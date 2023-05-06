Необычная экскурсия в Домбай: история и культура на пути к популярному курорту
Домбай — популярный российский курорт.
В первую очередь он горячо любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы все чаще именуется «всесезонным». Поездка в Домбай — классная идея для автомобильного путешествия.
Вам точно понравится этот путь среди гор и ярких панорам, который приведет вас к знаменитому курорту.
В первую очередь он горячо любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы все чаще именуется «всесезонным». Поездка в Домбай — классная идея для автомобильного путешествия.
Вам точно понравится этот путь среди гор и ярких панорам, который приведет вас к знаменитому курорту.
Ближайшие даты:
6
мая
мая
7
мая
мая
8
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
мая
11
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Сентинский храм
- Посёлок Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы увидим перевал Гумбаши — это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Асфальтированная трасса змеей петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара.
- Также мы посетим самый известный собор, относящийся к аланской епархии — Шоанинский храм, где находится христианский форпост, оставленный современным жителям их древними предками. Он возведен над рекой Кубань, неподалеку от точки ее слияния с Тебердой, точное место расположения — гора Шоана. Тысячелетняя история собора неспроста началась именно здесь. По этим густонаселенным в те времена местам проходило пересечение торговых путей, а жизнь в буквальном смысле била ключом. Но, позже, когда торговля шелком и прочими товарами сошла на нет, местные аулы пришли в упадок, а население разбрелось по свету в поисках лучшей жизни. О том, что вокруг храма проживало множество людей, свидетельствуют полуразрушенные следы массовой застройки.
- За три века до появления прекрасного однокупольного собора в Аланию пришла христианская религия. О том, что она, наконец, прижилась в этих краях, свидетельствует постройка такого памятника архитектуры, как Шоанинский храм.
- Сентинский и Шоанинский храмы были возведены недалеко от знаменитого Нижнеархызского городища. Примечательно, что, несмотря на небывалый возраст постройки, она периодически выполняет свои функции и сейчас. Несколько раз в году здесь совершаются богослужения. Происходит это по особо великим христианским празднествам.
Важно:
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида).
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Канатная дорога
- Место начала и завершения?
- Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте у гида)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании