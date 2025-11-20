Мои заказы

Большой горнолыжный трип по легендарным курортам Кавказа: Эльбрус, Архыз и Домбай с комфортом

Погреться в термальных источниках, прогуляться верхом вдоль реки и покорить снежные склоны
Вас ждёт путешествие по 3 горным курортам Кавказа — Архызу, Домбаю и Эльбрусу.

На протяжении тура вас ждут дни активного катания на лыжах и сноубордах, прогулки вдоль горных рек и вечерние
посиделки в уютных кафе. Маршрут охватит живописные долины, водопады и знаменитую Поляну нарзанов. Вы искупаетесь в горячих источниках «Гедуко», отдохнёте в жаркой бане и увидите Эльбрус. Будем соблюдать баланс между приключениями и расслаблением. Каждый день наполнен движением, общением и красотой кавказской природы.

Описание тура

Организационные детали

Важно иметь удобную одежду для горных условий: тёплую куртку, термобельё, перчатки, очки и крем от солнца. Обязательно взять купальник и полотенце для посещения термальных источников, а также сменную обувь для банных процедур.

Температура воздуха в феврале и марте обычно держится в пределах −5 °C, снег мягкий и устойчивый.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и знакомство с группой

В 16:00 встречаемся в аэропорту Минеральных Вод у терминала прилёта, затем отправляемся на автобусе. В 16:40 забираем участников, прибывающих поездом. После короткой поездки делаем остановку в уютном кафе, где можно перекусить и познакомиться. Далее едем в Архыз.

К 21:00 прибытие и размещение в гостинице. Вечером по желанию — ужин в местном кафе.

2 день

Первое катание в Архызе

После завтрака в 8:30 выезд на склон. Через 10 минут трансфера окажемся на горнолыжном курорте, где проведём день, катаясь и фотографируясь. Кафе для обеда и перекусов расположены прямо на территории комплекса. В 16:00 возвращаемся в гостиницу, свободное время для отдыха.

3 день

Катание и баня

Утро начинаем с завтрака. В 9:00 едем на склон, где продолжаем катание. После активного дня возвращаемся в гостиницу около 16:00, отдыхаем. В 19:00 ужин, а вечером — жаркая баня на 3 часа, отличное завершение дня.

4 день

Конная прогулка и переезд в Домбай

После завтрака в 8:00 отправляемся на конную прогулку вдоль горной реки. В полдень возвращаемся, освобождаем номера и выезжаем в сторону Домбая. По пути предусмотрены остановки в магазине и кафе. К 17:00 заселимся в отель. При необходимости можно взять в аренду снаряжение рядом.

5 день

Катание и вечер в Домбае

После завтрака идём пешком к горнолыжному центру. День проводим на склоне — катание, фотографии, отдых в кафе на горе. В 16:00 возвращаемся в отель. Вечером ужинаем и отправляемся гулять по Домбаю: можно заглянуть в бары или на площадку у подъёмников.

6 день

Ещё один день катания

Завтрак в отеле, затем снова день на склоне. Кафе для обеда доступны на горнолыжном курорте. После возвращения — отдых и ужин. Вечером возможны прогулки и отдых в барах Домбая.

7 день

Термальные источники и дорога к Эльбрусу

Ранний подъём, завтрак и сборы. В 8:30 выезжаем на трансфере к Эльбрусу. Около 11:30 прибытие в термальный комплекс «Жемчужина Кавказа» — здесь можно искупаться в горячих источниках и пообедать. Далее путь лежит к подножию Эльбруса.

Заселение в гостиницу около 21:00. Ужин — по желанию.

8 день

Катание у Эльбруса

Утром те, кому требуется экипировка, могут взять её в прокате при отеле или у подъёмников. После завтрака — короткий трансфер на склон. День посвятим катанию и отдыху. На станциях «Кругозор», «Мир» и «Гара-Баши» работают кафе. Вечером возвращаемся в гостиницу, ужинаем и, по желанию, продолжаем вечер в баре или кафе.

9 день

Активный день и баня

После завтрака вновь поднимаемся на склон. После катания возвращаемся в гостиницу, отдыхаем и ужинаем. Вечером — жаркая баня на 2 часа.

10 день

Озеро Гижгит и завершение путешествия

Ранний завтрак и выезд. В 8:30 останавливаемся у озера Гижгит, известного также как Былымское. Это просторный горный водоём удивительного небесного цвета, окружённый живописными склонами. В 11:00 продолжим путь в Минеральные Воды.

К 13:30 прибытие в аэропорт и на железнодорожный вокзал. На этом путешествие завершится — до новых встреч в горах!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет84 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от аэропорта и ж/д вокзала Минеральных Вод до Архыза и обратно в последний день тура
  • Трансфер по маршруту
  • Сопровождение гида-инструктора на протяжении всего маршрута
  • Купание в термальных источниках «Гедуко»
  • Экскурсии к водопадам и на Поляну нарзанов
  • Баня
  • Групповая аптечка
  • Памятный подарок и приятные вечерние активности в компании группы
Что не входит в цену
  • Перелёт или ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Остальное питание
  • Ски-пасс - около 2000 ₽ в день (безлимит)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод, 16:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод, около 13:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор в Минеральных Водах
Провёл экскурсии для 88 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
читать дальше

и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

