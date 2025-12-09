Мои заказы

Из Москвы - к берегам озера Сенеж

Погулять по Солнечногорску и попробовать гастрономию с французским акцентом
Чтобы вдохновиться видами, которые писал Левитан, и попробовать блюда, достойные французских ресторанов, отправляемся к берегам озера Сенеж.

Вы прогуляетесь по Солнечногорску, посетите императорский Путевой дворец, увидите «парк странных скульптур» и сделаете фото с русалкой. А завершит день гастрономическое приключение на улиточной ферме.
Описание экскурсии

Солнечногорск

  • Обзорная экскурсия с посещением парка необычных скульптур и царского храма рода Лопухиных
  • Экскурсия в императорский Путевой дворец — старейшее здание города и жемчужину екатерининского зодчества
  • Прогулка по живописной набережной озера Сенеж — тому самому, что изображено на одной из картин Левитана
  • Водная прогулка по озеру (по желанию, за доплату)
  • Обед в летнем кафе с видом на Сенеж (по желанию, за доплату)

Улиточная ферма

Вас ждёт удивительный мир улиток! Здесь выращивают два вида деликатесных эскарго — Helix Aspersa Maxima и Helix Aspersa Muller. Вы узнаете:

  • как их разводят, кормят и используют в косметологии
  • почему мясо улиток богато Омега-3, витаминами и легко усваивается
  • как приготовить эскарго по всем правилам французской кухни

Вам предложат попробовать 6 шт. улиток с несколькими видами фирменных соусов. Также на ферме можно купить замороженные готовые блюда, икру и вкусные паштеты из улиток.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Москвы
9:30 — прибытие в Солнечногорск, обзорная экскурсия по городу
10:30 — посещение императорского Путевого дворца
12:00 — прогулка по набережной и фотостоп у фонтана на озере Сенеж
13:00 — водная прогулка по озеру (по желанию, за доп. плату)
14:00 — обед в летнем кафе на берегу Сенежа (по желанию)
15:00–15:30 — свободное время: прогулки, пляж, отдых на набережной
16:00 — экскурсия на улиточной ферме и дегустация улиток-эскарго
17:00 — отправление в Москву
18:00 — прибытие

Организационные детали

В стоимость входит

  • Транспортное обслуживание (автобус туристического класса)
  • Входные билеты в музеи
  • Аренда радиогидов с удобными одноразовыми наушниками

Дополнительные расходы

  • Экскурсия на улиточную ферму с дегустацией — 1 200 ₽ с чел.
  • Обед — 760 ₽ (по желанию, оплата при заказе экскурсии)
  • Водная прогулка — 700 ₽ (по желанию, оплата при заказе экскурсии)
  • Обратите внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, заказывайте их заблаговременно
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Войковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

