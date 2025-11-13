Приглашаем прогуляться по самому сердцу столицы, у стен и башен средневековой крепости — Кремля.
Вспомнить историю зарождения города и появления основных достопримечательностей — храма Василия Блаженного, ГУМа, Мавзолея, Исторического музея.
И расшифровать народные пословицы и поговорки: почему Москва слезам не верит, чего тут нельзя купить, где находилась долговая яма и сколько будет сорок сороков.
Вспомнить историю зарождения города и появления основных достопримечательностей — храма Василия Блаженного, ГУМа, Мавзолея, Исторического музея.
И расшифровать народные пословицы и поговорки: почему Москва слезам не верит, чего тут нельзя купить, где находилась долговая яма и сколько будет сорок сороков.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Как менялся с веками облик Кремля и как он стал островом
- Какому событию мы обязаны появлением Красной площади и почему же она все-таки Красная
- Где жители средневековой Москвы впервые увидели львов и где сейчас можно отыскать единорогов
- Куда прятали царские сокровища и где теперь прячется река Неглинная
- Где было найдено больше всего кладов на территории Кремля
- Какая башня Кремля самая высокая, какая отапливаемая, а какая была построена в 6999 году,
- Почему Покровский собор называют храмом Василия Блаженного
- Какие непрошенные посетители проникают на территорию Кремля без билетов и как им это удаётся
Нашим спутником будет народная мудрость и московское слово. Вы узнаете, как правильно поздороваться с Москвой, и массу других любопытных фактов о знакомых местах. Интересно будет всем — и детям, и взрослым!
Организационные детали
- Прогулка проходит по территории Красной площади и Александровского сада без посещения территории Кремля и музеев
- Возможен сокращенный вариант маршрута без посещения Александровского сада продолжительностью 1,5 часа
- Возможно посещение экскурсии организованными группами школьников (до 20 человек + 3 сопровождающих)
- В случае закрытия Красной площади и Александровского сада осмотр ведётся с Манежной площади, улиц Никольской и Ильинка
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Александровский сад»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 106 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Алия, я профессиональный гид. Люблю копаться в исторических фактах, находить неожиданные повороты событий и открывать интересных личностей. Люблю Москву с её тихими улочками и громкими именами. Приглашаю вас на мои душевные и увлекательные экскурсии.Задать вопрос
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
Всё самое интересное на Красной площади и в Александровском саду
Познавательная прогулка вокруг Кремля, чтобы глубже познакомиться с Москвой и её историей
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
13 ноя в 11:30
14 ноя в 11:30
800 ₽ за человека
Индивидуальная
Легенды Красной площади
Начало: Манежная площадь. Памятник Маршалу Жукову
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5490 ₽ за всё до 37 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Московский Кремль для детей: чудеса сказочной крепости
В нескучной форме познакомить детей от 7 до 14 лет с главным символом столицы
Начало: В районе метро «Александровский сад»
12 ноя в 10:00
13 ноя в 13:30
7600 ₽ за всё до 6 чел.