Индивидуальная
до 8 чел.
По следам русской интеллигенции
Путешествие в Мураново и Абрамцево предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения русской интеллигенции
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
14 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Путешествие в сердце православия, где история и легенды переплетаются на каждом шагу. Уникальная возможность увидеть скиты и насладиться видами
Начало: В Сергиевом Посаде
Завтра в 10:30
4 авг в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
Совместить путешествие в древний город с разговорами по душам
Начало: М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул ...
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
30 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
Начало: У СТ.М. «Алтуфьево»
24 сен в 09:30
25 сен в 09:30
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна16 июня 2025Благодарим Марию за чудесную экскурсию в чудесный уголок Подмосковья! Прекрасная усадьба Мураново и восхитительный мастер-класс с мастерицей Татьяной! Мы втроем
- ЕЕкатерина5 декабря 2024Душевнейший мастер-класс
- ААнна8 мая 2024Экскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но и о себе, поскольку Габриэль
- ЕЕкатерина26 мая 2023Очень интересная,душевная экскурсия в Мураново. Чувствуется энергетика времени и людей,живущих когда то в Усадьбе. Экскурсовод Мария очень позитивная,разносторонняя и весёлая,общение
- ТТатьяна15 апреля 2023Добрый день! Очень душевная поездка в Мураново. Все началось с нашей встречи с Марией утром возле м. Алтуфьево. Поездка была
- ААлександра17 марта 2023Нам очень понравилась эта экскурсия. Отличная организация. Понравилось, как её вела гид, которая нас сопровождала, и в самом музее был хороший экскурсовод и великолепный мастер-класс!
- ААнна10 апреля 2022Отличная экскурсия, получили большое удовольствие. Мария очень живо и интересно рассказывает.
Мы еще брали обед и мастер-класс, получилось очень душевно
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Шуя»
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