Пешеходная экскурсия ⛳ по главным достопримечательностям столицы ⭐️ - территории Московского Кремля и Оружейной палате.

Московский Кремль — сердце России, самый главный историко-архитектурный памятник столицы, ее символ и визитная карточка. В великолепном архитектурном ансамбле отражена история 📖 нашего государства, сила и мощь духовного наследия, красота и богатство культурных традиций. Во время нашей экскурсии 🧭 по территории Московского Кремля Вы увидите главный храм Русской православной церкви — Успенский собор. Именно в нем происходили все самые важные церемонии и не раз принимались определяющие решения в истории Российского государства. Здесь венчались на царство и короновались императоры, избирались митрополиты и патриархи.

Услышите увлекательный рассказ о шедеврах литейного искусства - Царь-пушка и Царь-колокол, узнаете почему образец русского оружейного мастерства так ни разу и не выстрелил, а великолепный колокол длительное время пролежал в земляной яме.

Узнаете какую роль Петр I отводил зданию Арсенала и как по его задумке должен был выглядеть музей 🖼 русской боевой славы.

После экскурсии по территории Кремля наша экскурсия продолжится в Оружейной палате — уникальном, бесценном и, пожалуй, самом знаменитом музей-сокровищницы России. В залах музея собраны древнейшие государственные регалии, - Шапка Мономаха хранится именно здесь, а также парадная царская одежда и царские троны, среди которых и уникальный двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже. Экскурсия по Оружейной палате проходит с аудиогидом.