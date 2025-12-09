Погулять по Солнечногорску и попробовать гастрономию с французским акцентом
Чтобы вдохновиться видами, которые писал Левитан, и попробовать блюда, достойные французских ресторанов, отправляемся к берегам озера Сенеж.
Вы прогуляетесь по Солнечногорску, посетите императорский Путевой дворец, увидите «парк странных скульптур» и сделаете фото с русалкой. А завершит день гастрономическое приключение на улиточной ферме.
Описание экскурсии
Солнечногорск
Обзорная экскурсия с посещением парка необычных скульптур и царского храма рода Лопухиных
Экскурсия в императорский Путевой дворец — старейшее здание города и жемчужину екатерининского зодчества
Прогулка по живописной набережной озера Сенеж — тому самому, что изображено на одной из картин Левитана
Водная прогулка по озеру (по желанию, за доплату)
Обед в летнем кафе с видом на Сенеж (по желанию, за доплату)
Улиточная ферма
Вас ждёт удивительный мир улиток! Здесь выращивают два вида деликатесных эскарго — Helix Aspersa Maxima и Helix Aspersa Muller. Вы узнаете:
как их разводят, кормят и используют в косметологии
почему мясо улиток богато Омега-3, витаминами и легко усваивается
как приготовить эскарго по всем правилам французской кухни
Вам предложат попробовать 6 шт. улиток с несколькими видами фирменных соусов. Также на ферме можно купить замороженные готовые блюда, икру и вкусные паштеты из улиток.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Москвы 9:30 — прибытие в Солнечногорск, обзорная экскурсия по городу 10:30 — посещение императорского Путевого дворца 12:00 — прогулка по набережной и фотостоп у фонтана на озере Сенеж 13:00 — водная прогулка по озеру (по желанию, за доп. плату) 14:00 — обед в летнем кафе на берегу Сенежа (по желанию) 15:00–15:30 — свободное время: прогулки, пляж, отдых на набережной 16:00 — экскурсия на улиточной ферме и дегустация улиток-эскарго 17:00 — отправление в Москву 18:00 — прибытие
Аренда радиогидов с удобными одноразовыми наушниками
Дополнительные расходы
Экскурсия на улиточную ферму с дегустацией — 1 200 ₽ с чел.
Обед — 760 ₽ (по желанию, оплата при заказе экскурсии)
Водная прогулка — 700 ₽ (по желанию, оплата при заказе экскурсии)
Обратите внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, заказывайте их заблаговременно
С вами поедет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
4750 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Войковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, читать дальше
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.