Эльбрус, высочайшая вершина Кавказа, России и Европы, высота Западной вершины 5642 метра. Восхождение на Эльбрус с юга технически несложное и подходит даже новичкам, которые впервые приезжают в горы. На южном склоне проложены канатные дороги, есть несколько приютов для восходителей, мобильная связь работает, практически, на всём маршруте.

Программа тура по дням

1 день Поход в Терскольское ущелье

Встреча группы в 10 часов утра в Минеральных Водах, трансфер в Баксанское ущелье в поселок Терскол, высота 2100 метров. Заселяемся в гостиницу или кемпинг. Здесь начинается этап предварительной акклиматизации, который займет 4 дня. После обеда прогулка на Терскольский водопад. Набор высоты 600 метров, продолжительность 2-3 часа вверх, 1 час 30 минут вниз.

2 день Треккинг на пик Терскол

Поход займёт практически весь день. Через два часа после выхода мы подойдём к водопаду Девичьи Косы 2700 метров. Продолжая подъём по грунтовой дороге мы поднимемся к обсерватории Терскол, высота 3100 метров. Отличная обзорная точка на Эльбрус, Чегет, Донгуз-Орун. Здесь длинный привал, обед и спуск в гостиницу или кемпинг.

3 день Восхождение на Чегет 3461 м.

Акклиматизационное восхождение, подъём проходит сначала по тропе в сосновом лесу, затем по грунтовой дороге среди альпийских лугов и по тропе скального гребня. По пути сделаем остановки для отдыха, на станции канатной дороги есть кафе с отличными пирожками и чаем из облепихи и барбариса. Спускаемся по грунтовой дороге. Высота Чегета 3461 метр, набор высоты 1400 метров, продолжительность подъёма 5-6 часов, спуска 3 часа.

4 день Восхождение на Иткол-Баши 3531 м.

Вершина находится над поселком Терскол, с неё открываются отличные виды и на Эльбрус, и на Главный Кавказский Хребет. Поднимаемся по тропе в лесу, затем по травянистому склону и по осыпному гребню. Технически подъём сложнее восхождения на Чегет, это служит хорошей подготовкой для последующего восхождения на Эльбрус. Высота пика Иткол 3531 метр, набор высоты ~1500 метров, продолжительность подъёма 5-6 часов, спуска 2-3 часа.

5 день Подъем на Эльбрус 3900 м.

С поляны Азау на новой канатной дороге поднимемся до станции Гара-баши высота 3850 м. Заселяемся в приют (или палатки), самый лучший и комфортный на Эльбрусе, рядом вышка сотовой связи МТС (мобильный интернет), электричество круглосуточно, обогреватели в 4-х местных номерах, отдельные кухни-столовые. Выходим на ледник и учимся ходить в кошках, поднимаемся до начала скальной гряды, месторасположение бывшего Приюта Одиннадцати. Физическая нагрузка минимальная, путь вверх занимает около 1 часа, вниз 30 минут.

6 день Акклиматизационный выход на высоту 5000 м.

Главный акклиматизационный выход. Подъём до скал Пастухова 4700 метров задача минимум, желательно подняться до "брошенного ратрака" высота 4950 метров. Идём налегке, в рюкзаке только горячий чай, энергетическое питание и тёплая куртка. Этот день покажет насколько мы готовы к восхождению. Продолжительность подъёма 5-6 часов, спуск занимает ~2 часа.

7 день День отдыха – подготовка к восхождению

День отдыха перед штурмом вершины. В первой половине дня прогулка совмещенная со снежно-ледовыми занятиями. Отработаем как пользоваться ледорубом, верёвкой, как ходить в связках. Собираем рюкзаки и снаряжение для восхождения. Спать ложимся рано.

8 день Восхождение на вершину Эльбрус Западная 5642 м.

Выход на штурм вершины в полночь. Пришла пора сделать то к чему мы готовились все эти дни! Рассвет на высоте 5000 метров – незабываем. Восхождение займёт порядка 10 часов. После восхождения спуск в приют и в гостиницу. Возможна заброска группы или части группы на ратраке или снегоходе (в стоимость не входит).

9 день Резервный день

Если погода хорошая и восхождение уже сделано, можно организовать экскурсию на Чегемские водопады, термальные источники или конную прогулку (экскурсии оплачиваются отдельно). Можно просто отдохнуть, пройтись по местным рынкам с сувенирами, посетить Поляну нарзанов или водопад Терскол.

10 день Отъезд