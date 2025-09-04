Автобусный тур с посещением фестиваля «Пир на Волге!», Ярославля, Тутаева и Рыбинска
Побывать на главном кулинарном событии лета, проплыть по Волге и погулять по купеческим городкам
Начало: Москва, станция метро «Свиблово», выход № 3, 7:15
16 800 ₽ за человека
Выходные в Ярославской области с обедами по-купечески и фотосессией в ретроинтерьерах
Посетить красивейшее село России, обойти кустодиевские места Тутаева и попробовать локальные блюда
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», 7:00
9 мая в 07:00
12 июн в 07:00
24 900 ₽ за человека
5 древних городов на берегах могучей Волги: автобусный тур из Москвы
Увидеть затопленную колокольню и пейзажи с картин Кустодиева, изучить Углич, Рыбинск и Ярославль
Начало: Москва, станция метро «Свиблово», 7:15
2 ноя в 07:15
1 мая в 07:15
17 870 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Волжская набережная (Кустодиевский бульвар)»
Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Москве в сентябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Волжская набережная (Кустодиевский бульвар)" можно забронировать 3 тура от 16 800 до 24 900.
Забронируйте тур в Москве на 2025 год по теме «Волжская набережная (Кустодиевский бульвар)», цены от 16800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь