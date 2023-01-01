Речной Вокзал - северная звезда Москвы

Северной Речной вокзал словно большой корабль

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Северной Речной вокзал словно большой корабль, с палубами и мачтой. Уникальный памятник советской эпохи снова открыл свои двери после грандиозной реставрации. Это настоящий дворец с великолепным внешним и внутренним убранством!
Речной Вокзал - северная звезда Москвы
Речной Вокзал - северная звезда Москвы
Речной Вокзал - северная звезда Москвы
Речной Вокзал - северная звезда Москвы
Речной Вокзал - северная звезда Москвы
Речной Вокзал - северная звезда Москвы
Речной Вокзал - северная звезда Москвы

Что вас ожидает 🤩

  • Здание Северного Речного вокзала
  • Парк «Дружба»
  • Прекрасная набережная
  • Восхитительные виды на канал им. Москвы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Настоящая энциклопедия искусства.
  • Росписи и мрамор, скульптура и майоликовые панно. Под блеск волны канала им. Москвы, под шелест листвы живописного парка, мы поговорим о величайшей стройке советского периода.

Из экскурсии вы узнаете:

  • Кем и как строился канал Москва-Волга.
  • Действительно ли жизнь столицы напрямую зависела от решения покорить природу.
  • Почему Москву называют портом пяти морей.
  • Кто они - незаслуженно забытые мастера, украшавшие здание вокзала.
  • Что такое стиль ар-деко и как его узнать.
  • Как снималась знаменитая музыкальная комедия «Волга-Волга».
  • Откуда взялся самый «дружный» парк «Дружба» и многое другое.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа экскурсовода
Что не входит
  • По желанию
  • После экскурсии можно прокатиться на речном трамвайчике (по билетам)
Где начинаем и завершаем?
Начало: станция метро Речной вокзал, Москва
Завершение: Здание Северного Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день недели с 10.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь

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