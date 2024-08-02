Вы увидите озеро Гийбашкёль, одно из самых красивых озер Кабардино-Балкарии —
Программа тура по дням
Прибытие. Черекская теснина - с. Верхняя Балкария
11:00-11:30 (московское время) Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды.
Переезд на микроавтобусе в с. Верхняя Балкария (170 км, около 3-3,5 часов).
По пути сделаем остановку в очень эффектном месте — на Черекской теснине!
Автомобили здесь проезжают по горному туннелю, а мы прогуляемся по старой дороге, которая ведет вдоль глубокого горного ущелья.
Здесь же можно будет приобрести вкусные и полезные кавказские сувенирчики.
После прогулки по теснине — переезд в с. Верхняя Балкария и поселение в гостинице.
Активная часть: 2 км пешком.
Ущелье и ледник Уштулу
Верхняя Балкария — последнее по ходу движения село в этом ущелье.
На машине повышенной проходимости сегодня едем поближе к Главному Кавказскому хребту, чтобы полюбоваться на снежные вершины и совершить треккинг к леднику Уштулу.
Уштулу — широкое, красивое ущелье.
Летом его зеленые, травянистые склоны очень напоминают сказочные пейзажи где-нибудь в далекой Шотландии.
По дну ущелья бежит река Карасу, в которую порой впадают боковые притоки.
Летом несколько раз будет переходить эти речки по камням и мостикам, а осенью многие потоки уже высыхают.
К обеду выйдем поближе к леднику Уштулу и полюбуемся им с достаточно близкого и безопасного расстояния.
Активная часть тура: 14,8 км пешком, перепад высот 2250-2570 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Башня Амирхан-кала, водопад и ледник Рцывашки
Верхнюю Балкарию часто называют краем башен.
Здесь есть как классические башни, так и очень необычные.
К последним как раз и относится башня Амирхан-Кала, которую построили на огромном камне.
Поднявшись по тропе над башней, идем любоваться на двухкаскадный водопад Рцывашки.
Водопад находится на противоположном горном склоне и особенно красиво смотрится осенью, когда его окружают разноцветные деревья.
Потрясающе комфортная тропа ведет за собой в ущелье.
Мы пройдем вдоль реки, по деревянному мостику и выйдем к кошаре пастуха.
По пути будем делать привалы и любоваться окружающими горами!
Порой по осени в этом ущелье может пройти дождь, ночью температура опускается ниже 0 и после этого днем мы наблюдаем потрясающий эффект — тысячи капелек воды застывают на ветвях деревья и они словно надевают серебристый наряд.
Поэтому мы так и назвали это место — ущелье Серебряных деревьев.
В конце пути вас ожидает очень красивая горная гряда, украшенная ледниками.
Но порой после обеда спускается туман и словно занавесом закрывает от наших глаз ледники.
Активная часть тура: 17,6 км пешком, перепад высот 1170-2020 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
Озеро Гийбашкель
Этот день сначала вы будете с нетерпением ждать, а потом с удовольствием вспоминать.
На наш взгляд, Гийбашкель — одно из самых великолепных озер Кабардино-Балкарии!
Путь сюда непростой: тропа постоянно будет вести вверх, местами пройдем по травянистому склону.
Озеро Гийбашкель расположено по принципу Софийских озер в Архызе: сначала нужно подняться на горный перевал и уже оттуда впервые увидеть озеро с высоты!
Выйдя на перевал, затем спустимся к озеру и пообедаем на его берегу.
Сегодня будет длинный, насыщенный и очень богатый на впечатления день.
Активная часть тура: 15,2 км пешком, перепад высот 2420-3300-3150 м, продолжительность треккинга 9-10 часов.
Башня Абаевых, водопад Зеркли Суу
Лайтовый и простенький пешеходный день.
С утра сходим к башне князей Абаевых.
Эта башня — визитная карточка села, которую часто посещают туристы.
Поднимаясь к башне, пройдем по улочкам средневекового села, от которого сейчас остались лишь небольшие руины.
Затем поедем к водопаду Зеркли Суу.
Лесная тропа ведет к этой локации и приводит в ущелье, в глубине которого находится водопад.
Зеркли Суу имеет несколько живописных каскадов, из которых рождается горная река.
Активная часть тура: 7 км пешком, перепад высот в пределах 150-200 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
Гора Мехтыген. Ледник Нахашбита
Эту гору мы будем видеть каждый день!
Своей огромной, каменной короной она постоянно будет притягивать наш взгляд.
Имя этой горе — Мехтыген.
Сегодня отправимся максимально близко к Мехтыгену.
Остановимся на смотровой площадке по пути и сделаем десятки отличных снимков горы!
Затем спустимся в ущелье реки Псынгасу и совершим треккинг в сторону ледника Нахашбита.
Ледник находится на Суганском хребте, а с противоположной стороны хребта расположена любимая нами Дигория.
В ущелье пройдем до точки, откуда виден ледник Нахашбита.
В этом месте сделаем большой привал, обед и отправимся обратно.
Если повезет, то на обратном пути увидим золото Мехтыгена.
Это интересный солнечный эффект, который бывает лишь на закате.
Лучи так освещают гору, что она становится золотой!
Активная часть тура: 18,9 км пешком, перепад высот 1970-2440 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
Отъезд
Путешествие подошло к концу.
С утра нас ждет переезд в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 Прибытие в г. Минеральные Воды.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Алтуу» или гостинице такого же класса.
Доплата за одноместное размещение в номере — 10 000 руб. /весь период отдыха.
При необходимости проживания трех людей в одном номере, хозяева гостиницы добавляют современную раскладушку.
Варианты проживания
Алтуу
2-местный номер. При необходимости проживания трех людей в одном номере, хозяева гостиницы добавляют современную раскладушку. Удобства в номере. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин. На территории расположено уютное кафе, в котором с удовольствием проведете время.
Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский р-н, с. Верхняя Балкария, ул. Таулуева, 175.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезды по маршруту на горном транспорте (УАЗик)
- Проживание в с. Верхняя Балкария в гостинице «Алтуу» или гостинице такого же класса. 2-местные номера. Удобства в номере
- 2-разовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка
- Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Минеральные Воды и обратно
- Питание: обед (день 1), ужины. Стоимость обедов / ужинов в кафе: 400-500 руб. В нашей гостинице и рядом есть несколько кафе, где можно поужинать
- Доплата за одноместное размещение в номере - 10 000 руб. /весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список снаряжения для туров с 01 июня по 20 сентября.
Температура воздуха: рано утро и поздно вечером +8… +12С, днем +18… +25С (солнечный день), +12… +16С (пасмурный день).
Обращаем ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
- Кепка / панамка;
- Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- Флиска;
- Футболка;
- Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- Ходовые брюки;
- Нижнее белье;
- Носки;
- Треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- Шлепки (для ходьбы в гостинице);
- Купальник;
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО. При необходимости предоставляются треккинговые палки в прокат.
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное устройство. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер;
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- Расческа;
- Солнцезащитные очки;
- Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и т. д). Кружка и тарелка должны быть небьющимися;
- Влажные салфетки;
- Нитка, иголка;
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- Сидушка туристическая;
- Сушилки для обуви;
- Солнцезащитный крем, фактор защиты SPF 50 и выше. Гигиеническая помада;
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
- Наличные деньги;
- Шапка, перчатки. Вечером и в пасмурные дни может быть прохладно.
Список снаряжения для туров с 21 сентября по 15 ноября.
Температура воздуха: рано утро и поздно вечером +1… +7С, днем +10… +18С (солнечный день), +8… +12С (пасмурный день).
- Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером 0… +8С, днём +10… +14С (до 15 октября), +5… +12С (после 15 октября);
- Шапка, перчатки;
- Флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
- Футболка;
- Термобелье;
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как шарф или головной убор;
- Ходовые брюки (до 15 октября), утепленные ходовые брюки или ходовые брюки + низ термобелья после 15 октября;
- Нижнее белье;
- Носки;
- Треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- Шлепки (для ходьбы в гостинице);
- Купальник;
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО. При необходимости предоставляются треккинговые палки в прокат;
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное устройство;
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- Расческа;
- Солнцезащитные очки;
- Термос (объем 0,75-1 л);
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть небьющимися;
- Влажные салфетки;
- Нитка, иголка;
- Рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- Сидушка туристическая;
- Сушилки для обуви;
- Солнцезащитный крем, фактор защиты SPF50 и выше. Гигиеническая помада;
- Наличные деньги;
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Где начинается и заканчивается тур?
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 МСК.