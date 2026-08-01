Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Идем к Черному шуму — пляж на реке Белой»
Завтра в 10:00
93 000 ₽ за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Идем к Черному шуму — пляж на реке»
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды
Завтра в 10:00
96 000 ₽ за человека
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой)»
27 фев в 10:00
6 мар в 10:00
48 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«Следующий объект для посещения — пляж Черный шум»
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Осенними горными тропами Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой)»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
60 000 ₽ за человека
-
5%
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Дикий пляж впечатлят даже бывалого туриста»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽
79 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Пляжи»
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