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Шуя – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Шуя» в Москве, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
По следам русской интеллигенции: авто-экскурсия в Мураново и Абрамцево
На машине
На микроавтобусе
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
По следам русской интеллигенции
Путешествие в Мураново и Абрамцево предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения русской интеллигенции
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
14 500 ₽ за всё до 8 чел.
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Путешествие в сердце православия, где история и легенды переплетаются на каждом шагу. Уникальная возможность увидеть скиты и насладиться видами
Начало: В Сергиевом Посаде
Завтра в 10:30
4 авг в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
Совместить путешествие в древний город с разговорами по душам
Начало: М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул ...
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
30 600 ₽ за всё до 4 чел.
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
На машине
6.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
Начало: У СТ.М. «Алтуфьево»
24 сен в 09:30
25 сен в 09:30
9500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    16 июня 2025
    Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
    Благодарим Марию за чудесную экскурсию в чудесный уголок Подмосковья! Прекрасная усадьба Мураново и восхитительный мастер-класс с мастерицей Татьяной! Мы втроем
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    каждый делали картины из войлока, радовались результату как дети. С удовольствием пили чай с пирогом и домашними сушеными яблоками. Мария опытный гид, экскурсия хорошо продумана, впечатления самые теплые и приятные!

  • Е
    Екатерина
    5 декабря 2024
    Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
    Душевнейший мастер-класс
  • А
    Анна
    8 мая 2024
    Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
    Экскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но и о себе, поскольку Габриэль
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    психолог. Я очень рада, что нашла на Трипстере такое предложение! Однозначно полезных формат и сама задумка поиска личных подсказок при помощи исторических примеров и почитаемых святынь впечатляет. Спасибо!

    Экскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но иЭкскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но и
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2023
    Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
    Очень интересная,душевная экскурсия в Мураново. Чувствуется энергетика времени и людей,живущих когда то в Усадьбе. Экскурсовод Мария очень позитивная,разносторонняя и весёлая,общение
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    доставило огромное удовольствие. Ещё в дороге до места рассказала много любопытных фактов о близлежащих местах. Мастер класс произвёл сильное впечатление. Татьяна потрясающая,талантливая рукодельница. Обед у Татьяны приготовлен из своих продуктов,ооочень всё вкусно. Кто хочет отдохнуть от суетливой Москвы-это идеальный вариант отвлечься и провести приятно,спокойно выходной день. Заряжаешься надолго!!!!!!

    Очень интересная,душевная экскурсия в Мураново. Чувствуется энергетика времени и людей,живущих когда то в Усадьбе. Экскурсовод МарияОчень интересная,душевная экскурсия в Мураново. Чувствуется энергетика времени и людей,живущих когда то в Усадьбе. Экскурсовод МарияОчень интересная,душевная экскурсия в Мураново. Чувствуется энергетика времени и людей,живущих когда то в Усадьбе. Экскурсовод Мария
  • Т
    Татьяна
    15 апреля 2023
    Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
    Добрый день! Очень душевная поездка в Мураново. Все началось с нашей встречи с Марией утром возле м. Алтуфьево. Поездка была
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    на её машине. Мария вовремя встретила нас возле метро. Очень открытая, улыбчивая девушка! Всю дорогу до усадьбы рассказывала интересные истории и факты о местах, которые мы проезжали. Поддерживает разговор и на те темы, которые предлагала я. Сама усадьба оказалась очень уютным местом. Старина, уют и хорошая погода, все это не могло не оставить приятного впечатления о месте. После экскурсии в доме у нас был запланирован обед. По-домашнему и очень вкусно! Отдельно спасибо Татьяне за мастер-класс! Душевная атмосфера и разговоры за чашкой чая! Обратный путь на то же место, с которого нас забирали. Очень советую поездку! Прекрасные места, река, старинная усадьба, посиделки - все, чтобы отдохнуть душой от городской суеты!

    Добрый день! Очень душевная поездка в Мураново. Все началось с нашей встречи с Марией утром возлеДобрый день! Очень душевная поездка в Мураново. Все началось с нашей встречи с Марией утром возлеДобрый день! Очень душевная поездка в Мураново. Все началось с нашей встречи с Марией утром возле
  • А
    Александра
    17 марта 2023
    Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
    Нам очень понравилась эта экскурсия. Отличная организация. Понравилось, как её вела гид, которая нас сопровождала, и в самом музее был хороший экскурсовод и великолепный мастер-класс!
  • А
    Анна
    10 апреля 2022
    Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
    Отличная экскурсия, получили большое удовольствие. Мария очень живо и интересно рассказывает.
    Мы еще брали обед и мастер-класс, получилось очень душевно

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Шуя»

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  3. Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
  4. Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
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  2. Кремль
  3. Красная площадь
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  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
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Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Шуя" можно забронировать 4 экскурсии от 8000 до 30 600. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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