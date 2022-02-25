«Берендеево царство» - поездка в Переславль-Залесский

Славна многими чудесами изумрудная страна Залесья… Приглашаем погрузиться

5
1 отзыв
Групповая
Славна многими чудесами изумрудная страна Залесья… Приглашаем погрузиться в живую природу, где под кронами вековых дубов оживают добрые сказки, в прозрачной воде Плещеева озера чудятся волшебные миры, и водится рыбка ряпушка, и звонят колокола тысячелетнего Никитского монастыря.
«Берендеево царство» - поездка в Переславль-Залесский
«Берендеево царство» - поездка в Переславль-Залесский
«Берендеево царство» - поездка в Переславль-Залесский
«Берендеево царство» - поездка в Переславль-Залесский
«Берендеево царство» - поездка в Переславль-Залесский
«Берендеево царство» - поездка в Переславль-Залесский
«Берендеево царство» - поездка в Переславль-Залесский

Что вы можете увидеть 🤩

  • Дендрологический сад им. С. Ф. Харитонова
  • Красная площадь Переславля-Залесского
  • Никитский монастырь
  • Музей «Царство Ряпушки»
  • Плещеево озеро
  • Александрова гора
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Царство царя Берендея

Тихий, одно- и двухэтажный Переславль-Залесский, город монастырей и храмов, родина Александра Невского… Здесь, на Красной площади, стоит Спасо-Преображенский собор — аскетичный, суровый и скупой на украшения. В этом соборе крестили Александра Невского, который и родился где-то здесь неподалёку, в давно исчезнувших княжеских палатах. В этом соборе возвели в сан Сергия Радонежского, здесь молились Иван Грозный, Дмитрий Донской, Пётр I… Сколько помнят эти древние белые стены?! Диковинные сказы и славные былины оживают в древнем городе Переславле. Мудро правит из своего резного терема Царь Берендей… Герб города украшает рыбка ряпушка, которую называют «царской сельдью».

Тропа сказок

«Тропа сказок» проходит в настоящей живой кладовой природы — Дендрологическом саду им. С. Ф. Харитонова. Здесь произрастают более 600 видов деревьев и кустарников. В сопровождении экскурсовода вы пройдёте этой тропой и узнаете невероятные секреты растительной жизни, сможете полюбоваться удивительным разнообразием флоры, насладитесь «зелёным шумом» и пением многочисленных птиц, вдохнёте полной грудью целебный воздух русского леса. А ещё на тропе вас ожидают удивительные встречи со сказочными персонажами Мишкой-медоедом, Ладой, Грибичем, Морозко и другими.

Сердце Залесья

Плещеево озеро — сердце Залесья, невероятно чистый водоём: дно здесь видно на глубине до 3 метров! Недаром наши предки наделяли озеро особой силой, считали его воду целебной, изгоняющей недуги и душевное беспокойство. Плещеево озеро сыграло важную роль в русской истории: на его берегах юный Пётр I положил начало русскому флоту, построив «потешную флотилию». А еще здесь мы посетим место силы, почитаемое нашими предками — Александрову гору, где, по легенде, в ночь на Ивана Купалу зацветает папоротник.

В гостях у рыбака

В музее «Царство ряпушки» вы побываете в гостях у рыбака, узнаете, как добывали ряпушку, как солили и заготавливали её впрок. Услышите много удивительных историй о Плещеевом озере. А попробовав эту рыбку на вкус за обедом в кафе, где подают традиционные переславские блюда, вы поймёте, почему ею так любили лакомиться цари!

Важно знать:

  • дети до 7 лет могут путешествовать в составе сборной группы только по согласованию с туристической фирмой;
  • несовершеннолетние дети (с 7 до 18 лет) участвуют в сборных группах только в сопровождении своих законных представителей;
  • фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов;
  • транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Ответы на вопросы

Что входит
  • проезд на туристическом автобусе
  • экскурсионная программа
  • сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит
  • питание
  • личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. ВДНХ
Завершение: У ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию в календаре

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