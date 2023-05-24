1 день

Прибытие в Москву. Арбат

Самостоятельный трансфер в гостиницу.

С 09:30 до 10:00Встреча с представителем в холле гостиницы с табличкой.

Получение уточненных экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий.

10:00 Пешеходная экскурсия.

Встреча с гидом в центре зала метро ВДНХ.

Пешеходная экскурсия по Арбату.

Вы пройдетесь от Арбатских ворот до Смоленской площади.

Сможете окунуться в атмосферу прошлого, узнать, где любили проводить время великие литературные деятели, взглянуть на уличных музыкантов и художников, без которых невозможно представить эту знаменитую улицу.

Арбат – это символ старой Москвы.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками и достопримечательностями, узнаете о театре им. Е. Вахтангова и памятнике принцессе Турандот, музее А. С. Пушкина и строительстве здания МИДа.

После экскурсии вы можете отдохнуть в одном из многочисленных кафе, послушать уличных музыкантов, заказать свой портрет художнику.

Окончание программы в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.