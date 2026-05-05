Маршрут экскурсии лежит вокруг бывшей кондитерской фабрики «Красный октябрь». Вы перенесётесь в её прошлое, раскроете секреты шоколадного бизнеса и историю создания любимых с детства конфет. Разберётесь, как она превратилась в современный арт-кластер с множеством модных пространств. А также изучите окрестности — от Храма Христа Спасителя до «Большой глины № 4».

Храм Христа Спасителя. Познакомимся с невероятной судьбой главного собора России и рассмотрим его роскошное внешнее убранство.

Патриарший мост. Побываем на одной из лучших бесплатных смотровых площадок города — Патриаршем мосту, откуда открывается вид на многие достопримечательности Москвы. Здесь же поговорим о легендарном и таинственном Доме на набережной и палатах 17 века Аверкия Кириллова.

ГЭС-2 и «Большая глина № 4». Перейдя через мост, попадём на Болотный остров и разберёмся, как он тут появился. Вы узнаете, что ждёт нас на территории бывшей электростанции ГЭС-2 и почему её трубы синие. Поговорим про современное искусство и самую обсуждаемую в последнее время экстравагантную скульптуру.

Памятник 300-летию российского флота. Посмотрим на недооценённый москвичами памятник Петру I и поймём, почему его так часто обсуждают по сей день.

«Красный октябрь». Наконец вступим на территорию бывшей кондитерской фабрики, где сейчас располагается современный арт-кластер с модными барами, ресторанами, ночными клубами, выставочными пространствами. Познакомимся с уличным искусством, и я расскажу вам историю создания легендарной фабрики «Эйнем» и любимых всеми конфет «Мишка косолапый», «Алёнка», «Красная шапочка». А также поделюсь лайфхаками шоколадного бизнеса.

Завершим нашу прогулку в сладком магазинчике, где вы сможете приобрести любимые конфеты из детства.

Организационные детали

Экскурсия ориентирована на взрослых, но по желанию вы можете взять с собой детей с 12 лет.