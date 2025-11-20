На протяжении тура вас ждут дни активного катания на лыжах и сноубордах, прогулки вдоль горных рек и вечерние
Описание тура
Организационные детали
Важно иметь удобную одежду для горных условий: тёплую куртку, термобельё, перчатки, очки и крем от солнца. Обязательно взять купальник и полотенце для посещения термальных источников, а также сменную обувь для банных процедур.
Температура воздуха в феврале и марте обычно держится в пределах −5 °C, снег мягкий и устойчивый.
Программа тура по дням
Прибытие и знакомство с группой
В 16:00 встречаемся в аэропорту Минеральных Вод у терминала прилёта, затем отправляемся на автобусе. В 16:40 забираем участников, прибывающих поездом. После короткой поездки делаем остановку в уютном кафе, где можно перекусить и познакомиться. Далее едем в Архыз.
К 21:00 прибытие и размещение в гостинице. Вечером по желанию — ужин в местном кафе.
Первое катание в Архызе
После завтрака в 8:30 выезд на склон. Через 10 минут трансфера окажемся на горнолыжном курорте, где проведём день, катаясь и фотографируясь. Кафе для обеда и перекусов расположены прямо на территории комплекса. В 16:00 возвращаемся в гостиницу, свободное время для отдыха.
Катание и баня
Утро начинаем с завтрака. В 9:00 едем на склон, где продолжаем катание. После активного дня возвращаемся в гостиницу около 16:00, отдыхаем. В 19:00 ужин, а вечером — жаркая баня на 3 часа, отличное завершение дня.
Конная прогулка и переезд в Домбай
После завтрака в 8:00 отправляемся на конную прогулку вдоль горной реки. В полдень возвращаемся, освобождаем номера и выезжаем в сторону Домбая. По пути предусмотрены остановки в магазине и кафе. К 17:00 заселимся в отель. При необходимости можно взять в аренду снаряжение рядом.
Катание и вечер в Домбае
После завтрака идём пешком к горнолыжному центру. День проводим на склоне — катание, фотографии, отдых в кафе на горе. В 16:00 возвращаемся в отель. Вечером ужинаем и отправляемся гулять по Домбаю: можно заглянуть в бары или на площадку у подъёмников.
Ещё один день катания
Завтрак в отеле, затем снова день на склоне. Кафе для обеда доступны на горнолыжном курорте. После возвращения — отдых и ужин. Вечером возможны прогулки и отдых в барах Домбая.
Термальные источники и дорога к Эльбрусу
Ранний подъём, завтрак и сборы. В 8:30 выезжаем на трансфере к Эльбрусу. Около 11:30 прибытие в термальный комплекс «Жемчужина Кавказа» — здесь можно искупаться в горячих источниках и пообедать. Далее путь лежит к подножию Эльбруса.
Заселение в гостиницу около 21:00. Ужин — по желанию.
Катание у Эльбруса
Утром те, кому требуется экипировка, могут взять её в прокате при отеле или у подъёмников. После завтрака — короткий трансфер на склон. День посвятим катанию и отдыху. На станциях «Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши» работают кафе. Вечером возвращаемся в гостиницу, ужинаем и, по желанию, продолжаем вечер в баре или кафе.
Активный день и баня
После завтрака вновь поднимаемся на склон. После катания возвращаемся в гостиницу, отдыхаем и ужинаем. Вечером — жаркая баня на 2 часа.
Озеро Гижгит и завершение путешествия
Ранний завтрак и выезд. В 8:30 останавливаемся у озера Гижгит, известного также как Былымское. Это просторный горный водоём удивительного небесного цвета, окружённый живописными склонами. В 11:00 продолжим путь в Минеральные Воды.
К 13:30 прибытие в аэропорт и на железнодорожный вокзал. На этом путешествие завершится — до новых встреч в горах!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|84 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от аэропорта и ж/д вокзала Минеральных Вод до Архыза и обратно в последний день тура
- Трансфер по маршруту
- Сопровождение гида-инструктора на протяжении всего маршрута
- Купание в термальных источниках «Гедуко»
- Экскурсии к водопадам и на Поляну нарзанов
- Баня
- Групповая аптечка
- Памятный подарок и приятные вечерние активности в компании группы
Что не входит в цену
- Перелёт или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Остальное питание
- Ски-пасс - около 2000 ₽ в день (безлимит)