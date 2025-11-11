Предлагаю за полтора часа совершить сразу три полёта над Москвой! Воздушный трамвай пронесёт вас на высоте 33 метров над центральной аллеей ВДНХ. В павильоне «Макет Москвы» вы совершите виртуальный полёт над городом. А колесо обозрения «Солнце Москвы» поднимет вас на высоту 140 метров над землёй. Ну что, готовы взглянуть на столицу с нового ракурса?
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Космопарк и музей космонавтики (внешний осмотр)
- Пешая прогулка по ВДНХ и полёт на воздушном трамвае
- Павильоны «Макет Москвы», «Умный город» и «Атом»
- Светотехническое шоу в формате виртуального полёта над столицей в пределах ТТК (15 мин)
- Колесо обозрения «Солнце Москвы» высотой 140 метров
В пешей части экскурсии поговорим о возникновении ВДНХ, эволюции московского трамвая, о космосе и фонтанах, о новейших технологиях и вкусной еде. Вспомним Циолковского, Королёва и Гагарина. Проследим, как меняются облик и возможности Москвы.
Организационные детали
- Программа будет интересна всем, особенно детям с 6 лет. Не подойдёт тем, кто боится высоты или страдает клаустрофобией
- Дети до 14 лет могут посещать аттракционы только в сопровождении взрослых
- Отдельно оплачивается билет на колесо обозрения — от 1400 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 384 туристов
Меня зовут Игорь, я коренной москвич. Родился и жил на Арбате, служил в МХАТ им. Горького. Окончил режиссёрский факультет государственной театральной академии. Я действующий режиссёр, артист, педагог. Безмерно люблю свой город и с удовольствием покажу его — теперь не только своим друзьям, но и всем желающим. Будет нестандартно, нескучно, небанально!Задать вопрос
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
11 ноя в 11:30
16 ноя в 12:30
2300 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест Москва-Сити: приключение для юных
Погрузитесь в мир загадок и приключений с экскурсией-квестом по величественным небоскрёбам Москва-Сити
15 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
От Китай-города до советского дворца
Прогулка по Москве с осмотром архитектурных шедевров: от доходного дома с Атлантами до сталинской высотки и современного парка Горка
Начало: У метро Китай-город
12 ноя в 11:00
16 ноя в 11:00
от 6500 ₽ за всё до 20 чел.