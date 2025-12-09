Чтобы вдохновиться видами, которые писал Левитан, и попробовать блюда, достойные французских ресторанов, отправляемся к берегам озера Сенеж. Вы прогуляетесь по Солнечногорску, посетите императорский Путевой дворец, увидите «парк странных скульптур» и сделаете фото с русалкой. А завершит день гастрономическое приключение на улиточной ферме.

Описание экскурсии

Солнечногорск

Обзорная экскурсия с посещением парка необычных скульптур и царского храма рода Лопухиных

Экскурсия в императорский Путевой дворец — старейшее здание города и жемчужину екатерининского зодчества

Прогулка по живописной набережной озера Сенеж — тому самому, что изображено на одной из картин Левитана

Водная прогулка по озеру (по желанию, за доплату)

Обед в летнем кафе с видом на Сенеж (по желанию, за доплату)

Улиточная ферма

Вас ждёт удивительный мир улиток! Здесь выращивают два вида деликатесных эскарго — Helix Aspersa Maxima и Helix Aspersa Muller. Вы узнаете:

как их разводят, кормят и используют в косметологии

почему мясо улиток богато Омега-3, витаминами и легко усваивается

как приготовить эскарго по всем правилам французской кухни

Вам предложат попробовать 6 шт. улиток с несколькими видами фирменных соусов. Также на ферме можно купить замороженные готовые блюда, икру и вкусные паштеты из улиток.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Москвы

9:30 — прибытие в Солнечногорск, обзорная экскурсия по городу

10:30 — посещение императорского Путевого дворца

12:00 — прогулка по набережной и фотостоп у фонтана на озере Сенеж

13:00 — водная прогулка по озеру (по желанию, за доп. плату)

14:00 — обед в летнем кафе на берегу Сенежа (по желанию)

15:00–15:30 — свободное время: прогулки, пляж, отдых на набережной

16:00 — экскурсия на улиточной ферме и дегустация улиток-эскарго

17:00 — отправление в Москву

18:00 — прибытие

Организационные детали

В стоимость входит

Транспортное обслуживание (автобус туристического класса)

Входные билеты в музеи

Аренда радиогидов с удобными одноразовыми наушниками

Дополнительные расходы

Экскурсия на улиточную ферму с дегустацией — 1 200 ₽ с чел.

Обед — 760 ₽ (по желанию, оплата при заказе экскурсии)

Водная прогулка — 700 ₽ (по желанию, оплата при заказе экскурсии)