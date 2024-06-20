Мы разработали этот тур для тех, кто хочет узнать и увидеть «непопсовые» места живописного горного края. Джипинг, разбавленный пешими прогулками, позволит проникнуть в самое сердце Осетии и посетить укромные уголки, находящиеся вдали от популярных маршрутов. Мы пересечём всю республику с запада на восток и покажем вам самые удалённые и красивые пейзажные точки, познакомим с историей региона, особенностями архитектуры и быта народов средневековья.

Описание тура

Организационные детали

Необходимое снаряжение:

Одежда, соответствующая погоде (тёплая шапка, перчатки, непродуваемая куртка);

Средства личной гигиены;

Индивидуальные медицинские препараты, не входящие в стандартный набор аптечки;

Тара под воду;

Треккинговые палки;

Треккинговая обувь;

Купальный костюм для посещения термальных источников (по желанию).

. Большая часть маршрута проходит по горным серпантинам, не забудьте взять таблетки от укачивания.

В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.