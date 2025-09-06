Индивидуальная
до 20 чел.
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички
Прогулка по Москве, раскрывающая тайны знаменитых женщин, оставивших след в истории. Увлекательные истории и неожиданные факты ждут вас
Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
6 сен в 16:00
7 сен в 10:00
6500 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Московские адреса любви
Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города
Начало: В районе метро Маяковская
5 сен в 12:00
6 сен в 13:30
6400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Женские истории Москвы
Увлекательная прогулка от Кузнецкого Моста до Петровки, раскрывающая романтические и исторические тайны Москвы
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
5 сен в 18:00
19 сен в 18:00
от 2670 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
История любви и архитектуры Москвы
Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность взглянуть на Москву сквозь призму историй любви, которые оживят старинные улицы и здания
Начало: У станции метро «Арбатская»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 13:30
6 сен в 11:00
7 сен в 11:00
1800 ₽ за человека
