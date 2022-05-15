Преимущества этого путешествия:
Встреча группы в 10 часов утра в Минеральных Водах, трансфер в Баксанское ущелье в поселок Терскол, высота 2100 метров.
Заселяемся в гостиницу или кемпинг.
Здесь начинается этап предварительной акклиматизации, который займет 4 дня.
После обеда прогулка на Терскольский водопад.
Набор высоты 600 метров, продолжительность 2-3 часа вверх, 1 час 30 минут вниз.
Поход займёт практически весь день.
Через два часа после выхода мы подойдём к водопаду Девичьи Косы 2700 метров.
Продолжая подъём по грунтовой дороге мы поднимемся к обсерватории Терскол, высота 3100 метров.
Отличная обзорная точка на Эльбрус, Чегет, Донгуз-Орун.
Здесь длинный привал, обед и спуск в гостиницу или кемпинг.
Акклиматизационное восхождение, подъём проходит сначала по тропе в сосновом лесу, затем по грунтовой дороге среди альпийских лугов и по тропе скального гребня.
По пути сделаем остановки для отдыха, на станции канатной дороги есть кафе с отличными пирожками и чаем из облепихи и барбариса.
Спускаемся по грунтовой дороге.
Высота Чегета 3461 метр, набор высоты 1400 метров, продолжительность подъёма 5-6 часов, спуска 3 часа.
Вершина находится над поселком Терскол, с неё открываются отличные виды и на Эльбрус, и на Главный Кавказский Хребет.
Поднимаемся по тропе в лесу, затем по травянистому склону и по осыпному гребню.
Технически подъём сложнее восхождения на Чегет, это служит хорошей подготовкой для последующего восхождения на Эльбрус.
Высота пика Иткол 3531 метр, набор высоты ~1500 метров, продолжительность подъёма 5-6 часов, спуска 2-3 часа.
С поляны Азау на новой канатной дороге поднимемся до станции Гара-баши высота 3850 м.
Заселяемся в приют (или палатки), самый лучший и комфортный на Эльбрусе, рядом вышка сотовой связи МТС (мобильный интернет), электричество круглосуточно, обогреватели в 4-х местных номерах, отдельные кухни-столовые.
Выходим на ледник и учимся ходить в кошках, поднимаемся до начала скальной гряды, месторасположение бывшего Приюта Одиннадцати.
Физическая нагрузка минимальная, путь вверх занимает около 1 часа, вниз 30 минут.
Главный акклиматизационный выход.
Подъём до скал Пастухова 4700 метров задача минимум, желательно подняться до "брошенного ратрака" высота 4950 метров.
Идём налегке, в рюкзаке только горячий чай, энергетическое питание и тёплая куртка.
Этот день покажет насколько мы готовы к восхождению.
Продолжительность подъёма 5-6 часов, спуск занимает ~2 часа.
День отдыха перед штурмом вершины.
В первой половине дня прогулка совмещенная со снежно-ледовыми занятиями.
Отработаем как пользоваться ледорубом, верёвкой, как ходить в связках.
Собираем рюкзаки и снаряжение для восхождения.
Спать ложимся рано.
Выход на штурм вершины в полночь.
Пришла пора сделать то к чему мы готовились все эти дни!
Рассвет на высоте 5000 метров – незабываем.
Восхождение займёт порядка 10 часов.
После восхождения спуск в приют и в гостиницу.
Возможна заброска группы или части группы на ратраке или снегоходе (в стоимость не входит).
Если погода хорошая и восхождение уже сделано, можно организовать экскурсию на Чегемские водопады, термальные источники или конную прогулку (экскурсии оплачиваются отдельно).
Можно просто отдохнуть, пройтись по местным рынкам с сувенирами, посетить Поляну нарзанов или водопад Терскол.
Тур заканчивается, участникам вручаются фирменные сертификаты о совершённом восхождении.
Уставшие, но полные впечатлений и счастливые мы отправляемся в Минеральные Воды.
Трансфер в первой половине дня.
Тур предусматривает проживание в зависимости от категории на выбор:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной категории, руб.:
|Категория
|Стоимость при бронировании менее чем за 60 дней до начала тура
|Стоимость при бронировании больше чем за 60 дней до начала тура
|Услуги гида
|14 000
|12 000
|Стандарт
|32 000
|27 000
|Комфорт
|43 000
|38 000
|Все включено
|62 000
|52 000
Различия между категориями (что входит / не входит (+ / –) в стоимость пакета):
|Перечень услуг
|Услуги гида
|Стандарт
|Комфорт
|Всё включено
|Услуги гида, регистрация восхождения в МЧС, обеспечение связи и безопасности во время восхождения
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|Всесторонняя консультация и подготовка к восхождению
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|Альп Снаряжение (кошки, система страховочная, ледоруб)
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|Канатная дорога – подъём и спуск
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|Трансфер
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|Питание
|–
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|Проживание
|–
|Кемпинг / Палатка
|Гостиница/ Приют
|Гостиница/ Приют
|Расширенный набор снаряжения – с собой ничего не надо!
|–
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|–
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Документы
Снаряжение походное
Снаряжение для восхождения
Одежда для треккинга 1-4 день
Одежда для восхождения 5-9 день
Прочее
Личная аптечка
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Снаряжение
Аптечка
Трёх разовое питание включает завтрак, дневной перекус во время выхода и ужин.
При желании можно дополнительно сходить в кафе с национальной кухней, которых множество поблизости с нашим коттеджем и есть даже рядом с приютом на высоте 3900 метров.
Один гид на 4 участника