На джипах по заповедным местам Северной Осетии

Побывать в отдалённых от популярных маршрутов локациях и насладиться восхитительными видами
Мы разработали этот тур для тех, кто хочет узнать и увидеть «непопсовые» места живописного горного края.

Джипинг, разбавленный пешими прогулками, позволит проникнуть в самое сердце Осетии и посетить укромные уголки, находящиеся вдали от популярных маршрутов.

Мы пересечём всю республику с запада на восток и покажем вам самые удалённые и красивые пейзажные точки, познакомим с историей региона, особенностями архитектуры и быта народов средневековья.
На джипах по заповедным местам Северной Осетии
На джипах по заповедным местам Северной Осетии
На джипах по заповедным местам Северной Осетии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:10

Описание тура

Организационные детали

Необходимое снаряжение:
Одежда, соответствующая погоде (тёплая шапка, перчатки, непродуваемая куртка);
Средства личной гигиены;
Индивидуальные медицинские препараты, не входящие в стандартный набор аптечки;
Тара под воду;
Треккинговые палки;
Треккинговая обувь;
Купальный костюм для посещения термальных источников (по желанию).
. Большая часть маршрута проходит по горным серпантинам, не забудьте взять таблетки от укачивания.

В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.

Проживание. В 2-3-4-местных номерах и коттеджах на базах отдыха (4 ночи):
в отеле в посёлке Куссу в 2-местных номерах и 4-местных коттеджах (1 ночь). Удобства в номере/коттедже.
на базе отдыха в посёлке Верхний Згид в коттедже в 2-местных номерах (1 ночь). Удобства в коттедже на блок из 2 номеров.
На базе отдыха в посёлке Верхний Фиагдон в коттедже в 2-местных номерах (1 ночь). Удобства в коттедже на блок из 2 номеров.
В гостинице в посёлке Верхняя Саниба в 2-3-местных номерах (1 ночь). Удобства в номере.
Одноместное размещение возможно только на части маршрута (за доплату).

Питание. В стоимость тура включены 2 обеда-перекуса во 2-й и 4-й дни. Всё остальное питание — в кафе или столовых (средний чек ~ 400 руб.)
Так как тур групповой, еда готовится для всех участников. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, заранее предупредите об этом.

Уровень сложности. Программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

Дети. Допускаются на маршрут с 10 лет в сопровождении родителей.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, треккинг в селении Лезгор, отдых

Встречаемся и выдвигаемся в сторону средневекового селения Лезгор. По прибытии прогуляемся по руинам этого исторического места, полюбуемся невероятными пейзажами, осмотрим склепы древних аланов и пофотографируемся на фоне разрушенной башни. После небольшого треккинга отправимся на базу отдыха.

Всего за день на машинах проедем 250 км, пройдём пешком 3-5 км.

Встреча, треккинг в селении Лезгор, отдыхВстреча, треккинг в селении Лезгор, отдыхВстреча, треккинг в селении Лезгор, отдыхВстреча, треккинг в селении Лезгор, отдыхВстреча, треккинг в селении Лезгор, отдых
2 день

Осетинские башни, древний город Галиат, посёлок Верхний Згид

Утром с желающими встретим рассвет в интересной локации с видом на долину реки Айгамуга. Вернувшись на базу отдыха, позавтракаем, и при подходящей погоде совершим небольшой треккинг к водопаду. Затем направимся к осетинским башням. Прогуляемся до панорамных точек, а после обеда поднимемся на самое высокое место долины у населённого пункта Камунта.

Следующий на маршруте — древний город Галиат: задержимся здесь, чтобы посмотреть на город с привлекательного ракурса. Далее отправимся на перевал в сторону посёлка Верхний Згид, где остановимся на ночь. По пути встретим закат.

Всего за день проедем на машинах 50-70 км, пройдём пешком 5-6 км.

Осетинские башни, древний город Галиат, посёлок Верхний ЗгидОсетинские башни, древний город Галиат, посёлок Верхний ЗгидОсетинские башни, древний город Галиат, посёлок Верхний ЗгидОсетинские башни, древний город Галиат, посёлок Верхний ЗгидОсетинские башни, древний город Галиат, посёлок Верхний ЗгидОсетинские башни, древний город Галиат, посёлок Верхний ЗгидОсетинские башни, древний город Галиат, посёлок Верхний ЗгидОсетинские башни, древний город Галиат, посёлок Верхний Згид
3 день

Селение Мизур, путь до Верхнего Фиагдона

Сегодня снова встретим рассвет с желающими и после завтрака отправимся в путь. Первым посетим поселение Мизур, интересное своими усыпальницами. Здесь мы увидим разные виды склепов на фоне завораживающих пейзажей и древние захоронения, дата которых остаётся тайной.

После осмотра самой живописно расположенной башни у аула Дагом преодолеем очередной перевал, где на самой высокой точке установлена лавочка с видом на Кавказский хребет и селение Верхний Фиагдон. Конечно, посидим на ней и полюбуемся открывающейся отсюда панорамой. Затем сделаем ещё несколько остановок, чтобы насладиться окружающей красотой и сделать классные кадры. Ночь проведём на базе отдыха в Верхнем Фиагдоне.

Всего за день на машинах проедем 50-70 км, пройдём пешком 7 км.

Селение Мизур, путь до Верхнего ФиагдонаСеление Мизур, путь до Верхнего ФиагдонаСеление Мизур, путь до Верхнего ФиагдонаСеление Мизур, путь до Верхнего ФиагдонаСеление Мизур, путь до Верхнего ФиагдонаСеление Мизур, путь до Верхнего Фиагдона
4 день

Треккинги по Северо-Осетинскому заповеднику

В этот день отправимся на территорию Северо-Осетинского заповедника, к ледниковой зоне. Совершим несколько непродолжительных треккингов. Вы увидите смены климатических зон, послушаете рассказы о местной фауне, насладитесь головокружительными пейзажами и попробуете воду из нарзанных источников. В завершении прогуляемся до водопада Кольцо, любуюсь видами, напоминающими Восточную Азию.

Всего за день на машинах проедем 50-70 км, пройдём пешком 5-8 км.

Треккинги по Северо-Осетинскому заповедникуТреккинги по Северо-Осетинскому заповедникуТреккинги по Северо-Осетинскому заповедникуТреккинги по Северо-Осетинскому заповеднику
5 день

Даргавс, сторожевая башня, водопад Фырыдон, Кармадонское ущелье

Начнём день с посещения популярного места, визитной карточки Северной Осетии — «города мёртвых» Даргавс. Затем отправимся к Кармадонским термальным источникам, где желающие смогут принять тёплую ванну, любуясь горными хребтами.

Побываем у старинной сторожевой башни, от которой открывается вид на ледник Майли. Напоследок заедем к
водопаду Фырыдон и осмотрим Кармадонское ущелье — место гибели Сергея Бордова и его съёмочной группы в результате схода ледника. Место с печальной историей, но очень живописное. После — трансфер в аэропорт.

Всего за день на машинах проедем 50 км, пройдём пешком 15 км.

Даргавс, сторожевая башня, водопад Фырыдон, Кармадонское ущельеДаргавс, сторожевая башня, водопад Фырыдон, Кармадонское ущельеДаргавс, сторожевая башня, водопад Фырыдон, Кармадонское ущельеДаргавс, сторожевая башня, водопад Фырыдон, Кармадонское ущелье

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет47 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-проводника
  • Встреча в аэропорту в 1-й день
  • Групповой трансфер в аэропорт в 5-й день
  • Все переезды по маршруту. Будем передвигаться на специально оборудованном джипе УАЗ Патриот
  • 2 обеда-перекуса
  • Размещение на базах отдыха
  • Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Минеральных Вод и обратно из Владикавказа
  • Питание (кроме 2 обедов)
  • Одноместное проживание
  • Личные расходы (медстраховка, сувениры и т. п.)
  • Внимание: стоимость тура на даты 07.05-11.05 составляет 49 600 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 10:10. У выхода из аэропорта вас встретит гид
Завершение: Владикавказ, аэропорт, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхТреккинг и походыПрирода и пейзажиВсе туры5-дневные турыДжиппинг

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