«Красный октябрь»: от шоколада к искусству

Узнать, как бывшая шоколадная фабрика превратилась в арт-кластер
Маршрут экскурсии лежит вокруг бывшей кондитерской фабрики «Красный октябрь».

Вы перенесётесь в её прошлое, раскроете секреты шоколадного бизнеса и историю создания любимых с детства конфет. Разберётесь, как она превратилась в современный арт-кластер с множеством модных пространств. А также изучите окрестности — от Храма Христа Спасителя до «Большой глины № 4».
Храм Христа Спасителя. Познакомимся с невероятной судьбой главного собора России и рассмотрим его роскошное внешнее убранство.

Патриарший мост. Побываем на одной из лучших бесплатных смотровых площадок города — Патриаршем мосту, откуда открывается вид на многие достопримечательности Москвы. Здесь же поговорим о легендарном и таинственном Доме на набережной и палатах 17 века Аверкия Кириллова.

ГЭС-2 и «Большая глина № 4». Перейдя через мост, попадём на Болотный остров и разберёмся, как он тут появился. Вы узнаете, что ждёт нас на территории бывшей электростанции ГЭС-2 и почему её трубы синие. Поговорим про современное искусство и самую обсуждаемую в последнее время экстравагантную скульптуру.

Памятник 300-летию российского флота. Посмотрим на недооценённый москвичами памятник Петру I и поймём, почему его так часто обсуждают по сей день.

«Красный октябрь». Наконец вступим на территорию бывшей кондитерской фабрики, где сейчас располагается современный арт-кластер с модными барами, ресторанами, ночными клубами, выставочными пространствами. Познакомимся с уличным искусством, и я расскажу вам историю создания легендарной фабрики «Эйнем» и любимых всеми конфет «Мишка косолапый», «Алёнка», «Красная шапочка». А также поделюсь лайфхаками шоколадного бизнеса.

Завершим нашу прогулку в сладком магазинчике, где вы сможете приобрести любимые конфеты из детства.

Организационные детали

Экскурсия ориентирована на взрослых, но по желанию вы можете взять с собой детей с 12 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 419 туристов
Меня зовут Екатерина. С подросткового возраста я влюблена в Москву. Живя в другом городе, я постоянно приезжала сюда с подготовленным списком мест и маршрутов. Мне нравилось изучать каждый уголок этого
города. После переезда и отзывов друзей о том, что я открываю им Москву с новой стороны, я решила проводить экскурсии и превратить хобби в любимое дело. Стараюсь, чтобы каждый гость смог прочувствовать атмосферу столицы и смог открыть для себя что-то новое.

