Гостям, съехавшимся в Москву из разных регионов на ваше корпоративное мероприятие, обязательно надо показать её во всей красе; и не только показать, но и рассказать о её славной многовековой истории;
Описание экскурсииГлавные символы столицы Вы увидите самое сердце Москвы, те места, где возникла, становилась, крепла и возвышалась земля Русская: Кремль, Красная площадь, Спасская башня, храм Василия Блаженного, колокольня Иван Великий, Успенский и Архангельский соборы, храм Христа Спасителя. Но это, конечно же, ещё не всё! Вас ждут сталинские высотки, особняки и дворцы, хранящие память о своих знаменитых владельцах, златоглавые храмы и монастыри. Мы увидим спортивный комплекс «Лужники», киноконцерн «Мосфильм», Поклонную гору — главный комплекс, посвящённый победам России в Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне. Сделаем фото на панорамной смотровой площадке на Воробьёвых горах. Осмотрим Кутузовский проспект, деловой центр Москва-Сити — район московских небоскрёбов, Белый дом, Новый Арбат, Арбатскую площадь, Боровицкий холм и Боровицкую башню Кремля — место рождения города; Манеж, Большой и Малый театры. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь трёх вокзалов
- Улица Тверская
- Улица Мясницкая, район Чистые пруды
- Лубянская площадь
- Театральная площадь
- Большой театр
- Парк Зарядье
- Парящий мост
- Красная площадь
- Спасская башня
- Храм Василия Блаженного
- Мавзолей
- ГУМ
- Замоскворечье
- Софийская набережная
- Архангельский и Успенский соборы
- Храм Христа Спасителя
- Памятник 300-летию военного флота России
- Воробьёвы горы, смотровая площадка
- Киностудия «Мосфильм»
- Новоарбатский мост, Кутузовский проспект
- Деловой центр Москва-сити, смотровая площадка
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспорт
- Оплата парковок
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Чистые пруды, Сокольническая линия, Москва
Завершение: Любой адрес, указанный вами, в пределах МКАД
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Минимальный размер группы - 5 человек. Указанная цена за одного гостя, 1500 р., действительна в случае, если размер группы от 40 до 100 человек. Если группа меньше, цена за одного гостя оговаривается индивидуально
- По желанию заказчиков возможна корректировка как автобусного, так и пешеходных маршрутов экскурсии
- Транспорт заберёт группу, а также доставит гостей после окончания экскурсии, по любому адресу в Москве, в пределах МКАД
- За доплату возможен трансфер гостей из любого аэропорта и ж/д вокзала, и доставка гостей в любой аэропорт и ж/д вокзал по окончании экскурсии
- Рекомендуется удобная обувь, одежда по сезону и по погоде зонты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
А
10 мая посетили обзорную экскурсию по Москве с Владимиром. Экскурсия хорошо спланирована: мы проехали и по старым улочкам, прошли по Александровскому саду, Красной площади, парку Зарядье, охватили смотровые площадки Воробьёвы горы и Москва- Сити. Была предусмотрена санитарная остановка и перекус. Владимир интересный рассказчик, знаток истории своего города! Отдельное спасибо Владимиру,что он учёл все наши пожелания и помог с трансфером!
