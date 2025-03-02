8 дней
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Пронестись по склонам гор, прокатиться на лошадях и отдохнуть в бане, источниках и барах
Начало: Ж. - д. вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 16:00
2 мар в 16:00
44 500₽ за человека
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:00 или аэропорт ...
29 сен в 11:00
61 800₽ за человека
8 дней
Покатушки на склонах Эльбруса и Чегета с вечеринками, бассейном и баней
Обкатать снежные трассы, побывать на самой высокогорной станции в Европе и расслабиться в источниках
Начало: Ж. - д. вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 16:00
1 янв в 16:00
16 фев в 16:00
38 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Большое путешествие»
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