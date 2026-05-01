Путешествие начнётся со встречи в аэропорту или у вашего места проживания в городах Минеральных вод. Первая остановка — высокогорный перевал Гумбаши. В ясную погоду отсюда открываются панорамные виды на величественный Эльбрус и протянувшийся вдоль горизонта Кавказский горный хребет.

После позавтракаем в уютном кафе на берегу реки Кубань. Далее маршрут пройдёт через уникальный железнодорожный мост, перекинутый через реку, и приведёт к месту слияния двух водных потоков — Кубани и Дуута.

Путешествие продолжится через живописные старинные сёла Карт-Джурт, Учкулан и Хурзук. В одном из них предусмотрена остановка у нарзанного источника, где можно набрать минеральной воды. Затем нас ждёт красивое горное Махарское ущелье с панорамными видами на горы и реку.

Питание в этот день организовано в кафе по маршруту.