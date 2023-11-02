Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»

Интересные сюжеты, примеры недюжинной смекалки и секреты города в незаметных деталях

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Итак, представьте: вы крепостной крестьянин, сумевший сколотить состояние.

Пора покорять Москву — но как? Будем учиться у богатейших купцов, легко занявших бы первые места в списке Forbes, будь он в те времена.

Я расскажу про главные торговые династии Российской империи, силу купеческого слова, маркетинг 19-го века и судьбы знаменитых столичных предпринимателей.
Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»
Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»
Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»
Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»
Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»
Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»
Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»
Экскурсия-квест «Монополия по-русски: как купцы Москву делили»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Начнём с Пятницкой улицы, где познакомимся с водочным, колбасным и холстовым «королями».
  • Далее пройдëм в сторону Зарядья, где узнаем об известных маркетинговых ходах в 19 веке, честном купеческом слове, первых англичанах в Москве и еврейском гетто.
  • Увидим китайский чайный дом на Мясницкой улице и, конечно, наведаемся в гости к купцам Морозовым, в дом Тверской мануфактуры.
  • А дальше доходные дома с интереснейшими историями до самого метро «Лубянка», где и заканчивается экскурсия.

Что вы увидите и узнаете

  • Дом Варгиных: как «первый русский монополист» может в конце жизни иметь всего 15 рублей?
  • Дом Великолеповых: а при чём здесь лев?
  • Дом Григорьева: как «колбасный король» стал святым и умер от голода?
  • Дом Смирнова: в чём тайна успеха «водочного короля»?
  • Чугунный мост: что общего между ним и купеческой Москвой?
  • ГУМ: какой рекламный трюк придумал купец Абрикосов?
  • Доходные дома Китай-города: как они были устроены и такое ли уж это доходное дело?

Организационные детали

Экскурсия подходит всем возрастам, но особенно интересно будет начинающим купцам от 13 до 30 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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