Приглашаем вас отпраздновать выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Легенда».
Выпускников ждёт речная прогулка по Москве-реке через весь центр города, праздничный банкет на борту и зажигательная дискотека под руководством модного клубного диджея.
Выпускников ждёт речная прогулка по Москве-реке через весь центр города, праздничный банкет на борту и зажигательная дискотека под руководством модного клубного диджея.
Ближайшие даты:
22
июн
июн
23
июн
июн
24
июн
июн
25
июн
июн
30
июн
июн
1
июл
июл
Что вас ожидает:
- Праздничная программа
- Виды Москвы с теплохода
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Выпускной на борту теплохода
Теплоход отправится от причала «Мост Багратион», который находится напротив делового комплекса Москва-Сити и совершит путешествие по центру столицы до парка «Зарядье» и обратно. Во время речной прогулки на палубе теплохода пройдет зажигательная дискотека. Завершится круиз у небоскрёбов Сити, на фоне которых выпускники смогут выпустить воздушные шары и сделать классные фото.
Меню банкета
Холодные блюда и салаты:
- Обжаренные на гриле баклажаны фаршированные соленым сыром с добавлением грецких орешков.
- Рулетики с сыром.
- «Оливье» с куриным филе и домашней заправкой.
- Салат «Дальневосточный краб» с крабами и овощами.
Горячее блюдо:
Курица BBQ с овощным гарниром.
Десерт:
Пирожное.
Напитки:
Чай пакетированный или кофе.
с 22 июня по 1 июля в 13:00, 18:30, 23:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Речной круиз продолжительностью 4 часа
- Банкет на борту теплохода
- Фотозона на теплоходе
- Фотографы
- Модный ведущий с развлекательной программой, конкурсами и призами
- Зажигательная дискотека
- Салют из шариков
- Бармен шоу
- Что не входит
- Проезд до/от места отправления
- Место начала и завершения?
- Мост Багратион
- Когда и сколько длится?
- Когда: с 22 июня по 1 июля в 13:00, 18:30, 23:30Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании