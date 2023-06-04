Красная площадь + ГУМ + Александровский сад: Жемчужины Москвы

Красная площадь + ГУМ + Александровский сад

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Вас ожидает знакомство с площадью, которую можно сравнить не с редким ярко-красным камнем в Короне Российской империи, а с самой этой короной.

Потому что со всех сторон главная площадь России окружена совершенно потрясающими, знаковыми объектами, о каждом из которых можно рассказывать часами.

Это Кремль со знаменитой Спасской башней, Казанский собор, Храм Василия Блаженного, Мавзолей, Исторический музей, ворота Китай-города и легендарный ГУМ.
Красная площадь + ГУМ + Александровский сад: Жемчужины Москвы
Красная площадь + ГУМ + Александровский сад: Жемчужины Москвы
Красная площадь + ГУМ + Александровский сад: Жемчужины Москвы
Красная площадь + ГУМ + Александровский сад: Жемчужины Москвы
Красная площадь + ГУМ + Александровский сад: Жемчужины Москвы
Красная площадь + ГУМ + Александровский сад: Жемчужины Москвы
Ближайшие даты:
4
июн
7
июн
11
июн
12
июн
14
июн
18
июн
21
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Что вас ожидает:

  • Красная площадь
  • Мавзолей
  • Кремлевская стена
  • Лобное место
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Храм Василия Блаженного
  • ГУМ
  • Александровский Сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Вы прогуляетесь по брусчатке из крымского долерита, посетите Лобное место, побываете в Александровском саду, который обязан своим появлением великому событию – победе русских войск в войне с Наполеоном. Постоите у могилы Неизвестного солдата, увидите церемонию смены почетного караула. Загадаете желание на 0-м километре Манежной площади.
  • Побываете в легендарном ГУМе, услышите невероятные истории из «жизни» главного универсального магазина.

Важная информация:

Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
У памятника Г. Жукову перед Историческим музеем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее
  • Чем обычно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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