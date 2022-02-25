Что вы можете увидеть 🤩

Царство царя Берендея

Тихий, одно- и двухэтажный Переславль-Залесский, город монастырей и храмов, родина Александра Невского… Здесь, на Красной площади, стоит Спасо-Преображенский собор — аскетичный, суровый и скупой на украшения. В этом соборе крестили Александра Невского, который и родился где-то здесь неподалёку, в давно исчезнувших княжеских палатах. В этом соборе возвели в сан Сергия Радонежского, здесь молились Иван Грозный, Дмитрий Донской, Пётр I… Сколько помнят эти древние белые стены?! Диковинные сказы и славные былины оживают в древнем городе Переславле. Мудро правит из своего резного терема Царь Берендей… Герб города украшает рыбка ряпушка, которую называют «царской сельдью».

Тропа сказок

«Тропа сказок» проходит в настоящей живой кладовой природы — Дендрологическом саду им. С. Ф. Харитонова. Здесь произрастают более 600 видов деревьев и кустарников. В сопровождении экскурсовода вы пройдёте этой тропой и узнаете невероятные секреты растительной жизни, сможете полюбоваться удивительным разнообразием флоры, насладитесь «зелёным шумом» и пением многочисленных птиц, вдохнёте полной грудью целебный воздух русского леса. А ещё на тропе вас ожидают удивительные встречи со сказочными персонажами Мишкой-медоедом, Ладой, Грибичем, Морозко и другими.

Сердце Залесья

Плещеево озеро — сердце Залесья, невероятно чистый водоём: дно здесь видно на глубине до 3 метров! Недаром наши предки наделяли озеро особой силой, считали его воду целебной, изгоняющей недуги и душевное беспокойство. Плещеево озеро сыграло важную роль в русской истории: на его берегах юный Пётр I положил начало русскому флоту, построив «потешную флотилию». А еще здесь мы посетим место силы, почитаемое нашими предками — Александрову гору, где, по легенде, в ночь на Ивана Купалу зацветает папоротник.

В гостях у рыбака

В музее «Царство ряпушки» вы побываете в гостях у рыбака, узнаете, как добывали ряпушку, как солили и заготавливали её впрок. Услышите много удивительных историй о Плещеевом озере. А попробовав эту рыбку на вкус за обедом в кафе, где подают традиционные переславские блюда, вы поймёте, почему ею так любили лакомиться цари!

Важно знать: