможете принять участие в их приготовлении.

Программа завершится в 16:00 в Гооре. Далее — трансфер:
• в аэропорт (рекомендуется вылет после 19:00);
• в Махачкалу (южная автостанция) — для тех, кто остаётся в Дагестане.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • УАЗики для подъёма в Гоор и Гамсутль
  • Услуги профессионального гида и опытного водителя
  • Все входные билеты и экскурсии
  • Национальные костюмы для фотосессии (папаха, джигитский наряд, горянка, кинжал)
  • Помощь с бронированием отелей до/после тура
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Ужины
  • Катание по Чиркейскому водохранилищу на катере
  • Доплата за 1-местное размещение - 16 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 7:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Курбан
Курбан — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 1166 туристов
Много лет я знакомлю мир с красотами Дагестана. Люблю свой край, а ещё больше — показывать и рассказывать про него! Миссия нашей команды: рассказать и показать так, чтобы каждый гость
вернулся снова. В 2016 году я купил недорогую машину и впервые отвёз людей в горы. Сегодня у меня команда профессионалов: лучшие гиды и опытные водители. Наши программы посетили более 40 000 гостей. В моём портфеле более 20 программ и множество индивидуальных направлений: туры в горы, пляжные, молодёжные, в заброшенные аулы, гастрономические, джип-туры, а также на багги, сапах, катерах и лошадях. Мы первыми внедряем активности: рафтинг, багги, сапы, катера. Знаем тайные локации на природе и проводим время с гостями до последнего — у костра, после ужина. Я и моя команда из Дагестана встретим вас с мощной энергетикой и тёплой улыбкой. Научим танцевать лезгинку, готовить хинкали и чуду. С нами яркие впечатления и море эмоций ждут каждого!

