1 отзыв оставили туристы

1 день

08:00 - Сбор группы в Москве: ст. метро 🚇 «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»:схема стоянки автобусов.

08:15 - Отъезд на автобусе 🚌 с гидом в Переславль-Залесский. Путевая обзорная экскурсия ⛳ по городу.

10:00 - Отъезд в Ростов Великий.

12:00 -Экскурсия в Ростовский кремль резиденцию ростовских епископов и митрополитов. (архитектура Ростовского кремля * экстерьер).

Архитектурный ансамбль Ростовского Кремля, украшением которого является Успенский собор (XVI в. ) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов.

Архиерейский двор, Соборная площадь.

Экспозиция"Стены и переходы Ростовского Кремля"(малые переходы) - в летнее время, в зимнее - "Музей ростовской финифти".

13:00 -Обед в ресторане города Ростов Великий.

14:00 - Отъезд в Ярославль.

15:00 -Экскурсия по Ярославлю с осмотром территории Спасо-Преображенского монастыря. Церковь ⛪ Ильи Пророка (экстерьер).

Вы познакомитесь с историей 📖 Ярославля, увидите Стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Спасо-Преображенский монастырь(XIIв. ) - главная городская достопримечательность 🏛️. Благодаря укрепленным стенам называется кремлём. Главный собор монастыря – Спасо-Преображенский (XVI век) сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. В конце XVIII столетия здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Церковь Ильи Пророка(Экстерьер) - выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества XVII века; домовая церковь, именитых ярославских купцов братьев Скрипиных.

19:00 - Размещение в отеле«Park Inn 4*»г. Ярославль. Номера категории «стандарт».

(Резервный отель 🏨 «Святой Георгий 4*» г. Ярославль, "Ринг Премьер" 4* г. Ярославль)

Внимание! При себе обязательно иметь паспорт, так как без паспорта невозможно поселиться в гостиницу!

20:00 -Ужин в ресторане отеля.

2 день

07:00 -Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

08:00 - Отъезд в Кострому.

09:00 - Обзорная экскурсия по Костроме. Знакомство с купеческим городом, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля торговых рядов 18 века.

Осмотр центральной площади («сковородки») и пожарной каланчи 19 века.

Ипатьевский монастырь(Троицкий собор, усыпальница или палаты бояр Романовых) - главных символов Костромы, колыбели династии Романовых. Среди сокровищ Ипатьевского монастыря – уникальные Псалтыри, Евангелия и Служебники в драгоценных ризах и окладах.

Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря, где хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери (13 век) и других памятников и храмов.

13:00 -Музей «Ювелирного искусства» или музей 🖼 «Льна и бересты». Кострому называют«ювелирной столицей ⭐️ России»- более трети всех производимых в стране золотых и серебряных изделий делают здесь

или Музей«Льна и Бересты»- это один из тех музеев, которые можно найти только в таких старых городах, как Кострома. Здесь Вы познакомитесь с техникой пряжи и ткачества.

Внимание! На заезды с 5 мая по 30 сентября вместо посещения музея «Ювелирного искусства» и «Льна и бересты» будет получасовая теплоходная прогулка 👣 по Волге.

14:00 -Обед в ресторане.

15:00 - Отъезд в Москву.

21:00 - Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).