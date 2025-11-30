Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборИз Москвы с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
Создать уникальный сувенир в дизайнерской студии на ВДНХ
Начало: Пр. Мира
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1500 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Новогодняя семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
Погулять вокруг Центрального детского магазина на Лубянке и раскрыть «подарочную» историю Москвы
Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Мастер-класс по дубайскому шоколаду
Погрузитесь в мир шоколада на фабрике «Красный Октябрь». Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои уникальные плитки. Подходит для всех
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 19:00
14 дек в 14:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТимофей30 ноября 2025Все отлично! Уютная студия, большой выбор свечей и ароматов. Интересный мастер класс! Порекомендовал бы всем!
- ИИрина19 ноября 2025Очень удобная локация. Атмосферное место. Внимательное отношение к участникам. Все понравилось. Рекомендую.
- VVika2 ноября 2025Все отлично 👍 приду еще
- ККристина14 сентября 2025Была сегодня участником мастер класса по изготовлению свечей. Место очень классное, видно что организаторы вложили в это душу. Время пролетело незаметно, оказывается сделать свечку может каждый. Всё крайне просто. Спасибочки!
- ААнастасия16 августа 2025Отличный мастер класс! Если хотите зарядиться потрясающей энергетикой и попробовать что-то новое, то это точно того стоит! Персонал очень доброжелательный, остались только положительные эмоции
