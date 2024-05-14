На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
Авторский тур в Минеральных Водах

Проехать по живописным горным локациям, увидеть Эльбрус и полюбоваться зеркалом озёр

Отправляемся любоваться заснеженными горными вершинами, устремлёнными в небо, живописными перевалами с вьющимися лентами дорог, прозрачными озёрами гипнотизирующих оттенков и историческими постройками. Вас также ждут аппетитные и сытные блюда кавказской кухни.
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
Ближайшие даты:
14
мая
21
мая
13
июн
4
июл
22
авг
28
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет51 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 6 лет.

Проживание. В отеле «Бугарь» 4* в Пятигорске. Размещение двухместное.

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды в кафе, ужины во 2-й и 3-й дни. Ужин в 1-й и 4-й дни — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Пятигорск, отдых

Вы прилетите в Минеральные Воды любым удобным рейсом, и мы отвезём вас в отель Пятигорска, где вы отдохнёте после дороги. У тех, кто прилетит утром, будет время самостоятельно прогуляться по городу. Можно подняться по канатке на гору Машук и с высоты полюбоваться чарующим видом Кавказского хребта и курорта.

2 день

Перевал Гумбаши, река Уллу-Муруджу и прогулка по вершине Мусса-Ачитары

Сегодня после завтрака отправляемся на Домбай, живописный уголок Западного Кавказа, известный белоснежными острыми вершинами и любимый горнолыжниками. Проедем по долинам рек и по нависающей над ущельем дороге поднимемся на вершину перевала Гумбаши (Марийский). Остановимся на смотровой площадке на высоте больше двух километров над уровнем моря, чтобы вы насладились видом двуглавого красавца-Эльбруса.

Затем побываем в мшистом лесу у реки Уллу-Муруджу, которая считается одной из самых чистых в Европе. Её воды берут начало на леднике и славятся целебными свойствами из-за высокого содержания серебра.

Прибыв на Домбайскую поляну, насладимся свежим воздухом и панорамой величественной горы Белалакая и по канатной дороге поднимемся на вершину Мусса-Ачитары на 3200 метров. С обзорной площадки полюбуемся многокилометровой цепью гор, ледниками и завораживающими ущельями. Пообедаем в кафе, пофотографируемся на фоне пиков, покрытых снежным покрывалом. Прогуляемся до необычной гостиницы в виде летающей тарелки, рассмотрим красочные съедобные и памятные сувениры.
После ужина вернёмся в отель.

Перевал Гумбаши, река Уллу-Муруджу и прогулка по вершине Мусса-АчитарыПеревал Гумбаши, река Уллу-Муруджу и прогулка по вершине Мусса-АчитарыПеревал Гумбаши, река Уллу-Муруджу и прогулка по вершине Мусса-АчитарыПеревал Гумбаши, река Уллу-Муруджу и прогулка по вершине Мусса-Ачитары
3 день

Перевал Актопарк, озеро Гижгит, село Эльтюбю

В этот день отправимся в Верхний Чегем (Эльтюбю), преодолев перевал Актопарк, который иногда называют музеем естественных смотровых площадок. Дорога настолько живописна, что здесь хочется задержаться подольше — извивающейся лентой вьётся она меж рельефных холмов и каменных склонов.

Посмотрим на высокогорное озеро Гижгит ярко-бирюзового цвета и доберёмся до села Эльтюбю, которое со всех сторон обступают горы-великаны и разноцветные скалы, а его название переводится как «селение на дне долины». Здесь Сергей Бодров младший снимал фильм «Война», а путешественников привлекает сохранившийся комплекс средневековых склепов неподалёку.

Рассмотрим древние каменные башенки, пообедаем в кафе сытными блюдами кавказской кухни и посетим старинный дом-музей К. Ш. Кулиева — советского балкарского поэта. В завершении дня вы расслабитесь в термальных источниках.

Перевал Актопарк, озеро Гижгит, село ЭльтюбюПеревал Актопарк, озеро Гижгит, село ЭльтюбюПеревал Актопарк, озеро Гижгит, село ЭльтюбюПеревал Актопарк, озеро Гижгит, село Эльтюбю
4 день

Верхняя Балкария и Нижнее Голубое озеро

Сегодня едем в археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье, где сохранились архитектурные и природные памятники: руины традиционных балкарских поселений, оборонительные башни и склепы. Прогуляемся, осмотрим древние строения — башню Абаевых 12-13 вв. (Абай-Кала) и башню Амирхана.

После обеда в кафе направимся к Нижнему Голубому озеру (Черек-Кёль) — самому глубокому карстовому озеру в России. В горной реке, вытекающей из озера, обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 миллионов лет! Полюбуемся прозрачной изумрудно-голубой гладью в обрамлении изогнутых деревьев, а затем мы отвезём вас в аэропорт.

Верхняя Балкария и Нижнее Голубое озероВерхняя Балкария и Нижнее Голубое озероВерхняя Балкария и Нижнее Голубое озероВерхняя Балкария и Нижнее Голубое озеро

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Проживание
  • Завтраки, обеды в кафе, ужины во 2-й и 3-й дни
  • Все передвижения на комфортабельных внедорожниках «Toyota»
  • Сопровождение водителем-гидом
  • Все входные билеты
  • Посещение термальных источников
  • Билет на канатную дорогу
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Ужины в 1-й и 4-й дни
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в течение дня
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, после 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные туры4-дневные турыПрирода и пейзажиЭльбрусПопулярные места

Похожие туры из Минеральных Вод

Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
43 отзыва
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
2 мая
9 мая
16 мая
30 мая
30 000 за человека
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
13 отзывов
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
3 мая
6 мая
10 мая
13 мая
41 000 за человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
18 отзывов
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
2 мая
9 мая
16 мая
30 мая
25 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
All Airlines
ХорошоТам