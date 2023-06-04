Вас ожидает знакомство с площадью, которую можно сравнить не с редким ярко-красным камнем в Короне Российской империи, а с самой этой короной.



Потому что со всех сторон главная площадь России окружена совершенно потрясающими, знаковыми объектами, о каждом из которых можно рассказывать часами.



Это Кремль со знаменитой Спасской башней, Казанский собор, Храм Василия Блаженного, Мавзолей, Исторический музей, ворота Китай-города и легендарный ГУМ.