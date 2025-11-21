Приглашаю гостей всех возрастов на новогодний квест.
Мы поговорим об истории красавицы-ёлки и тайнах Восточного календаря, откроем волшебный ларец, узнаем, чем пахнет Новый год и как его отмечают в разных странах.
Описание квеста
Кто украл ёлку? Наступает самая волшебная и сказочная пора — Новый Год. А вместе с ней и лютые морозы, но они вовсе не помеха, ведь квест-экскурсия «Кто украл ёлку?» проходит не только по красочным Новогодним достопримечательностям, но и по местам, где можно погреться, провести праздничную викторину, ощутить праздник и незаметно перенестись от Трубной площади до Театральной. Во время квеста мы:
- поговорим об истории Новогодней ёлки: кто и куда её прогонял;
- узнаем тайны Восточного календаря;
- откроем ящик Пандоры и рассмотрим ёлочные игрушки разных годов;
- узнаем, чем пахнет Новый год и познакомимся со зданием, где был изобретен салат «оливье»;
- выясним, откуда у селёдки деньги на шубу;
• разыщем инициатора ёлочной традиции и узнаем, кого обычно посылают в баню и как оттуда возвращаться. Важная информация:
Экскурсия пешеходная, пожалуйста, одевайтесь по погоде!
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание ресторана "Эрмитаж". Здесь изобрели всеми любимый салат "Оливье". Поговорим, из каких ингредиентов он изначально состоял
- «Сандуны». Публичные бани, названные по имени их основателя Силы Сандунова. Выясним, кем он приходился Императрице, и в чём его сила
- Петровский пассаж. Торговые ряды, куда Киса Воробьянинов и Остап Бендер пришли за стульями. А за чем же придём туда мы?
- Центральный Детский Магазин. Окунёмся в мир детства и загадаем желание под маятником гигантских часов
- ЦУМ. Где подарки дороже: у Деда Мороза или в Центральном Универсальном магазине?
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трубная площадь
Завершение: Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Пожалуйста
- Одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
