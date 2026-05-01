Мои заказы

Джип-путешествие на Кавказ: курортный Кисловодск и нарзаны и горы-великаны Домбая

Увидеть Эльбрус и Медовые водопады, исследовать Сырные пещеры и посетить Тебердинский заповедник
Отправляемся на Кавказ — почувствуем себя курортниками 19 века, посещая окрестности Кисловодска, вдыхая целебный воздух и дегустируя нарзаны.

Вы увидите знаменитую Лермонтовскую скалу, живописную гору Кольцо и сможете самостоятельно погулять по
читать дальшеуменьшить

городу. Дальше поедем в Домбай — к белоснежным вершинам Главного Кавказского хребта. А по пути остановимся у причудливых Сырных пещер. Побываем в Тебердинском заповеднике, где насладимся видами ледников, хребтов и долин. Передвигаться будем на комфортабельных джипах.

Джип-путешествие на Кавказ: курортный Кисловодск и нарзаны и горы-великаны Домбая
Джип-путешествие на Кавказ: курортный Кисловодск и нарзаны и горы-великаны Домбая
Джип-путешествие на Кавказ: курортный Кисловодск и нарзаны и горы-великаны Домбая

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо взять тёплые вещи, солнцезащитные очки и наличные (в некоторых местах нет связи и оплатить что-либо онлайн не получится).

Программа тура по дням

1 день

Медовые водопады, Кольцо-гора, Лермонтовская скала и свободное время в Кисловодске

Встретим вас и отправимся исследовать окрестности Кисловодска. Мы посетим Медовые водопады, полюбуемся Кольцо-горой и Лермонтовской скалой. Затем доставим вас в ваш отель. Вечером — свободное время, чтобы самостоятельно погулять по парку и Курортному бульвару, попробовать блюда местной кухни.

Медовые водопады, Кольцо-гора, Лермонтовская скала и свободное время в КисловодскеМедовые водопады, Кольцо-гора, Лермонтовская скала и свободное время в КисловодскеМедовые водопады, Кольцо-гора, Лермонтовская скала и свободное время в Кисловодске
2 день

Виды на Эльбрус с перевала, Сырные пещеры, переезд в Домбай

Выезд запланирован примерно на 9:00. В первой половине дня посетим самый высокогорный асфальтированный перевал России. С обзорной точки откроются виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет.

Далее прибудем к Сырным пещерам — природному объекту, который внешне действительно напоминает куски сыра. После отправимся в сторону Домбая. По дороге остановимся у чистейшей горной реки.

По прибытии насладимся свежим воздухом и панорамными пейзажами.

Виды на Эльбрус с перевала, Сырные пещеры, переезд в ДомбайВиды на Эльбрус с перевала, Сырные пещеры, переезд в ДомбайВиды на Эльбрус с перевала, Сырные пещеры, переезд в Домбай
3 день

Тебердинский заповедник и завершение

В 10:00 из Домбая по живописным горным дорогам отправимся в Тебердинский заповедник — природный комплекс, который называют живым музеем под открытым небом. А ещё он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно будет полюбоваться белоснежными склонами и ледниками, а также увидеть редких животных, чья популяция здесь постепенно восстанавливается.

Поедем к термальным источникам. Купание в воде, насыщенной минералами, позволит расслабиться и снять лёгкую усталость после насыщенного дня. К 19:00 доставим вас в аэропорт или на вокзал. На этом наше путешествие закончено.

Тебердинский заповедник и завершениеТебердинский заповедник и завершение

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник21 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтрак
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Проживание
  • Обеды и ужины - 700-1200 ₽
  • Билет на канатную дорогу в Домбае - 2700 ₽ с человека
  • Медовые водопады - 500 ₽
  • Посещение Тебердинского заповедника - 200 ₽
  • Посещение термальных источников - 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал, 9:00. По запросу возможен старт из Ессентуков, Кисловодска, Пятигорска, Железноводска
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 63 туристов
Здравствуйте, путешественники! Наша команда гидов проводит экскурсии по Северному Кавказу с 2018 года. Наши гиды подготовлены к вождению по горной местности, а также отлично знают историю Кавказа и каждый его уголок. Мы организуем как однодневные экскурсии, так и многодневные. Если вы устали от городской суеты, нам есть, что предложить. Обращайтесь!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры на «Джип-путешествие на Кавказ: курортный Кисловодск и нарзаны и горы-великаны Домбая»

Весь Кавказ за 4 дня в мини-группе: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
На машине
4 дня
-
10%
58 отзывов
Весь Кавказ за 4 дня в мини-группе: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Увидеть вершины Эльбруса, прогуляться по заповедным тропам и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или Кисловодск, желатель...
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
27 900 ₽31 000 ₽ за человека
Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз (в мини-группе)
На машине
Джип-туры
3 дня
42 отзыва
Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз (в мини-группе)
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или Кисловодск, время за...
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
26 000 ₽ за человека
По Домбаю в мини-группе: горы, озеро Кара-Кёль и Тебердинский заповедник
На машине
Канатная дорога
2 дня
5 отзывов
По Домбаю в мини-группе: горы, озеро Кара-Кёль и Тебердинский заповедник
Осмотреть Сырные пещеры и древний храм, подняться на Мусса-Ачитара и насладиться нетронутой природой
Начало: Пятигорск / Минеральные Воды, 7:00 (возможна корре...
30 мая в 07:00
6 июн в 07:00
16 000 ₽ за человека
Выходные на Домбае в мини-группе: Гум-Баши, Эльбрус, Мусса-Ачитара, озеро Туманлы-Кёль
На машине
2 дня
3 отзыва
Выходные на Домбае в мини-группе: Гум-Баши, Эльбрус, Мусса-Ачитара, озеро Туманлы-Кёль
Подняться в горы, насладиться нетронутой природой в Тебердинском заповеднике и испить нарзана
Начало: Минеральные Воды, 10:00 (возможна встреча в другое...
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
22 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
21 000 ₽ за человека