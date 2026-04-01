За одно путешествие вы побываете на бархане Сарыкум, напоминающем Сахару, полюбуетесь лазурью Сулакского каньона и Чиркейского водохранилища, исследуете улочки древнего аула Гамсутль и осмотрите Чохские террасы.
Тур проводит атестованный гид-экскурсовод.
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, закат у Чиркейского водохранилища и вечер у костра
Встретим вас в аэропорту Махачкалы и поедем к бархану Сарыкум, крупнейшему в Европе. Пообедаем в экотуркомплексе «Глав Рыба», расположенном у реки Сулак. В меню — свежая форель, а также шашлык из баранины, говядины или курицы.
После отправимся на катерную прогулку по Чиркейскому водохранилищу (за доплату). Маршрут продолжится к Сулакскому каньону — самому глубокому в Европе. Посетим смотровую площадку «Хадум» в Дубках, откуда открываются виды на каньон и бирюзовую реку. Затем поднимемся на площадку «Язык тёщи», откуда видна Чиркейская ГЭС.
Закат встретим у Чиркейского водохранилища, которое местные называют «Чиркейским морем». Разместимся в отеле, на ужин попробуем национальное блюдо, после чего соберёмся у костра — пообщаемся, сыграем в игры и послушаем легенды от гида.
Подъём к Гамсутлю и прогулка по Салтинской теснине
После завтрака в 8:00 возьмём лёгкие рюкзаки для треккинга и отправимся в Гамсутль, или «дагестанский Мачу-Пикчу». Это древнейшее поселение России, расположенное на высоте 1500 м. До подножия доберёмся на УАЗах, а последние 40 минут пройдём пешком, чтобы насладиться атмосферой горной тишины.
Пообедаем блюдами национальной кухни: шашлыком, пловом, ботишалом, лагманом, чаем и компотом. Далее посетим Чохские террасы — место, где зародилось террасное земледелие Кавказа.
Продолжим путь к Салтинской теснине — узкому природному ущелью длиной около 500 м. В глубине скал скрыт подземный водопад высотой 20 м.
Поужинаем в местном ресторане. По желанию — вечер у костра с играми и душевным общением.
Точка Айвазовского, Царская поляна, Гунибский краеведческий музей и домашний обед
Начнём день с посещения Точки Айвазовского — панорамной площадки на краю скалы, откуда открывается вид на хребты, ущелье и сверкающую реку. Вдали виднеются заснеженные вершины, будто парящие над землёй.
Следующая остановка — маяк. Сделаем фотографии и посетим беседку Шамиля. По преданию, именно отсюда имам Шамиль в последний раз смотрел на свои родные горы.
Поднимемся на Царскую поляну — открытое плато среди гор, где летом цветут травы и звучит полная покоя тишина. Именно здесь в 1859 году встретились царь и имам. Посетим Гунибский краеведческий музей, где представлены предметы быта, оружие и старинные фотографии. Экскурсию проведёт местный житель.
А ещё нас ждёт домашний обед у тёти Патимат: чуду, хинкал, баранина и ароматный чай с дагестанскими сладостями.
Вечером вернёмся в отель и поужинаем.
Хунзахское плато, водопады Итлятляр и Тобот, Каменная чаша
После завтрака в 8:00 соберём вещи — сегодня отправляемся в Дербент. Первой остановкой станет Хунзахское плато на высоте 1700 м. Среди скал скрываются древние аулы, а с уступов падают сверкающие водопады.
Посетим водопады Итлятляр и Тобот. А на обеде попробуем пять национальных блюд аварской кухни, включая традиционную абрикосовую кашу. После отправимся в экстрим-парк «Матлас», где прогуляемся под Ханским водопадом, а желающие смогут прокатиться на зиплайне длиной 700 м (за доплату).
Побываем в Каменной чаше, а чтобы попасть внутрь, пройдём по узкому проходу и окажемся в самом сердце гор.
Вечером вернёмся в отель и поужинаем.
Карадахская теснина, аул Гоор, фотосессия в костюмах, Датунский храм и обед в Гооре
Утром выселимся из отеля. Первая остановка — Карадахская теснина. Пройдём по подвесным мостам и лестницам, наблюдая, как солнечные лучи прорываются сквозь узкие расщелины скал.
Далее отправимся в аул Гоор, известный своими древними башнями. С местным гидом-аксакалом поднимемся на смотровые площадки, услышим легенды и узнаем, как жили горцы много веков назад.
Следующая локация — скальный выступ «Язык Тролля», нависающий над долиной Аварского Койсу. Здесь устроим фотосессию в национальных костюмах и папахах.
Посетим Датунский храм — старейшую христианскую церковь Дагестана, построенную грузинскими миссионерами. Храм стоит в живописном ущелье и прекрасно сохранился до наших дней. Обед запланирован в Гооре — в этнодоме, где вы не только попробуете блюда по старинным рецептам, но сможете принять участие в их приготовлении.
Программа завершится в 16:00 в Гооре. Далее — трансфер:
• в аэропорт (рекомендуется вылет после 19:00);
• в Махачкалу (южная автостанция) — для тех, кто остаётся в Дагестане.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- УАЗики для подъёма в Гоор и Гамсутль
- Услуги профессионального гида и опытного водителя
- Все входные билеты и экскурсии
- Национальные костюмы для фотосессии (папаха, джигитский наряд, горянка, кинжал)
- Помощь с бронированием отелей до/после тура
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Ужины
- Катание по Чиркейскому водохранилищу на катере
- Доплата за 1-местное размещение - 16 000 ₽