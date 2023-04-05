Premium выпускной на теплоходе «Легенда»

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Приглашаем вас отпраздновать выпускной вечер на комфортабельном теплоходе «Легенда».

Выпускников ждёт речная прогулка по Москве-реке через весь центр города, праздничный банкет на борту и зажигательная дискотека под руководством модного клубного диджея.
Premium выпускной на теплоходе «Легенда»
Premium выпускной на теплоходе «Легенда»
Premium выпускной на теплоходе «Легенда»
Premium выпускной на теплоходе «Легенда»
Premium выпускной на теплоходе «Легенда»
Premium выпускной на теплоходе «Легенда»
Ближайшие даты:
22
июн
23
июн
24
июн
25
июн
30
июн
1
июл

Что вас ожидает:

  • Праздничная программа
  • Виды Москвы с теплохода
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Описание

Выпускной на борту теплохода

Теплоход отправится от причала «Мост Багратион», который находится напротив делового комплекса Москва-Сити и совершит путешествие по центру столицы до парка «Зарядье» и обратно. Во время речной прогулки на палубе теплохода пройдет зажигательная дискотека. Завершится круиз у небоскрёбов Сити, на фоне которых выпускники смогут выпустить воздушные шары и сделать классные фото.

Меню банкета

Холодные блюда и салаты:

  • Обжаренные на гриле баклажаны фаршированные соленым сыром с добавлением грецких орешков.
  • Рулетики с сыром.
  • «Оливье» с куриным филе и домашней заправкой.
  • Салат «Дальневосточный краб» с крабами и овощами.

Горячее блюдо:

Курица BBQ с овощным гарниром.

Десерт:

Пирожное.

Напитки:

Чай пакетированный или кофе.

с 22 июня по 1 июля в 13:00, 18:30, 23:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Речной круиз продолжительностью 4 часа
  • Банкет на борту теплохода
  • Фотозона на теплоходе
  • Фотографы
  • Модный ведущий с развлекательной программой, конкурсами и призами
  • Зажигательная дискотека
  • Салют из шариков
  • Бармен шоу
Что не входит
  • Проезд до/от места отправления
Место начала и завершения?
Мост Багратион
Когда и сколько длится?
Когда: с 22 июня по 1 июля в 13:00, 18:30, 23:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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