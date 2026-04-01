Встретим вас в аэропорту Махачкалы и поедем к бархану Сарыкум, крупнейшему в Европе. Пообедаем в экотуркомплексе «Глав Рыба», расположенном у реки Сулак. В меню — свежая форель, а также шашлык из баранины, говядины или курицы.

После отправимся на катерную прогулку по Чиркейскому водохранилищу (за доплату). Маршрут продолжится к Сулакскому каньону — самому глубокому в Европе. Посетим смотровую площадку «Хадум» в Дубках, откуда открываются виды на каньон и бирюзовую реку. Затем поднимемся на площадку «Язык тёщи», откуда видна Чиркейская ГЭС.

Закат встретим у Чиркейского водохранилища, которое местные называют «Чиркейским морем». Разместимся в отеле, на ужин попробуем национальное блюдо, после чего соберёмся у костра — пообщаемся, сыграем в игры и послушаем легенды от гида.