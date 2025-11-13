Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем прогуляться по самому сердцу столицы, у стен и башен средневековой крепости — Кремля.



Вспомнить историю зарождения города и появления основных достопримечательностей — храма Василия Блаженного, ГУМа, Мавзолея, Исторического музея.



И расшифровать народные пословицы и поговорки: почему Москва слезам не верит, чего тут нельзя купить, где находилась долговая яма и сколько будет сорок сороков.