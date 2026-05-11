Автобусно-пешеходный обзорный тур для корпоративных клиентов

Гостям, съехавшимся в Москву из разных регионов на ваше корпоративное мероприятие, обязательно надо показать её во всей красе; и не только показать, но и рассказать о её славной многовековой истории;
о том, как Москва из заштатного, ничем не выдающегося средневекового городка, столицей Руси стала.

За время, проведённое в комфортабельном автобусе, и на пешеходных прогулках, гости увидят и услышат всё самое главное; от мест, связанных с основанием и становлением Москвы, до современных районов XXI века.

Описание экскурсии

Главные символы столицы Вы увидите самое сердце Москвы, те места, где возникла, становилась, крепла и возвышалась земля Русская: Кремль, Красная площадь, Спасская башня, храм Василия Блаженного, колокольня Иван Великий, Успенский и Архангельский соборы, храм Христа Спасителя. Но это, конечно же, ещё не всё! Вас ждут сталинские высотки, особняки и дворцы, хранящие память о своих знаменитых владельцах, златоглавые храмы и монастыри. Мы увидим спортивный комплекс «Лужники», киноконцерн «Мосфильм», Поклонную гору — главный комплекс, посвящённый победам России в Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне. Сделаем фото на панорамной смотровой площадке на Воробьёвых горах. Осмотрим Кутузовский проспект, деловой центр Москва-Сити — район московских небоскрёбов, Белый дом, Новый Арбат, Арбатскую площадь, Боровицкий холм и Боровицкую башню Кремля — место рождения города; Манеж, Большой и Малый театры. Важная информация:
  • Минимальный размер группы — 5 человек. Указанная цена за одного гостя, 1500 р., действительна в случае, если размер группы от 40 до 100 человек. Если группа меньше, цена за одного гостя оговаривается индивидуально.
  • По желанию заказчиков возможна корректировка как автобусного, так и пешеходных маршрутов экскурсии • Транспорт заберёт группу, а также доставит гостей после окончания экскурсии, по любому адресу в Москве, в пределах МКАД.
  • За доплату возможен трансфер гостей из любого аэропорта и ж/д вокзала, и доставка гостей в любой аэропорт и ж/д вокзал по окончании экскурсии.
  • Рекомендуется удобная обувь, одежда по сезону и по погоде; зонты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь трёх вокзалов
  • Улица Тверская
  • Улица Мясницкая, район Чистые пруды
  • Лубянская площадь
  • Театральная площадь
  • Большой театр
  • Парк Зарядье
  • Парящий мост
  • Красная площадь
  • Спасская башня
  • Храм Василия Блаженного
  • Мавзолей
  • ГУМ
  • Замоскворечье
  • Софийская набережная
  • Архангельский и Успенский соборы
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник 300-летию военного флота России
  • Воробьёвы горы, смотровая площадка
  • Киностудия «Мосфильм»
  • Новоарбатский мост, Кутузовский проспект
  • Деловой центр Москва-сити, смотровая площадка
Что включено
  • Услуги экскурсовода
  • Транспорт
  • Оплата парковок
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Чистые пруды, Сокольническая линия, Москва
Завершение: Любой адрес, указанный вами, в пределах МКАД
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
10 мая посетили обзорную экскурсию по Москве с Владимиром. Экскурсия хорошо спланирована: мы проехали и по старым улочкам, прошли по Александровскому саду, Красной площади, парку Зарядье, охватили смотровые площадки Воробьёвы горы и Москва- Сити. Была предусмотрена санитарная остановка и перекус. Владимир интересный рассказчик, знаток истории своего города! Отдельное спасибо Владимиру,что он учёл все наши пожелания и помог с трансфером!
1500 ₽ за человека