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Билеты в Кремль и Оружейную палату

Музеи М.
Музеи М. – Гид из Москвы
Электронный ваучер в Оружейную палату и Соборную площадь, а также на право посещения действующей временной выставки без необходимости отстаивания основной очереди к кассам.

Ваучер высылается на Вашу электронную почту после оформления заявки и оплаты.

Получение входного ваучера происходит в специальной кассе с 9:30 до 16:30, кроме четверга.
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Билеты в Кремль и Оружейную палату
Билеты в Кремль и Оружейную палату

Что вы увидите

  • Соборная площадь Кремля
  • Оружейная палата
Пешеходная экскурсия ⛳ по главным достопримечательностям столицы ⭐️ - территории Московского Кремля и Оружейной палате.
Московский Кремль — сердце России, самый главный историко-архитектурный памятник столицы, ее символ и визитная карточка. В великолепном архитектурном ансамбле отражена история 📖 нашего государства, сила и мощь духовного наследия, красота и богатство культурных традиций. Во время нашей экскурсии 🧭 по территории Московского Кремля Вы увидите главный храм Русской православной церкви — Успенский собор. Именно в нем происходили все самые важные церемонии и не раз принимались определяющие решения в истории Российского государства. Здесь венчались на царство и короновались императоры, избирались митрополиты и патриархи.
Услышите увлекательный рассказ о шедеврах литейного искусства - Царь-пушка и Царь-колокол, узнаете почему образец русского оружейного мастерства так ни разу и не выстрелил, а великолепный колокол длительное время пролежал в земляной яме.
Узнаете какую роль Петр I отводил зданию Арсенала и как по его задумке должен был выглядеть музей 🖼 русской боевой славы.
После экскурсии по территории Кремля наша экскурсия продолжится в Оружейной палате — уникальном, бесценном и, пожалуй, самом знаменитом музей-сокровищницы России. В залах музея собраны древнейшие государственные регалии, - Шапка Мономаха хранится именно здесь, а также парадная царская одежда и царские троны, среди которых и уникальный двойной серебряный трон царевичей Петра и Ивана Алексеевичей, парадное вооружение и уникальное собрание пасхальных яиц Карла Фаберже. Экскурсия по Оружейной палате проходит с аудиогидом.
Что входит
  • Входной билет на территорию московского Кремля
  • Входной билет в Оружейную палату
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Александровский сад
Место завершения
🏁 Московский Кремль
Билеты в Кремль и Оружейную палату
Билеты в Кремль и Оружейную палату
Билеты в Кремль и Оружейную палату

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Музеи М.
Музеи М.
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