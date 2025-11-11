Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Предлагаю за полтора часа совершить сразу три полёта над Москвой! Воздушный трамвай пронесёт вас на высоте 33 метров над центральной аллеей ВДНХ. В павильоне «Макет Москвы» вы совершите виртуальный полёт над городом. А колесо обозрения «Солнце Москвы» поднимет вас на высоту 140 метров над землёй. Ну что, готовы взглянуть на столицу с нового ракурса?