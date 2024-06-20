Джипинг, разбавленный пешими прогулками, позволит проникнуть в самое сердце Осетии и посетить укромные уголки, находящиеся вдали от популярных маршрутов.
Мы пересечём всю республику с запада на восток и покажем вам самые удалённые и красивые пейзажные точки, познакомим с историей региона, особенностями архитектуры и быта народов средневековья.
Описание тура
Организационные детали
Необходимое снаряжение:
Одежда, соответствующая погоде (тёплая шапка, перчатки, непродуваемая куртка);
Средства личной гигиены;
Индивидуальные медицинские препараты, не входящие в стандартный набор аптечки;
Тара под воду;
Треккинговые палки;
Треккинговая обувь;
Купальный костюм для посещения термальных источников (по желанию).
. Большая часть маршрута проходит по горным серпантинам, не забудьте взять таблетки от укачивания.
В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.
Проживание. В 2-3-4-местных номерах и коттеджах на базах отдыха (4 ночи):
в отеле в посёлке Куссу в 2-местных номерах и 4-местных коттеджах (1 ночь). Удобства в номере/коттедже.
на базе отдыха в посёлке Верхний Згид в коттедже в 2-местных номерах (1 ночь). Удобства в коттедже на блок из 2 номеров.
На базе отдыха в посёлке Верхний Фиагдон в коттедже в 2-местных номерах (1 ночь). Удобства в коттедже на блок из 2 номеров.
В гостинице в посёлке Верхняя Саниба в 2-3-местных номерах (1 ночь). Удобства в номере.
Одноместное размещение возможно только на части маршрута (за доплату).
Питание. В стоимость тура включены 2 обеда-перекуса во 2-й и 4-й дни. Всё остальное питание — в кафе или столовых (средний чек ~ 400 руб.)
Так как тур групповой, еда готовится для всех участников. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом.
Уровень сложности. Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
Дети. Допускаются на маршрут с 10 лет в сопровождении родителей.
Программа тура по дням
Встреча, треккинг в селении Лезгор, отдых
Встречаемся и выдвигаемся в сторону средневекового селения Лезгор. По прибытии прогуляемся по руинам этого исторического места, полюбуемся невероятными пейзажами, осмотрим склепы древних аланов и пофотографируемся на фоне разрушенной башни. После небольшого треккинга отправимся на базу отдыха.
Всего за день на машинах проедем 250 км, пройдём пешком 3-5 км.
Осетинские башни, древний город Галиат, посёлок Верхний Згид
Утром с желающими встретим рассвет в интересной локации с видом на долину реки Айгамуга. Вернувшись на базу отдыха, позавтракаем, и при подходящей погоде совершим небольшой треккинг к водопаду. Затем направимся к осетинским башням. Прогуляемся до панорамных точек, а после обеда поднимемся на самое высокое место долины у населённого пункта Камунта.
Следующий на маршруте — древний город Галиат: задержимся здесь, чтобы посмотреть на город с привлекательного ракурса. Далее отправимся на перевал в сторону посёлка Верхний Згид, где остановимся на ночь. По пути встретим закат.
Всего за день проедем на машинах 50-70 км, пройдём пешком 5-6 км.
Селение Мизур, путь до Верхнего Фиагдона
Сегодня снова встретим рассвет с желающими и после завтрака отправимся в путь. Первым посетим поселение Мизур, интересное своими усыпальницами. Здесь мы увидим разные виды склепов на фоне завораживающих пейзажей и древние захоронения, дата которых остаётся тайной.
После осмотра самой живописно расположенной башни у аула Дагом преодолеем очередной перевал, где на самой высокой точке установлена лавочка с видом на Кавказский хребет и селение Верхний Фиагдон. Конечно, посидим на ней и полюбуемся открывающейся отсюда панорамой. Затем сделаем ещё несколько остановок, чтобы насладиться окружающей красотой и сделать классные кадры. Ночь проведём на базе отдыха в Верхнем Фиагдоне.
Всего за день на машинах проедем 50-70 км, пройдём пешком 7 км.
Треккинги по Северо-Осетинскому заповеднику
В этот день отправимся на территорию Северо-Осетинского заповедника, к ледниковой зоне. Совершим несколько непродолжительных треккингов. Вы увидите смены климатических зон, послушаете рассказы о местной фауне, насладитесь головокружительными пейзажами и попробуете воду из нарзанных источников. В завершении прогуляемся до водопада Кольцо, любуюсь видами, напоминающими Восточную Азию.
Всего за день на машинах проедем 50-70 км, пройдём пешком 5-8 км.
Даргавс, сторожевая башня, водопад Фырыдон, Кармадонское ущелье
Начнём день с посещения популярного места, визитной карточки Северной Осетии — «города мёртвых» Даргавс. Затем отправимся к Кармадонским термальным источникам, где желающие смогут принять тёплую ванну, любуясь горными хребтами.
Побываем у старинной сторожевой башни, от которой открывается вид на ледник Майли. Напоследок заедем к
водопаду Фырыдон и осмотрим Кармадонское ущелье — место гибели Сергея Бордова и его съёмочной группы в результате схода ледника. Место с печальной историей, но очень живописное. После — трансфер в аэропорт.
Всего за день на машинах проедем 50 км, пройдём пешком 15 км.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|47 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-проводника
- Встреча в аэропорту в 1-й день
- Групповой трансфер в аэропорт в 5-й день
- Все переезды по маршруту. Будем передвигаться на специально оборудованном джипе УАЗ Патриот
- 2 обеда-перекуса
- Размещение на базах отдыха
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Минеральных Вод и обратно из Владикавказа
- Питание (кроме 2 обедов)
- Одноместное проживание
- Личные расходы (медстраховка, сувениры и т. п.)
- Внимание: стоимость тура на даты 07.05-11.05 составляет 49 600 руб