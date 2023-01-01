Что вас ожидает 🤩
Здание Северного Речного вокзала
Парк «Дружба»
Прекрасная набережная
Восхитительные виды на канал им. Москвы
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При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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Описание
Что вас ожидает:
Настоящая энциклопедия искусства.
Росписи и мрамор, скульптура и майоликовые панно. Под блеск волны канала им. Москвы, под шелест листвы живописного парка, мы поговорим о величайшей стройке советского периода.
Из экскурсии вы узнаете:
Кем и как строился канал Москва-Волга.
Действительно ли жизнь столицы напрямую зависела от решения покорить природу.
Почему Москву называют портом пяти морей.
Кто они - незаслуженно забытые мастера, украшавшие здание вокзала.
Что такое стиль ар-деко и как его узнать.
Как снималась знаменитая музыкальная комедия «Волга-Волга».
Откуда взялся самый «дружный» парк «Дружба» и многое другое.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Работа экскурсовода
Что не входит
По желанию
После экскурсии можно прокатиться на речном трамвайчике (по билетам)
Где начинаем и завершаем?
Начало:
станция метро Речной вокзал, Москва
Завершение:
Здание Северного Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда:
в любой день недели с 10.00
Экскурсия длится около
2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия
, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
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