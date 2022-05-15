Эльбрус. Восхождение с Юга

Эльбрус, высочайшая вершина Кавказа, России и Европы, высота Западной вершины 5642 метра

4
1 отзыв
Эльбрус, высочайшая вершина Кавказа, России и Европы, высота Западной вершины 5642 метра.

Восхождение на Эльбрус с юга технически несложное и подходит даже новичкам, которые впервые приезжают в горы.

На южном склоне проложены канатные дороги, есть несколько приютов для восходителей, мобильная связь работает, практически, на всём маршруте.
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Эльбрус. Восхождение с Юга
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • первый опыт восхождения – самый простой маршрут для новичков;
  • развитая инфраструктура– отели, канатные дороги, ратраки позволят без труда добраться до вершины и провести отпуск с привычными удобствами;
  • гибкая программа – Вы сами выбираете свой уровень комфорта.

Программа тура по дням

1 день
Поход в Терскольское ущелье

Встреча группы в 10 часов утра в Минеральных Водах, трансфер в Баксанское ущелье в поселок Терскол, высота 2100 метров.

Заселяемся в гостиницу или кемпинг.

Здесь начинается этап предварительной акклиматизации, который займет 4 дня.

 После обеда прогулка на Терскольский водопад.

Набор высоты 600 метров, продолжительность 2-3 часа вверх, 1 час 30 минут вниз.

Поход в Терскольское ущельеПоход в Терскольское ущельеПоход в Терскольское ущельеПоход в Терскольское ущелье
2 день
Треккинг на пик Терскол

Поход займёт практически весь день.

Через два часа после выхода мы подойдём к водопаду Девичьи Косы 2700 метров.

Продолжая подъём по грунтовой дороге мы поднимемся к обсерватории Терскол, высота 3100 метров.

Отличная обзорная точка на Эльбрус, Чегет, Донгуз-Орун.

Здесь длинный привал, обед и спуск в гостиницу или кемпинг.

Треккинг на пик ТерсколТреккинг на пик ТерсколТреккинг на пик ТерсколТреккинг на пик Терскол
3 день
Восхождение на Чегет 3461 м.

Акклиматизационное восхождение, подъём проходит сначала по тропе в сосновом лесу, затем по грунтовой дороге среди альпийских лугов и по тропе скального гребня.

По пути сделаем остановки для отдыха, на станции канатной дороги есть кафе с отличными пирожками и чаем из облепихи и барбариса.

Спускаемся по грунтовой дороге.

Высота Чегета 3461 метр, набор высоты 1400 метров, продолжительность подъёма 5-6 часов, спуска 3 часа.

Восхождение на Чегет 3461 м.Восхождение на Чегет 3461 м.Восхождение на Чегет 3461 м.Восхождение на Чегет 3461 м.
4 день
Восхождение на Иткол-Баши 3531 м.

Вершина находится над поселком Терскол, с неё открываются отличные виды и на Эльбрус, и на Главный Кавказский Хребет.

Поднимаемся по тропе в лесу, затем по травянистому склону и по осыпному гребню.

Технически подъём сложнее восхождения на Чегет, это служит хорошей подготовкой для последующего восхождения на Эльбрус.

Высота пика Иткол 3531 метр, набор высоты ~1500 метров, продолжительность подъёма 5-6 часов, спуска 2-3 часа.

Восхождение на Иткол-Баши 3531 м.Восхождение на Иткол-Баши 3531 м.Восхождение на Иткол-Баши 3531 м.Восхождение на Иткол-Баши 3531 м.
5 день
Подъем на Эльбрус 3900 м.

С поляны Азау на новой канатной дороге поднимемся до станции Гара-баши высота 3850 м.

Заселяемся в приют (или палатки), самый лучший и комфортный на Эльбрусе, рядом вышка сотовой связи МТС (мобильный интернет), электричество круглосуточно, обогреватели в 4-х местных номерах, отдельные кухни-столовые.

Выходим на ледник и учимся ходить в кошках, поднимаемся до начала скальной гряды, месторасположение бывшего Приюта Одиннадцати.

Физическая нагрузка минимальная, путь вверх занимает около 1 часа, вниз 30 минут. 

Подъем на Эльбрус 3900 м.Подъем на Эльбрус 3900 м.Подъем на Эльбрус 3900 м.Подъем на Эльбрус 3900 м.
6 день
Акклиматизационный выход на высоту 5000 м.

Главный акклиматизационный выход.

Подъём до скал Пастухова 4700 метров задача минимум, желательно подняться до "брошенного ратрака" высота 4950 метров.

Идём налегке, в рюкзаке только горячий чай, энергетическое питание и тёплая куртка.

Этот день покажет насколько мы готовы к восхождению.

Продолжительность подъёма 5-6 часов, спуск занимает ~2 часа.

Акклиматизационный выход на высоту 5000 м.Акклиматизационный выход на высоту 5000 м.Акклиматизационный выход на высоту 5000 м.Акклиматизационный выход на высоту 5000 м.
7 день
День отдыха – подготовка к восхождению

День отдыха перед штурмом вершины.

В первой половине дня прогулка совмещенная со снежно-ледовыми занятиями.

Отработаем как пользоваться ледорубом, верёвкой, как ходить в связках.

Собираем рюкзаки и снаряжение для восхождения.

Спать ложимся рано.

8 день
Восхождение на вершину Эльбрус Западная 5642 м.

Выход на штурм вершины в полночь.

Пришла пора сделать то к чему мы готовились все эти дни!

Рассвет на высоте 5000 метров – незабываем. 

Восхождение займёт порядка 10 часов. 

После восхождения спуск в приют и в гостиницу. 

Возможна заброска группы или части группы на ратраке или снегоходе (в стоимость не входит). 

9 день
Резервный день

Если погода хорошая и восхождение уже сделано, можно организовать экскурсию на Чегемские водопады, термальные источники или конную прогулку (экскурсии оплачиваются отдельно).

Можно просто отдохнуть, пройтись по местным рынкам с сувенирами, посетить Поляну нарзанов или водопад Терскол.

10 день
Отъезд

Тур заканчивается, участникам вручаются фирменные сертификаты о совершённом восхождении.

Уставшие, но полные впечатлений и счастливые мы отправляемся в Минеральные Воды.

Трансфер в первой половине дня.

Проживание

Тур предусматривает проживание в зависимости от категории на выбор:

  • Услуги гида – проживание не входит в стоимость тура;
  • Стандарт – в кемпинге/палатке;
  • Комфорт – в гостинице/приюте;
  • Все включено – в гостинице/приюте, плюс данная категория позволяет приехать без одежды, снаряжения и обуви для гор, всё получите в прокате, затраты включены в стоимость.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной категории, руб.:

КатегорияСтоимость при бронировании менее чем за 60 дней до начала тураСтоимость при бронировании больше чем за 60 дней до начала тура
Услуги гида14 00012 000
Стандарт32 00027 000
Комфорт43 00038 000
Все включено62 00052 000

Различия между категориями (что входит / не входит (+ / –) в стоимость пакета):

Перечень услугУслуги гидаСтандартКомфортВсё включено
Услуги гида, регистрация восхождения в МЧС, обеспечение связи и безопасности во время восхождения++++
Всесторонняя консультация и подготовка к восхождению++++
Альп Снаряжение (кошки, система страховочная, ледоруб)++++
Канатная дорога – подъём и спуск+++
Трансфер+++
Питание+++
ПроживаниеКемпинг / ПалаткаГостиница/ ПриютГостиница/ Приют
Расширенный набор снаряжения – с собой ничего не надо!+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Питание, указанное в программе
  • Проживание, указанное в программе (согласно выбранной категории)
  • Услуги гида, регистрация восхождения в МЧС, обеспечение связи и безопасности во время восхождения
  • Всесторонняя консультация и подготовка к восхождению
  • Альпснаряжение (кошки, система страховочная, ледоруб) (согласно выбранной категории)
  • Канатная дорога – подъём и спуск (согласно выбранной категории)
  • Расширенный набор снаряжения (в категории все включено)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Прокат личного и прочего снаряжения
  • Дополнительные экскурсии
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;

Снаряжение походное

  • Рюкзак 65-80 литров с жесткой спиной и возможностью прикепить снаружи коврик и ледоруб. Накидка на рюкзак от дождя (аренда 9 дней – 300 руб. /сутки);
  • Спальный мешок. Температура комфорта -5…. -10 С, лучше с синтетическим наполнителем (аренда 5 дней – 300 руб/сутки.);
  • При размещении в приюте – самый легкий и маленький, в приюте есть отопление, одеяла и подушки, спальник нужен только в качестве постельного белья (аренда 5 дней – 300 руб/сутки.);
  • Треккинговые палки (аренда 9 дней – 150 руб. /сутки);
  • Коврик туристический (каремат, пенка) (аренда 5 дней – 40 руб. /сутки)
  • Палатка (аренда 600 руб. /сутки);

Снаряжение для восхождения

  • Спортивные очки или горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более (аренда горнолыжной маски 4-5 дней – 120 руб. /сутки);
  • Рюкзак 25-35 литров на восхождение (аренда 4-5 дей – 150 руб. /сутки)
  • Кошки с мягким креплением (предоставляются);
  • Беседка страховочная, два карабина, ус. самостраховки (предоставляются);
  • Ледоруб (применяется для самостраховки при подъеме на вершину) (предоставляются);

Одежда для треккинга 1-4 день

  • Футболка;
  • Термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
  • Термоштаны;
  • Тёплая флисовая кофта (аренда 9 дней – 200 руб. /сутки);
  • Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном. Если куртка может промокнуть, то ещё плащ-дождевик (аренда мембранной куртки 9 дней – 400-600 руб. /сутки);
  • Ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной (аренда мембранных штанов 9 дней – 300 руб. /сутки);
  • Треккинговые ботинки или кроссовки. Могут использоваться и на восхождении (аренда 4-9 дней – 400 руб. /сутки);
  • Тёплая шапка;
  • Тонкие перчатки 2 пары;
  • Панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
  • Носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
  • Сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
  • Плавки или купальник;

Одежда для восхождения 5-9 день

  • Пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку (аренда 4-9 дней – 300 руб. /сутки);
  • Пуховка высотная, обязательна весной и осенью выше 5000 метров (аренда 4-5 дней – 400 руб. /сутки);
  • Ботинки альпинистские утеплённые (аренда пластиковых двойных ботинок 4-5 дней – 400-600 руб. /сутки);
  • Бахилы утеплённые, позволяют использовать треккинговые ботинки на восхождении (аренда 4-5 дней – 150 руб. /сутки);
  • Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи (аренда 4-5 дней – 100 руб. /сутки);
  • Маска, бафф или балаклава для защиты лица от ветра;
  • Тёплые непродуваемые перчатки, лучше варежки (аренда 4-5 дней – 150 руб. /сутки);

Прочее

  • Налобный фонарик с 1 запасом батареек (аренда 4-9 дней – 100 руб. /сутки);
  • Средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага,полотенце(не большое),влажные салфетки;
  • Кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
  • Термос. 500-800 мл. (аренда термоса 700 мл. 4-9 дней – 100 руб. /сутки);
  • Бутылка для воды. 0,5-1 литр;
  • Сидушка (желательно) (аренда 4-9 дней – 20 руб. /сутки)
  • Пакеты 100-120 литров 2шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания;
  • Фотоаппарат;

Личная аптечка

  • Гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
  • Крем от загара (максимальной защиты);
  • Витамины, лучше в шипучих таблетках;
  • Аспирин, лучше в шипучих таблетках;
  • Парацетамол;
  • Пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
  • От расстройства желудка;
  • Лекарства от своих болезней;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Что входит в общее групповое снаряжение?

Снаряжение

  1. Радиостанции для связи внутри группы;
  2. Верёвка основная;
  3. GPS навигатор;
  4. Пульсоксиметр – определение кислорода в крови;
  5. Газовое оборуование для пригоовления пищи;

Аптечка

  1. Спазган;
  2. Уголь активированый;
  3. Лоперамид – противодиарейное;
  4. Аспирин – легкое обезболивающие + разжижение крови;
  5. Диакарб от отеков и горняшки;
  6. Гипоксен;
  7. Парацетамол – жаропонижающее;
  8. Кетанов – мощное обезболивающее;
  9. Ацикловир;
  10. Дексаметазон – против шока/аллергии/горняшки;
  11. Диклофенак – обезболивающее;
Как организовано питание в туре?

Трёх разовое питание включает завтрак, дневной перекус во время выхода и ужин.
При желании можно дополнительно сходить в кафе с национальной кухней, которых множество поблизости с нашим коттеджем и есть даже рядом с приютом на высоте 3900 метров.

Сколько гидов в туре?

Один гид на 4 участника

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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15 мая 2022
Организация тура на хорошем уровне, просьбы и пожелания учитывались

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