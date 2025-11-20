Вас ждёт путешествие по 3 горным курортам Кавказа — Архызу, Домбаю и Эльбрусу.На протяжении тура вас ждут дни активного катания на лыжах и сноубордах, прогулки вдоль горных рек и вечерние

посиделки в уютных кафе. Маршрут охватит живописные долины, водопады и знаменитую Поляну нарзанов. Вы искупаетесь в горячих источниках «Гедуко», отдохнёте в жаркой бане и увидите Эльбрус. Будем соблюдать баланс между приключениями и расслаблением. Каждый день наполнен движением, общением и красотой кавказской природы.

Описание тура

Организационные детали

Важно иметь удобную одежду для горных условий: тёплую куртку, термобельё, перчатки, очки и крем от солнца. Обязательно взять купальник и полотенце для посещения термальных источников, а также сменную обувь для банных процедур.

Температура воздуха в феврале и марте обычно держится в пределах −5 °C, снег мягкий и устойчивый.