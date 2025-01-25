Вместе мы погуляем по одному из двух уголков праздничной Москвы: в районе Красной площади или Патриарших прудов.
Будем находить записки-подсказки, поиграем, полюбуемся нарядными ёлками и поговорим о праздничных традициях вчера и сегодня.
Описание квеста
🌟 Огни Красной площади или Патриарших прудов
В зимние праздники весь центр Москвы украшают пушистые елки, сияющие инсталляции и ярмарочные заснеженные домики. Каждую улицу не обойти за 1,5 часа, поэтому предлагаю вам выбрать один из двух маршрутов:
- Вариант 1: Красная площадь и её окрестности. Вместе мы заглянем на шумную ярмарку в центре площади и дойдем до Александровского сада. Вы представите, как проходили здешние гуляния раньше; узнаете, чем торговали на праздничных базарах, где зачитывали указ о смене даты Нового года и как на кремлевской башне появились куранты.
- Вариант 2: Патриаршие пруды. Вас ждет уютный район, где в Москве впервые открыли каток для дворянских детей, поставили ёлку и зажгли новогодние фонари, где появилась любимая песня «В лесу родилась ёлочка». Мы погуляем среди украшенных деревьев сквера, увидим исторический павильон и найдем персонажей басен Крылова.
🎄 Кто такие Новый год и Рождество
Следовать по маршруту вам помогут записки-подсказки от Снегурочки. Куда бы ни мы отправились, я понятно и живо расскажу об истории Нового года, Рождества, Святок и Крещения.
- Почему праздничным деревом стала ёлка и чем её украшали раньше?
- В кого рядился простотой народ, а в кого — дворяне?
- Как менялись гастрономические предпочтения с течением времени, и каким на самом деле должно быть оливье?
- Чем отличаются Деды Морозы из разных странах, и какие новогодние обычаи есть в других уголках планеты?
Вы откроете эти и другие интересные факты. А еще мы поиграем в народные игры, зажжём бенгальские огни и погадаем на будущее! В конце прогулки юные путешественники, конечно, получат подарки.
Кому подойдет экскурсия-квест
Путешественникам с детьми любого возраста — напишите мне о составе вашей компании, и я подстрою программу под ваш запрос.
Организационные детали
- Это театрализованная экскурсия-квест; я буду в образе Снегурочки, в костюме и с реквизитом
- Это пешеходная экскурсия-квест без дополнительных расходов
- Экскурсию можно провести для больших групп и школьных классов (до 50 чел.); в этом случае компания делится на 2 группы, работаем вместе с напарником. Доплата составит 1250 руб. за каждого последующего участника, большим группам скидки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мне очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий!
Если что-то непонятно, вы всегда можете спросить об этом на