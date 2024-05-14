Сегодня после завтрака отправляемся на Домбай, живописный уголок Западного Кавказа, известный белоснежными острыми вершинами и любимый горнолыжниками. Проедем по долинам рек и по нависающей над ущельем дороге поднимемся на вершину перевала Гумбаши (Марийский). Остановимся на смотровой площадке на высоте больше двух километров над уровнем моря, чтобы вы насладились видом двуглавого красавца-Эльбруса.

Затем побываем в мшистом лесу у реки Уллу-Муруджу, которая считается одной из самых чистых в Европе. Её воды берут начало на леднике и славятся целебными свойствами из-за высокого содержания серебра.

Прибыв на Домбайскую поляну, насладимся свежим воздухом и панорамой величественной горы Белалакая и по канатной дороге поднимемся на вершину Мусса-Ачитары на 3200 метров. С обзорной площадки полюбуемся многокилометровой цепью гор, ледниками и завораживающими ущельями. Пообедаем в кафе, пофотографируемся на фоне пиков, покрытых снежным покрывалом. Прогуляемся до необычной гостиницы в виде летающей тарелки, рассмотрим красочные съедобные и памятные сувениры.

После ужина вернёмся в отель.