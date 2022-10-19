Новогодние встречи в Москве на 7 дней

Это самый насыщенный экскурсионный тур по новогодней Москве

4.7
3 отзыва
Это самый насыщенный экскурсионный тур по новогодней Москве. Мы совершим теплоходную прогулку по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Radisson.

Нас ожидают замечательные виды на зимний город, с реки Москва смотрится совсем иначе! Мы совершим виртуальный тур по главным местам Москвы, осмотрим архитектурные и исторические памятники столицы и посетим кондитерскую фабрику «Красный Октябрь» с изготовлением кондитерского чуда по собственному рецепту. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 7 дней в период с 30 декабря 2022 г. по 9 января 2023 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Ближайшие даты:
30
дек
31
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2
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3
янв

Что вас ожидает 🤩

Панорамный вид
Панорамный вид
Увидим столицу со смотровой площадки Москва-сити
Гибкая программа
Гибкая программа
Каждый сможет выбрать оптимальную программу для самого увлекательного и комфортного отдыха
Новогодняя столица
Новогодняя столица
Полюбуемся сказочно украшенной Москвой и посетим народные гуляния на городских площадях
Тайны и легенды ВДНХ
Тайны и легенды ВДНХ
Побываем на самой грандиозной выставке ХХ века и увидим, чем живет идеальный город советских мечтателей и романтиков сегодня
«Полет над Москвой»
«Полет над Москвой»
Отправимся в неповторимый виртуальный тур по главным местам столицы
Сладкая сказка
Сладкая сказка
Посетим кондитерскую фабрику «Красный Октябрь» и изготовим кондитерское чудо по собственному рецепту

Программа тура по дням

1 день

30 декабря (пятница) : Свободный день или Пешеходная экскурсия по Москва-сити

17.30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити.

За доп. плату (3800 руб. взрослый, 3300 руб. ребенок до 15 лет).

Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы.

Блистающий огнями «Афимол-сити».

Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».

Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку со скоростью 7 м/сек и Вы полюбуетесь панорамой столицы: Москва-река, телебашня «Останкино», башни «Эволюция» и «Меркурий».

Вам предстоит осмотреть макет комплекса.

Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.

Вас ожидает новогодняя дегустация мороженого и шоколада.

30 декабря (пятница) : Свободный день или Пешеходная экскурсия по Москва-сити30 декабря (пятница) : Свободный день или Пешеходная экскурсия по Москва-сити30 декабря (пятница) : Свободный день или Пешеходная экскурсия по Москва-сити30 декабря (пятница) : Свободный день или Пешеходная экскурсия по Москва-сити
2 день

31 декабря (суббота) : Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»

12.00 пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».

Самой грандиозной выставке XX века исполнилось 80 лет.

Великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя "Восток" и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее.

Выставка пережила Великую Отечественную войну, триумфальное возрождение 1954 года, эйфорию оттепели 60-х, тяжелые годы перестройки и распад СССР.

Сегодня, как и прежде, посетителей встречает скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», как и прежде, украшают Выставку фонтаны, клумбы и изысканный ландшафтный дизайн, радуют посетителей республиканские павильоны – Армения, Азербайджан, Белоруссия.

В эти прекрасные зимние дни вы увидите: чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков сегодня, спустя восемьдесят лет.

По желанию, можно посетить музеи ВДНХ: москвариум, музей чиновничества, павильон бабочек и многие другие.

Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп. плату).

Желающие могут посетить народные гуляния на городских площадях Москвы в Новогоднюю ночь.

Традиция у россиян встречать новый год на улице, появилась впервые, скорее всего, в Москве.

Многие жители и гости столицы мечтают встретить эту ночь на праздничных площадях и в парках.

31 декабря (суббота) : Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»31 декабря (суббота) : Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»31 декабря (суббота) : Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»31 декабря (суббота) : Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»
3 день

01 января (воскресенье) : Экскурсия по территории парка "Зарядье" с виртуальным туром "Полет над Москвой"

12.30 экскурсия по территории нового символа Москвы парка «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой»

В парке созданы четыре ландшафтные зоны, характерные для России: лес, тундра, степь и заливные луга.

Открыта уникальная смотровая площадка.

Со 140-метровой дуги над Москва-рекой, которая словно парит в воздухе, открываются захватывающие виды на Красную площадь и Кремль.

«Парящий мост» не имеет опор и поддерживающих конструкций. А его высота – 15 метров!

Неповторимое путешествие «Полет над Москвой».

Виртуальный тур по главным местам Москвы.

Вы садитесь в кресло, пристегиваетесь, как в самолете, и шоу начинается.

Платформа под вами двигается, поднимается вертикально, и вы проноситесь мимо знаменитых высоток Москвы, небоскребов, монастырей и храмов, новых стадионов, магистралей, парков, центральных улиц и скверов.

Вас ждут самые захватывающие виды Москвы, лучшие примеры старинной и современной архитектуры, природные заповедники и ощущение реального полета.

01 января (воскресенье) : Экскурсия по территории парка "Зарядье" с виртуальным туром "Полет над Москвой"01 января (воскресенье) : Экскурсия по территории парка "Зарядье" с виртуальным туром "Полет над Москвой"01 января (воскресенье) : Экскурсия по территории парка "Зарядье" с виртуальным туром "Полет над Москвой"01 января (воскресенье) : Экскурсия по территории парка "Зарядье" с виртуальным туром "Полет над Москвой"
4 день

02 января (понедельник) : Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей Родины» с посещением Кремля

10.30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва – столица нашей Родины» с посещением Кремля.

Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.

Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.

Территория Кремля. Московский Кремль – визитная карточка не только Москвы, но и России.

Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!

Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Храмы и терема, дворцы и парк – всё это территория Московского Кремля.

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.

Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.

Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.

02 января (понедельник) : Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей Родины» с посещением Кремля02 января (понедельник) : Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей Родины» с посещением Кремля02 января (понедельник) : Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей Родины» с посещением Кремля02 января (понедельник) : Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей Родины» с посещением Кремля
5 день

03 января (вторник) : Экскурсия «Сладкая сказка» с мастер-классом

11.00 экскурсия «Сладкая сказка» с мастер-классом (на знаменитую кондитерскую фабрику «Эйнемъ» – бывший «Красный Октябрь»).

Вам предстоит посетить историческое здание легендарной кондитерской фабрики «Эйнемъ».

Это здесь были внедрены в производство и моментально всем полюбились такие легендарные изделия, как шоколад «Аленка», конфеты «Белочка», «Мишка в сосновом бору», «Кара-Кум», «Трюфель» и многие другие.

В увлекательной форме Вам будет представлена вся романтика становления кондитерского бизнеса в Москве, вы узнаете непростую историю стабильного успеха фабрики «Эйнемъ», а неожиданные рекламные ходы и уникальные экспонаты XIX и XX веков вдохновят каждого на собственный успех.

После знакомства с экспозицией музея у вас будет редкая возможность дать волю фантазии и самим выступить в роли кондитеров.

Из шоколада, орехов и вафельного листа вам предстоит изготовить кондитерское чудо по собственному рецепту и на свой вкус.

Вас ожидает приятный комплимент: чашечка горячего шоколада!

И не забудьте купить московских конфет домой, в подарки своим любимым на Рождество!

03 января (вторник) : Экскурсия «Сладкая сказка» с мастер-классом03 января (вторник) : Экскурсия «Сладкая сказка» с мастер-классом03 января (вторник) : Экскурсия «Сладкая сказка» с мастер-классом03 января (вторник) : Экскурсия «Сладкая сказка» с мастер-классом
6 день

04 января (среда) : Пешеходная экскурсия по Москва-сити

17.30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити.

Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы.

Блистающий огнями «Афимол-сити».

Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».

Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку со скоростью 7 м/сек и Вы полюбуетесь панорамой столицы: Москва-река, телебашня «Останкино», башни «Эволюция» и «Меркурий».

Вам предстоит осмотреть макет комплекса.

Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.

Вас ожидает новогодняя дегустация мороженого и шоколада.

04 января (среда) : Пешеходная экскурсия по Москва-сити04 января (среда) : Пешеходная экскурсия по Москва-сити04 января (среда) : Пешеходная экскурсия по Москва-сити04 января (среда) : Пешеходная экскурсия по Москва-сити
7 день

05 января (четверг) : Пешеходная экскурсия «Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм

14.00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.

Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.

Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.

Павильоны, натурные площадки.

Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.

05 января (четверг) : Пешеходная экскурсия «Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм05 января (четверг) : Пешеходная экскурсия «Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм05 января (четверг) : Пешеходная экскурсия «Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм
8 день

06 января (пятница) : Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи

14.00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.

Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.

Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва…

Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины…

Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.

С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой…

Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.

От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.

«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» – всего не перечислить.

В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.

06 января (пятница) : Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи06 января (пятница) : Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи06 января (пятница) : Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи06 января (пятница) : Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи
9 день

07 января (понедельник) : Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей Родины» с посещением Кремля

09.15 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва – столица нашей Родины» с посещением Кремля.

Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.

Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.

Территория Кремля. Московский Кремль – визитная карточка не только Москвы, но и России.

Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!

Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Храмы и терема, дворцы и парк – всё это территория Московского Кремля.

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.

Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.

Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.

07 января (понедельник) : Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей Родины» с посещением Кремля07 января (понедельник) : Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей Родины» с посещением Кремля07 января (понедельник) : Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей Родины» с посещением Кремля07 января (понедельник) : Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей Родины» с посещением Кремля
10 день

08 января (воскресенье) : Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон

13.00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон.

Продолжительность: 2,5 часа.

Вас ожидают замечательные виды на прекрасный зимний город!

С реки Москва смотрится совсем иначе!

Вы полюбуетесь живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы.

Крытая палуба теплохода обогревается.

Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.

08 января (воскресенье) : Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон08 января (воскресенье) : Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон08 января (воскресенье) : Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон
11 день

09 января (понедельник) : Свободный день

10.30 Автобусная праздничная экскурсия «Новогодние наряды Москвы».

За доп. плату (1800 руб. взрослый, 1800 руб. ребенок до 16 лет).

Праздничное новогоднее оформление столицы – это особая составляющая архитектурного ансамбля Москвы.

Динамичная, зрелищная, идейно и эмоционально насыщенная декорация. Она придаёт повседневному облику

Москвы особую сказочную атмосферу. Москва – как радушная хозяйка – подготовилась к празднику.

Вы увидите настоящие легенды в праздничном убранстве: панорама Кремля – красота и величие архитектурно-художественного ансамбля никого не оставит равнодушным, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе.

От красоты столицы со смотровой площадки на Воробьевых горах захватывает дух – блестят купола храмов, на площадях великолепные ели соревнуются между собой нарядами, бульвары и проспекты сияют и играют разноцветными огнями.

09 января (понедельник) : Свободный день09 января (понедельник) : Свободный день09 января (понедельник) : Свободный день09 января (понедельник) : Свободный день

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах. Стоимость зависит от размещения.

ГостиницаРазмещениеЦена
Заря 3* 2 местный стандартный номер27600
Заря 3* 2 местный стандартный номер
(дети до 16 лет)		27000
Заря 3* 2 местный стандартный номер
(доп. место взрослый)		27600
Заря 3* 2 местный стандартный номер
(доп. место дети до 16 лет)		27000
Заря 3* 1 местный стандартный номер38000
Аэростар 4*2 местный стандартный номер29100
Аэростар 4*2 местный стандартный номер
(дети до 16 лет)		28600
Аэростар 4*2 местный стандартный номер
(доп. место взрослый)		29100
Аэростар 4*2 местный стандартный номер
(доп. место дети до 16 лет)		28600
Аэростар 4*1 местный стандартный номер40900

Стоимость дополнительных суток в гостиницах:

Отель Аэростар 4*
2 местный стандартный номер 3800 руб. за номер за сутки, включая завтраки
1 местный стандартный номер3500 руб. за номер за сутки, включая завтрак
Гостиница Максима Заря 3*
2 местный стандартный номер 3200 руб. за номер за сутки, включая завтраки
1 местный стандартный номер3000 руб. за номер за сутки, включая завтраки

Варианты проживания

Аэростар 4*

6 ночей

Бизнес-отель «АЭРОСТАР» расположен недалеко от ст. м. Динамо, на одной из главных магистралей Москвы - Ленинградском проспекте, являющимся продолжением исторической Тверской улицы Столицы.

Напротив отеля находится легендарный путевой дворец Екатерины.

От основных достопримечательностей Москвы можно легко и быстро добраться на троллейбусе или на метро.

Удобные номера, в санузлах - косметические наборы.

В каждом номере: электрический чайник.

Сытные завтраки в формате шведский стол (возможны изменения формата завтрака!)

Аэростар 4*Аэростар 4*Аэростар 4*Аэростар 4*Аэростар 4*Аэростар 4*

«Заря» 3*

6 ночей

Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком.

Отель отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе.

В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.

К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары; парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi.

Завтраки - шведский стол.

«Заря» 3*«Заря» 3*«Заря» 3*«Заря» 3*«Заря» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание: в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионная программа: в соответствии с датами
Что не входит
  • Питание, не указанное в программе
  • Подъем на смотровую площадку Москва-сити (бронировать и оплачивать при покупке тура).
  • Авиа и ж/д. билеты в Москву и обратно
  • Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом: 1200 руб. за встречу, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 07ч00мин
  • Трансфер ж/д вокзал - гостиница: 2 700 руб. за машину
  • Трансфер гостиница - ж/д вокзал: 2 700 руб. за машину
  • Трансфер аэропорт-гостиница: 3 500 руб. за машину
  • Трансфер гостиница-аэропорт: 3 500 руб. за машину
  • Билеты на Новогодние елочные представления, в московские театры и концертные залы
  • Встреча Нового Года в ресторане отеля:новогодний банкет в ресторане гостиницы «Заря» 3* — уточняетсяновогодний банкет в ресторане гостиницы Аэростар 4* — 9 000 руб. /взрослый, 4 500 руб. /детский билет до 14 лет.
  • Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Заря» 3* — уточняется
  • Новогодний банкет в ресторане гостиницы Аэростар 4* — 9 000 руб. /взрослый, 4 500 руб. /детский билет до 14 лет
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Где происходит встреча?

Встреча с гидом: в первый день тура, в фойе отеля.

Время встречи с гидом будет указано в памятке (инфолисте) по туру.

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.

При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.

Может ли ребенка сопровождать не родитель?

При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕ родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди итд) требуется письменное согласие от одного из родителей.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
19 окт 2022
Организация тура достойная, всё что заявлено - выполнено. Спасибо нашему гиду Алле за помощь и интересные рассказы о посещаемых местах. Один минус организаторам, что не оформили тур на 4 ночи с кэшбэк. Пожелание - расширить диапазон экскурсий.
Е
5 окт 2022
Все понравилось
Е
3 авг 2022
Организация тура очень хорошая, гид Алла замечательная женщина, все рассказала и отвечала всегда на все интересующие нас вопросы. Экскурсоводы на экскурсиях тоже показали себя с самой лучшей стороны, грамотные, интересные, познавательные рассказы про просмаиривпемые объекты. Каждый день время пролетало очень быстро и познавательно. Однозначно рекомендую данное сообщество туроператоров, десь работают настоящие специалисты, готовые найти любое решение к поставленной задаче.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елена!
Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)

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до 8 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
Нет отзывов
Патрики - самый богемный район Москвы
Патрики - это неформальное название района вокруг Патриарших прудов
Большая Садовая, 10
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
от 7 800 за всё до 5 чел.
Фотоэкскурсия по центру Москвы
1 час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.9
13 отзывов
Фотоэкскурсия по центру Москвы
Фотоэкскурсия по центру Москвы - это отличный вариант
Богоявленский переулок д. 1
Сегодня
Завтра
31 окт
1 ноя
5 000 за 1 человека
Москва: и главная площадь, и уютные улицы столицы
5.5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Excursions.city
Excursions.city
Нет отзывов
Москва: и главная площадь, и уютные улицы столицы
Каждый гость Москвы старается первым делом увидеть Красную площадь и пройтись по Александровскому саду
У памятника Жукову (Манежная пл. , Москва, 109012)
9 900 за всё до 15 чел.
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 100 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.6
190 отзывов
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Москва хранит множество тайн и загадок
СТ.М. Маяковская, ступеньки театра сатиры
Сегодня
Завтра
31 окт
1 ноя
от 1 000 за 1 человека
7 великанов на 7 священных холмах Москвы
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
5
1 отзыв
7 великанов на 7 священных холмах Москвы
Семейная автобусная экскурсия по 7 священным холмам Москвы
Васильевский спуск
Сегодня
9 000 за всё до 6 чел.
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Легенды
Легенды
Нет отзывов
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
Вас ждет экскурсия по одному из самых криминальных мест старой Москвы
Лубянский пр-д, 25 строение 1, Москва
3 ноя
10 ноя
17 ноя
24 ноя
500 за 1 человека
Москва бандитская: экскурсия по криминальной Хитровке
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 60 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
3.9
14 отзывов
Москва бандитская: экскурсия по криминальной Хитровке
Отправляйтесь на экскурсию по одному из самых криминальных мест Москвы
Лубянский пр-д, 25 строение 1, Москва
Сегодня
Завтра
5 ноя
6 ноя
700 за 1 человека
ВДНХ: традиции и современность + павильон «Макет Москвы»
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Мос-Тур
Мос-Тур
5
10 отзывов
ВДНХ: традиции и современность + павильон «Макет Москвы»
Давайте совершим прогулку по одному из самых популярных парков Москвы
ВДНХ
Завтра
4 ноя
6 ноя
11 ноя
750 за 1 человека
Москва новогодняя - как начинался любимый праздник
4.5 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 47 чел.
Организатор экскурсии Лера
Лера
5
1 отзыв
Москва новогодняя - как начинался любимый праздник
Как и почему начали праздновать Новый год
Новорязанская улица
от 18 000 за всё до 3 чел.
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