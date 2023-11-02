Интересные сюжеты, примеры недюжинной смекалки и секреты города в незаметных деталях
Итак, представьте: вы крепостной крестьянин, сумевший сколотить состояние.
Пора покорять Москву — но как? Будем учиться у богатейших купцов, легко занявших бы первые места в списке Forbes, будь он в те времена.
Я расскажу про главные торговые династии Российской империи, силу купеческого слова, маркетинг 19-го века и судьбы знаменитых столичных предпринимателей.
Пора покорять Москву — но как? Будем учиться у богатейших купцов, легко занявших бы первые места в списке Forbes, будь он в те времена.
Я расскажу про главные торговые династии Российской империи, силу купеческого слова, маркетинг 19-го века и судьбы знаменитых столичных предпринимателей.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Начнём с Пятницкой улицы, где познакомимся с водочным, колбасным и холстовым «королями».
- Далее пройдëм в сторону Зарядья, где узнаем об известных маркетинговых ходах в 19 веке, честном купеческом слове, первых англичанах в Москве и еврейском гетто.
- Увидим китайский чайный дом на Мясницкой улице и, конечно, наведаемся в гости к купцам Морозовым, в дом Тверской мануфактуры.
- А дальше доходные дома с интереснейшими историями до самого метро «Лубянка», где и заканчивается экскурсия.
Что вы увидите и узнаете
- Дом Варгиных: как «первый русский монополист» может в конце жизни иметь всего 15 рублей?
- Дом Великолеповых: а при чём здесь лев?
- Дом Григорьева: как «колбасный король» стал святым и умер от голода?
- Дом Смирнова: в чём тайна успеха «водочного короля»?
- Чугунный мост: что общего между ним и купеческой Москвой?
- ГУМ: какой рекламный трюк придумал купец Абрикосов?
- Доходные дома Китай-города: как они были устроены и такое ли уж это доходное дело?
Организационные детали
Экскурсия подходит всем возрастам, но особенно интересно будет начинающим купцам от 13 до 30 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Новокузнецкая»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 55 туристов
Ваш гид весьма молод и энергичен. Он живёт в «златоглавой» всю свою жизнь и мечтает показать этот город с необычной стороны, а также увлечь любопытными историями москвичей и гостей столицы.
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