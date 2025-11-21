Кто украл ёлку? Наступает самая волшебная и сказочная пора — Новый Год. А вместе с ней и лютые морозы, но они вовсе не помеха, ведь квест-экскурсия «Кто украл ёлку?» проходит не только по красочным Новогодним достопримечательностям, но и по местам, где можно погреться, провести праздничную викторину, ощутить праздник и незаметно перенестись от Трубной площади до Театральной. Во время квеста мы:

поговорим об истории Новогодней ёлки: кто и куда её прогонял;

узнаем тайны Восточного календаря;

откроем ящик Пандоры и рассмотрим ёлочные игрушки разных годов;

узнаем, чем пахнет Новый год и познакомимся со зданием, где был изобретен салат «оливье»;

выясним, откуда у селёдки деньги на шубу;

• разыщем инициатора ёлочной традиции и узнаем, кого обычно посылают в баню и как оттуда возвращаться. Важная информация:

Экскурсия пешеходная, пожалуйста, одевайтесь по погоде!