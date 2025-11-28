Увидеть сияющую Москву с мотоцикла — это драйвовый и романтичный способ познакомиться со столицей. Это не скучная обзорная экскурсия, а настоящий полёт по главным улицам. Вы поймаете ветер в волосах, полюбуетесь городскими панорамами, вечером — насладитесь сиянием огней. И конечно, сделаете запоминающиеся кадры в лучших видовых точках.
Описание экскурсии
Мы проедем по самым зрелищным набережным Москвы-реки, откуда открываются великолепные виды на сердце города.
Вы увидите легендарную архитектуру: гостиницу «Космос», сталинскую высотку на Котельнической набережной, стены Кремля и храм Христа Спасителя.
И посмотрите на современные символы столицы — футуристический мост в парке «Зарядье» и неоновый Новый Арбат.
Будут и фотостопы!
- «Балкон Москвы» у небоскрёба «Башня 2000» — сделаем паузу у делового центра «Москва-Сити»
- Смотровая у Киевского вокзала — остановимся напротив красивейших железнодорожных ворот города
Организационные детали
- Мы предоставляем шлемы, перчатки и дождевики в случае непогоды
- В поездке могут участвовать дети 14+ с письменного разрешения родителей
- На всех локациях делаем остановки
- Вес пассажира — до 130 кг. Не рекомендуем программу людям с болезнями сердца, позвоночника, а также беременным женщинам
- С вами поедет опытный гид-водитель со стажем вождения от 8 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 19 туристов
Мы — команда байкеров, для которых мотоциклы не просто техника, а стиль жизни. Опыт: 10+ лет в мотокультуре, 300 000+ км по дорогам России и Европы, 2000+ туров с пассажирами.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Итальянские каникулы: уникальный тур по Москве
Исследуйте итальянское наследие Москвы, наслаждаясь историями, архитектурой и кофе в стиле Рима
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
от 10 000 ₽ за человека
Групповая
Огни новогодней Москвы: на автобусе по праздничным символам столицы
Начало: СТ.М. Краснопресненская
Расписание: С 13 декабря по 13 января.
15 дек в 19:00
16 дек в 19:00
1700 ₽ за человека