Отель «Лесная Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Лесная)» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом — Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».

К услугам гостей — Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля. Все гости отеля могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 2 этаже.

В отеле работает круглосуточная служба заказа еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах клубного этажа, пользуются комплиментарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Red & White». На 1 этаже отеля расположены ресторан и лобби-бар «Red & White». Каждое утро с 7:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или завтрак «а-ля-карт».

Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости могут воспользоваться возможностью заказа проведения мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков.

Рядом с бизнес-центром установлены банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле детям предоставляются скидки на завтрак, а также есть специальное детское меню.