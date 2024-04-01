Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола храма, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники» и современные небоскребы Москва-Сити.
А после интересной экскурсии вы сможете отправиться гулять на свое усмотрение в парк, музей или театр.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Сущёвский Сафмар в 10:00;
- Лесная Сафмар в 10:45.
Экскурсия «Царская резиденция — Коломенское» с посещением Дворца царя Алексея Михайловича (осмотрмужской половины).
Усадьба в Коломенском — одна из древнейших резиденций российских государей: великого князя Василия III и царя Ивана Грозного.
Дворец царя Алексея Михайловича, является уникальным воссозданным памятником русской деревянной архитектуры XVII века.
Окончание программы в гостинице не позднее 16:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы»
Завтрак.
Встреча с гидом в центре зала ст. м. Кропоткинская в 11:00.
Пешеходная экскурсия «Новая география Москвы» и экскурсия на смотровой площадке Храма Христа Спасителя.
На территории Москвы располагается немало исторических сооружений, которые с течением времени были преобразованы в соответствии с современными урбанистическими проектами, и теперь мы можем увидеть их в новой роли и новом статусе.
На примере строений, расположенных на Пречистенской набережной, у вас будет возможность проследить эту эволюцию вместе с экскурсоводом.
Вы пройдете от Пушкинского музея к дому Пашкова, увидите палаты XV-XVII века Аверкия Кириллова, прогуляетесь по Патриаршему мосту ко дворцу культуры ГЭС-2, а также узнаете историю бывшей кондитерской фабрики, а ныне популярного в Москве креативного арт-пространства «Красный Октябрь».
Далее вы увидите памятник Петру I авторства Зураба Церетели и подниметесь на смотровую площадку Храма Христа Спасителя (сэкскурсией).
Ориентировочное окончание программы в 14:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ»
Завтрак.
Встреча с гидом в 10:00 в центре зала ст. м. Парк Победы.
Пешеходная экскурсия в музей «ВОВ».
В ходе посещения Вы познакомитесь с основной военно-исторической экспозицией музея, с важнейшими событиями, битвами и сражениями Великой Отечественной войны, узнаете о выдающихся воинах и полководцах, храбро защищавших нашу Родину, о героической работе тыла.
Через личные вещи участников войны, другие раритеты Вы окунетесь в драматический, но не лишённый отваги, доблести и нескончаемой любви к своему Отечеству, период нашей истории.
Прогулка по Парку Победы.
Вас ждет увлекательное путешествие в мир военной техники и вооружений времен Великой Отечественной войны.
Ориентировочное окончание программы в 14:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия в Сергиев Посад
Завтрак.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Лесная Сафмар в 08:40;
- Сущёвский Сафмар в 09:00.
Экскурсия в Сергиев Посад и музей-заповедник Абрамцево.
11.00 Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.
Жемчужина православных святынь России с многовековой историей — архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
Троицкий собор (интерьер) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры.
Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.
Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры.
Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.
13:00 Обед в кафе города.
15:00 Экскурсия по главному усадебному дому в Абрамцево (экскурсия Абрамцево времени Аксаковых и Мамонтовых), где при Аксаковых гостили и творили Иван Сергеевич Тургенев, Фёдор Иванович Тютчев, а предприниматель и меценат Саава Мамонтов — «русский Медичи», дал возможность раскрыть здесь свои таланты Василию Поленову, Валентину Серову, Васнецовым, Илье Репину, Константину Коровину, Михаилу Врубелю.
Окончание экскурсии в гостинице не позднее 19:00.
Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
Завтрак.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Сущёвский Сафмар в 10:00;
- Лесная Сафмар в 10:45.
Обзорная экскурсия по городу — «Москва многоликая».
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия «Усадьба Царицыно»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Сущёвский Сафмар в 10:00;
- Лесная Сафмар в 10:20.
Экскурсия «Усадьба Царицыно» — один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!
В ходе экскурсии посетители увидят уникальный архитектурный ансамбль императорской резиденции, построенной для Екатерины Великой во второй половине XVIII ст. зодчими В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым.
Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
2-местный
Ребенок до
Взрослый на доп. месте
Ребенок до
1-местный
Сущевский Сафмар 4*, стандарт
|37 300
|35 500
|30 900
|29 100
|50 300
Лесная Сафмар 4*,
стандарт
|40 850
|39 050
|31 000
|29 200
|57 500
Альянс Бородино 4*
стандарт
|38 150
|36 350
|34 500
|32 700
|51 100
Варианты проживания
Отель «Лесная Сафмар»
Отель «Лесная Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Лесная)» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом — Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».
К услугам гостей — Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля. Все гости отеля могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 2 этаже.
В отеле работает круглосуточная служба заказа еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах клубного этажа, пользуются комплиментарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Red & White». На 1 этаже отеля расположены ресторан и лобби-бар «Red & White». Каждое утро с 7:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или завтрак «а-ля-карт».
Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости могут воспользоваться возможностью заказа проведения мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков.
Рядом с бизнес-центром установлены банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле детям предоставляются скидки на завтрак, а также есть специальное детское меню.
Отель «Сущевский Сафмар»
Отель «Сущевский Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Сущевский)» находится в Москве. Этот отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Менее чем в 3 км от отеля располагаются Белая площадь и фудмолл «Депо. Москва», а в 2 остановках на метро от отеля — выставочный центр «ВДНХ». Рядом с отелем — Аптекарский огород, театр Советской Армии и центральный музей Вооруженных Сил, Еврейский музей и центр толерантности.
Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 3 этаже отеля, а также прочими услугами и удобствами. Среди них — бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах.
В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах на клубном этаже, получают возможность воспользоваться представительской гостиной на 13 этаже и комплементарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Fleur Cafe».
На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Каждое утро с 07:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или блюда по утреннему меню.
Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости также могут заказать проведение мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков и банкоматы.
Гостиница «Альянс Бородино»
Гостиница современного класса «Альянс Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.
В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Питание: обеды, ужины и завтрак в первый день тура
- Проезд на общественном транспорте
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Дополнительные экскурсии
- Доплата для иностранных туристов
- Услуги камеры хранения на вокзале
- Личные траты
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.