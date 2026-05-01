Кавказ ждёт вас: индивидуальный джиппинг выходного дня (из любого города КМВ)

Побывать в Домбае, полюбоваться озером Кара-Кёль и посетить Махарское ущелье
Путешествие по Карачаево-Черкесии покажет череду невероятных пейзажей, старинных сёл и рек, несущих свои воды среди утёсов.

С перевала Гумбаши откроются виды на Эльбрус и Кавказский хребет, а дорога пройдёт через Карт-Джурт,
читать дальше

Учкулан и Хурзук, где сохранился дух горных поселений, и приведёт в красивое Махарское ущелье, здесь можно будет устроить фотосессию.

У вас будет возможность увидеть место слияния Кубани и Дуута, набрать воду из нарзанного источника и при желании отдохнуть в домике среди гор.

На следующий день проедем к Замковому камню и слиянию рек Кубань и Худес, далее — к озеру Кара-Кёль, и в посёлке Домбай сможем подняться к вершине Мусса-Ачитара по канатной дороге. Старт возможен из любого города КМВ.

Описание тура

Организационные детали

Тёплая одежда обязательна — в горах по ночам прохладно. Рекомендуется удобная обувь, личные лекарства при постоянном приёме, наличные деньги.

Программа тура по дням

1 день

Перевал Гумбаши, старинные сёла и нарзанные источники

Путешествие начнётся со встречи в аэропорту или у вашего места проживания в городах Минеральных вод. Первая остановка — высокогорный перевал Гумбаши. В ясную погоду отсюда открываются панорамные виды на величественный Эльбрус и протянувшийся вдоль горизонта Кавказский горный хребет.

После позавтракаем в уютном кафе на берегу реки Кубань. Далее маршрут пройдёт через уникальный железнодорожный мост, перекинутый через реку, и приведёт к месту слияния двух водных потоков — Кубани и Дуута.

Путешествие продолжится через живописные старинные сёла Карт-Джурт, Учкулан и Хурзук. В одном из них предусмотрена остановка у нарзанного источника, где можно набрать минеральной воды. Затем нас ждёт красивое горное Махарское ущелье с панорамными видами на горы и реку.

Питание в этот день организовано в кафе по маршруту.

2 день

Домбай, озеро Кара-Кёль и Мусса-Ачитара

Утро начнётся с завтрака в домике в горах. После выселения путешествие продолжится в сторону Домбая — одного из самых живописных уголков Северного Кавказа. По пути запланированы остановки у Замкового камня, расположенного в месте слияния рек Кубань и Худес, а также у озера Кара-Кёль и реки Уллу-Муруджу.

В посёлке Домбай вы сможете подняться по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара, на высоту 3200 метров. С обзорной площадки открываются захватывающие виды на заснеженные пики и глубокие ущелья. Свободное время можно посвятить прогулке и фотосессии с яком.

После осмотра окрестностей запланирована прогулка по рынку Домбая. Завершится путешествие возвращением в Кисловодск или в аэропорт. Питание организовано в кафе по дороге.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до аэропорта (при прилёте до 9:00) или из/до городов КМВ
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-водителя
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Переезд до Минеральных Вод из вашего города и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Канатная дорога в Домбае - 2900 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Города КМВ (по договорённости) или аэропорт (при прилёте до 9:00), 8:00
Завершение: Кисловодск или аэропорт, 21:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Наша команда проводит путешествия по Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии уже более 5 лет. Все наши гиды являются местными жителями, хорошо знающими достопримечательности родного края. Экскурсии проходят на комфортабельных подготовленных внедорожниках в небольшом количестве туристов (до 6 человек).

