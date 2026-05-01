Джип-путешествие на Кавказ: курортный Кисловодск и нарзаны и горы-великаны Домбая
Увидеть Эльбрус и Медовые водопады, исследовать Сырные пещеры и посетить Тебердинский заповедник
Отправляемся на Кавказ — почувствуем себя курортниками 19 века, посещая окрестности Кисловодска, вдыхая целебный воздух и дегустируя нарзаны.
Вы увидите знаменитую Лермонтовскую скалу, живописную гору Кольцо и сможете самостоятельно погулять по читать дальшеуменьшить
городу. Дальше поедем в Домбай — к белоснежным вершинам Главного Кавказского хребта. А по пути остановимся у причудливых Сырных пещер. Побываем в Тебердинском заповеднике, где насладимся видами ледников, хребтов и долин. Передвигаться будем на комфортабельных джипах.
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять тёплые вещи, солнцезащитные очки и наличные (в некоторых местах нет связи и оплатить что-либо онлайн не получится).
Программа тура по дням
1 день
Медовые водопады, Кольцо-гора, Лермонтовская скала и свободное время в Кисловодске
Встретим вас и отправимся исследовать окрестности Кисловодска. Мы посетим Медовые водопады, полюбуемся Кольцо-горой и Лермонтовской скалой. Затем доставим вас в ваш отель. Вечером — свободное время, чтобы самостоятельно погулять по парку и Курортному бульвару, попробовать блюда местной кухни.
2 день
Виды на Эльбрус с перевала, Сырные пещеры, переезд в Домбай
Выезд запланирован примерно на 9:00. В первой половине дня посетим самый высокогорный асфальтированный перевал России. С обзорной точки откроются виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет.
Далее прибудем к Сырным пещерам — природному объекту, который внешне действительно напоминает куски сыра. После отправимся в сторону Домбая. По дороге остановимся у чистейшей горной реки.
По прибытии насладимся свежим воздухом и панорамными пейзажами.
3 день
Тебердинский заповедник и завершение
В 10:00 из Домбая по живописным горным дорогам отправимся в Тебердинский заповедник — природный комплекс, который называют живым музеем под открытым небом. А ещё он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно будет полюбоваться белоснежными склонами и ледниками, а также увидеть редких животных, чья популяция здесь постепенно восстанавливается.
Поедем к термальным источникам. Купание в воде, насыщенной минералами, позволит расслабиться и снять лёгкую усталость после насыщенного дня. К 19:00 доставим вас в аэропорт или на вокзал. На этом наше путешествие закончено.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
21 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Завтрак
Трансферы по маршруту
Услуги гида
Что не входит в цену
Билеты до Минеральных Вод и обратно
Проживание
Обеды и ужины - 700-1200 ₽
Билет на канатную дорогу в Домбае - 2700 ₽ с человека
Медовые водопады - 500 ₽
Посещение Тебердинского заповедника - 200 ₽
Посещение термальных источников - 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал, 9:00. По запросу возможен старт из Ессентуков, Кисловодска, Пятигорска, Железноводска
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос организатору.
Павел — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 63 туристов
Здравствуйте, путешественники! Наша команда гидов проводит экскурсии по Северному Кавказу с 2018 года. Наши гиды подготовлены к вождению по горной местности, а также отлично знают историю Кавказа и каждый его уголок. Мы организуем как однодневные экскурсии, так и многодневные.
Если вы устали от городской суеты, нам есть, что предложить. Обращайтесь!
