Проехать по живописным горным локациям, увидеть Эльбрус и полюбоваться зеркалом озёр
мая
мая
июн
июл
авг
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|51 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 6 лет.
Проживание. В отеле «Бугарь» 4* в Пятигорске. Размещение двухместное.
Питание. В стоимость включены завтраки, обеды в кафе, ужины во 2-й и 3-й дни. Ужин в 1-й и 4-й дни — за доплату.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Пятигорск, отдых
Вы прилетите в Минеральные Воды любым удобным рейсом, и мы отвезём вас в отель Пятигорска, где вы отдохнёте после дороги. У тех, кто прилетит утром, будет время самостоятельно прогуляться по городу. Можно подняться по канатке на гору Машук и с высоты полюбоваться чарующим видом Кавказского хребта и курорта.
Перевал Гумбаши, река Уллу-Муруджу и прогулка по вершине Мусса-Ачитары
Сегодня после завтрака отправляемся на Домбай, живописный уголок Западного Кавказа, известный белоснежными острыми вершинами и любимый горнолыжниками. Проедем по долинам рек и по нависающей над ущельем дороге поднимемся на вершину перевала Гумбаши (Марийский). Остановимся на смотровой площадке на высоте больше двух километров над уровнем моря, чтобы вы насладились видом двуглавого красавца-Эльбруса.
Затем побываем в мшистом лесу у реки Уллу-Муруджу, которая считается одной из самых чистых в Европе. Её воды берут начало на леднике и славятся целебными свойствами из-за высокого содержания серебра.
Прибыв на Домбайскую поляну, насладимся свежим воздухом и панорамой величественной горы Белалакая и по канатной дороге поднимемся на вершину Мусса-Ачитары на 3200 метров. С обзорной площадки полюбуемся многокилометровой цепью гор, ледниками и завораживающими ущельями. Пообедаем в кафе, пофотографируемся на фоне пиков, покрытых снежным покрывалом. Прогуляемся до необычной гостиницы в виде летающей тарелки, рассмотрим красочные съедобные и памятные сувениры.
После ужина вернёмся в отель.
Перевал Актопарк, озеро Гижгит, село Эльтюбю
В этот день отправимся в Верхний Чегем (Эльтюбю), преодолев перевал Актопарк, который иногда называют музеем естественных смотровых площадок. Дорога настолько живописна, что здесь хочется задержаться подольше — извивающейся лентой вьётся она меж рельефных холмов и каменных склонов.
Посмотрим на высокогорное озеро Гижгит ярко-бирюзового цвета и доберёмся до села Эльтюбю, которое со всех сторон обступают горы-великаны и разноцветные скалы, а его название переводится как «селение на дне долины». Здесь Сергей Бодров младший снимал фильм «Война», а путешественников привлекает сохранившийся комплекс средневековых склепов неподалёку.
Рассмотрим древние каменные башенки, пообедаем в кафе сытными блюдами кавказской кухни и посетим старинный дом-музей К. Ш. Кулиева — советского балкарского поэта. В завершении дня вы расслабитесь в термальных источниках.
Верхняя Балкария и Нижнее Голубое озеро
Сегодня едем в археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье, где сохранились архитектурные и природные памятники: руины традиционных балкарских поселений, оборонительные башни и склепы. Прогуляемся, осмотрим древние строения — башню Абаевых 12-13 вв. (Абай-Кала) и башню Амирхана.
После обеда в кафе направимся к Нижнему Голубому озеру (Черек-Кёль) — самому глубокому карстовому озеру в России. В горной реке, вытекающей из озера, обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 миллионов лет! Полюбуемся прозрачной изумрудно-голубой гладью в обрамлении изогнутых деревьев, а затем мы отвезём вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Проживание
- Завтраки, обеды в кафе, ужины во 2-й и 3-й дни
- Все передвижения на комфортабельных внедорожниках «Toyota»
- Сопровождение водителем-гидом
- Все входные билеты
- Посещение термальных источников
- Билет на канатную дорогу
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Ужины в 1-й и 4-й дни
- Личные расходы