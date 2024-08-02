1 день

Прибытие. Черекская теснина - с. Верхняя Балкария

11:00-11:30 (московское время) Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды.

Переезд на микроавтобусе в с. Верхняя Балкария (170 км, около 3-3,5 часов).

По пути сделаем остановку в очень эффектном месте — на Черекской теснине!

Автомобили здесь проезжают по горному туннелю, а мы прогуляемся по старой дороге, которая ведет вдоль глубокого горного ущелья.

Здесь же можно будет приобрести вкусные и полезные кавказские сувенирчики.

После прогулки по теснине — переезд в с. Верхняя Балкария и поселение в гостинице.

Активная часть: 2 км пешком.