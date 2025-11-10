Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

За эффектными кадрами мы отправимся на конюшню и в парк-усадьбу.



Вы можете просто пофотографироваться с лошадьми или же за дополнительную плату отправиться в путешествие верхом.



Какой вариант вы бы не выбрали — результат приятно удивит вас! Я помогу с позированием, подберу лучшие ракурсы, а в процессе расскажу интересные факты из истории старинных усадеб.