По новогодней Москве со Снегурочкой: экскурсия-квест

Погулять по сияющему городу и узнать об истории любимых праздников на театрализованной экскурсии
В столице пропал Новый год — и вам с детьми предстоит найти его! В этом поможет Снегурочка в роли гида.

Вместе мы погуляем по одному из двух уголков праздничной Москвы: в районе Красной площади или Патриарших прудов.

Будем находить записки-подсказки, поиграем, полюбуемся нарядными ёлками и поговорим о праздничных традициях вчера и сегодня.
4.71
14 отзывов
По новогодней Москве со Снегурочкой: экскурсия-квест
По новогодней Москве со Снегурочкой: экскурсия-квест
По новогодней Москве со Снегурочкой: экскурсия-квест
Ближайшие даты:
28
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание квеста

🌟 Огни Красной площади или Патриарших прудов
В зимние праздники весь центр Москвы украшают пушистые елки, сияющие инсталляции и ярмарочные заснеженные домики. Каждую улицу не обойти за 1,5 часа, поэтому предлагаю вам выбрать один из двух маршрутов:

  • Вариант 1: Красная площадь и её окрестности. Вместе мы заглянем на шумную ярмарку в центре площади и дойдем до Александровского сада. Вы представите, как проходили здешние гуляния раньше; узнаете, чем торговали на праздничных базарах, где зачитывали указ о смене даты Нового года и как на кремлевской башне появились куранты.
  • Вариант 2: Патриаршие пруды. Вас ждет уютный район, где в Москве впервые открыли каток для дворянских детей, поставили ёлку и зажгли новогодние фонари, где появилась любимая песня «В лесу родилась ёлочка». Мы погуляем среди украшенных деревьев сквера, увидим исторический павильон и найдем персонажей басен Крылова.

🎄 Кто такие Новый год и Рождество
Следовать по маршруту вам помогут записки-подсказки от Снегурочки. Куда бы ни мы отправились, я понятно и живо расскажу об истории Нового года, Рождества, Святок и Крещения.

  • Почему праздничным деревом стала ёлка и чем её украшали раньше?
  • В кого рядился простотой народ, а в кого — дворяне?
  • Как менялись гастрономические предпочтения с течением времени, и каким на самом деле должно быть оливье?
  • Чем отличаются Деды Морозы из разных странах, и какие новогодние обычаи есть в других уголках планеты?

Вы откроете эти и другие интересные факты. А еще мы поиграем в народные игры, зажжём бенгальские огни и погадаем на будущее! В конце прогулки юные путешественники, конечно, получат подарки.

Кому подойдет экскурсия-квест

Путешественникам с детьми любого возраста — напишите мне о составе вашей компании, и я подстрою программу под ваш запрос.

Организационные детали

  • Это театрализованная экскурсия-квест; я буду в образе Снегурочки, в костюме и с реквизитом
  • Это пешеходная экскурсия-квест без дополнительных расходов
  • Экскурсию можно провести для больших групп и школьных классов (до 50 чел.); в этом случае компания делится на 2 группы, работаем вместе с напарником. Доплата составит 1250 руб. за каждого последующего участника, большим группам скидки.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
2
1
R
25 янв 2025
Экскурсия - квест с Викой очень понравился моим племянницам и их маме. Виктория образованная, интеллигентная девушка. Маршрут построен оптимально, информация подается артистично и увлекательно. Полтора часа на улице, но с визитом в ГУМ вполне терпимо, гости не успели замерзнуть)). Было интересно! Спасибо. Ниса.
А
1 янв 2025
Отлично погуляли по предновогоднему Александровскому саду и Красной площади. Мальчики (сын и одноклассник) поискали записки от Деда-Мороза, предопределявшие дальнейший маршрут, на вопросы ответили, а главным образом в кои-то веки в
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снегу повалялись, а то почти весь декабрь снег не выпадал - а тут такой кайф, плюс уроки делать не надо… Это конечно несколько мешало Снегурочке завладеть их вниманием, но она очень старалась и делала всё что могла, к качеству работы экскурсовода претензий нет, всё отлично.

Людмила
10 янв 2024
Всё отлично. Прекрасная экскурсия. Большое спасибо!
Р
28 дек 2023
Виктория, самая настоящая Снегурочка, живо, интересно, с юмором, провела наших детей по ярким местам центра и рассказала историю праздников, мы теперь во всём разобрались, откуда ноги растут у всех дедов
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морозов и спасибо большое за вот это праздничное настроение, которое мы почувствовали в приближении Нового года. Помимо меня и сына, добавились ещё двое племянников, было приятно, что это не вызвало проблем и какой-толишней волокиты! Всем рекомендую. Всём довольны!

Ю
16 янв 2022
нам показалось, что экскурсия больше расчитана на взрослых и заранее непонятно, какой именно будет контент. Хотелось каких-то шуток, нвоогоднего настроения, информация сразу начала подаваться серьезно и начали с Маяковского, квест с поиском записок хорошо зашёл:-). в целом ощущения спорные, я думаю, что это из-за собственных ожиданий
Вика
Вика
Ответ организатора:
Добрый день, Юлия. Экскурсия была рассчитана больше на взрослых, потому что вас было 10 взрослых и 1 ребенок, я подстроилась
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под вашу компанию, не забывая про ребенка.) Мы встретились у памятника Маяковского, поэтому я вспомнила редкие, интересные факты из биографии гениального поэта. Я работала с улыбкой на лице, с играми согревающими и поднимающими настроение как взрослым так и детям, передавала интересные новогодние факты, мной была проведена описанная программа на сайте в сверхполном объеме. Во время моей работы экскурсанты всегда мне могут сказать о своих ожиданиях и пожеланиях, я с удовольствием подстроюсь и сфокусируюсь на том, что требуется. Буду рада новой встречи и учту все ваши пожелания.)

А
13 янв 2022
Замечательная экскурсия, даже ужасная погода не помешала
Мария
10 янв 2022
Прекрасная экскурсия, все очень понравилось и детям, и взрослым. С удовольствием обратимся к Вике ещё. Несмотря на холод было увлекательно и познавательно!
Д
10 янв 2022
Прекрасная экскурсия!
К
9 янв 2022
Все очень понравилось
А
4 янв 2022
Задумка очень хорошая. Детям понравился квест и живое общение со Снегурочкой и дедом Морозом. Но мало интересных исторических фактов. Так и не поняли как Крылов связан с новым годом.
Вика
Вика
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия.
Мне очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий!
Если что-то непонятно, вы всегда можете спросить об этом на
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экскурсии, я с удовольствием поясню, я за диалог, в общении мы познаем себя. Само место, где мы с вами гуляли - Патриаршие пруды, оно связано с новогодними праздниками. Мы с вами говорили о катке, о песне про елочку, про Рождество, Патриарха Гермогена. Памятник Крылова и героям его басен украшает сквер у Патриарших, поэтому о нем не возможно было не говорить, не вспомнить его басен. В квест вплетается история места, его достопримечательностей и путевая информация про новогодние праздники.
Историческую информацию на экскурсии даю по возрасту детей. Ваша компания была больше, чем вы говорили, дети были разновозрастные, ваша дочь самая взрослая, но я работаю на всю группу, а не на одного ребенка. С удовольствием погуляю с вами в следующий раз, собирайте постарше детишек, чей возраст соответствует возрасту вашего ребенка, затронем еще больше исторических фактов.

Е
2 янв 2022
Отличный квест
Алла
24 дек 2021
Дети были в восторге, хоть и с погодой не повезло) Спасибо за интересную экскурсию!
Дети были в восторге, хоть и с погодой не повезло) Спасибо за интересную экскурсию!
Ю
20 дек 2021
Отличная экскурсия-квест со Снегурочкой! Было интересно и взрослым и детям. Интересные истории и поиск посланий от снеговиков:)
Ксения
19 дек 2021
Спасибо огромное за эмоции и отличное настроение! Снегурочка Виктория, мастер своего дела! (Мастер фломастер🙂) Детям и Взрослым всё понравилось, все остались в восторге!:)
Спасибо огромное за эмоции и отличное настроение! Снегурочка Виктория, мастер своего дела! (Мастер фломастер🙂) Детям и

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