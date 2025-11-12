Соединяем драйв мотопрогулок с приобщением к святыням! Вы отправитесь в духовное сердце России — Троице-Сергиеву лавру — с ветерком и комфортом.
Проедете по колоритным улочкам Посада, увидите величественные храмы и сделаете фото с лучшими видами лавры.
Узнаете историю её возникновения и проследите путь Сергия Радонежского от монаха до собирателя Руси.
Описание экскурсии
- Остановка на видовой точке с лучшей панорамой Троице-Сергиевой лавры.
- Сердце лавры: Святые врата и Успенский собор. Зайдём в собор (если не будет службы и иных ограничений), рассмотрим иконостас и раку преподобного Сергия.
- Соборная площадь и Троицкий собор с колокольней — самой высокой в России (88 м).
- Пятницкая башня и фотосессия на фоне лавры без толп туристов.
- Улочки Сергиева Посада: короткие остановки у самых колоритных купеческих домов с резьбой и старинных церквей (Введенской, Ильинской) для фото и историй.
Темы экскурсии:
- Жизнь и наследие Сергия Радонежского. Вы узнаете, как простой монах стал духовным собирателем Руси и почему его подвижничество в глухих радонежских лесах привело к созданию крупнейшей лавры.
- История лавры. Обсудим, как скромный монастырь пережил нашествия, осады (включая легендарную оборону от поляков в Смутное время) и превратился в мощный центр православия. А также какую роль он играл в становлении Москвы.
- Архитектура храмов. Выясним, почему Успенский собор повторяет кремлёвский и зачем Троицкому собору понадобилась исполинская колокольня.
- Душа старого Посада. Поговорим о том, как жил город, выросший у стен монастыря, чем занимались его жители и на каких улочках искали вдохновение художники и писатели.
Организационные детали
- Едем на мотоциклах Honda Gold Wing, Honda Golg Wing, Victory Vision Tour. Вы — на пассажирском. Предоставляем шлемы, перчатки, дождевики в случае непогоды.
- Путь в одну сторону составляет чуть больше часа.
- В поездке могут участвовать дети 14+ с письменного разрешения родителей.
- Вес пассажира — до 130 кг. Не рекомендуем программу людям с болезнями сердца, позвоночника, а также беременным женщинам.
- Все билеты включены в стоимость.
- С вами будут опытные гиды-водители со стажем вождения от 8 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Николай — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 128 туристов
Опыт езды на мотоцикле более 10 лет. Увлекаюсь мотоциклами с детства, всю жизнь езжу только на мото. Ни одного ДТП! Могу ехать быстро и агрессивно, либо наоборот — максимально спокойно и неспешно. Работаю с командой надёжных мотоводителей. Вместе мы отвезём вас в самые живописные уголки столицы и Московской области.
Входит в следующие категории Москвы
