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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Москву. Экскурсия в Сергиев Посад и музей-заповедник Абрамцево
08:40Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Лесная Сафмар в 08:40;
- Сущёвский Сафмар в 09:00.
Экскурсия в Сергиев Посад и музей-заповедник Абрамцево.
11:00 Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.
Жемчужина православных святынь России с многовековой историей, архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
Троицкий собор (интерьер) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры.
Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.
Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры.
Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.
13:00 Обед в кафе города.
15.00 Экскурсия по главному усадебному дому в Абрамцево (экскурсия Абрамцево времени Аксаковых и Мамонтовых), где при Аксаковых гостили и творили Иван Сергеевич Тургенев, Фёдор Иванович Тютчев, а предприниматель и меценат Саава Мамонтов — «русский Медичи», дал возможность раскрыть здесь свои таланты Василию Поленову, Валентину Серову, Васнецовым, Илье Репину, Константину Коровину, Михаилу Врубелю.
Окончание экскурсии в гостинице не позднее 19:00.
Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
Завтрак.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Сущёвский Сафмар в 10:00;
- Лесная Сафмар в 10:45.
Обзорная экскурсия по городу —«Москва многоликая».
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия «Усадьба Царицыно». Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- Сущёвский Сафмар в 10:00;
- Лесная Сафмар в 10:20.
Экскурсия «Усадьба Царицыно» – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!
В ходе экскурсии посетители увидят уникальный архитектурный ансамбль императорской резиденции, построенной для Екатерины Великой во второй половине XVIII ст. зодчими В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым.
Окончание экскурсии в гостинице не позднее 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
2-местный
Ребенок до
Взрослый на доп. месте
Ребенок до
1-местный
Сущевский Сафмар 4*, стандарт
|21 100
|20 300
|18 300
|17 500
|26 900
Лесная Сафмар 4*,
стандарт
|22 550
|21 750
|18 200
|17 400
|29 700
Альянс Бородино 4*
стандарт
|21 100
|20 300
|19 700
|18 900
|26 300
Варианты проживания
Отель «Лесная Сафмар»
Отель «Лесная Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Лесная)» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом — Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».
К услугам гостей — Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля. Все гости отеля могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 2 этаже.
В отеле работает круглосуточная служба заказа еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах клубного этажа, пользуются комплиментарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Red & White». На 1 этаже отеля расположены ресторан и лобби-бар «Red & White». Каждое утро с 7:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или завтрак «а-ля-карт».
Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости могут воспользоваться возможностью заказа проведения мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков.
Рядом с бизнес-центром установлены банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле детям предоставляются скидки на завтрак, а также есть специальное детское меню.
Отель «Сущевский Сафмар»
Отель «Сущевский Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Сущевский)» находится в Москве. Этот отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Менее чем в 3 км от отеля располагаются Белая площадь и фудмолл «Депо. Москва», а в 2 остановках на метро от отеля — выставочный центр «ВДНХ». Рядом с отелем — Аптекарский огород, театр Советской Армии и центральный музей Вооруженных Сил, Еврейский музей и центр толерантности.
Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 3 этаже отеля, а также прочими услугами и удобствами. Среди них — бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах.
В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах на клубном этаже, получают возможность воспользоваться представительской гостиной на 13 этаже и комплементарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Fleur Cafe».
На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Каждое утро с 07:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или блюда по утреннему меню.
Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости также могут заказать проведение мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков и банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле действует программа IHG «Дети едят бесплатно».
В номере
Отель предлагает гостям 312 номеров различных категорий, в том числе люксы. Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек». Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.
Гостиница «Альянс Бородино»
Гостиница современного класса «Альянс Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.
В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Обеды, ужины и завтрак в первый день тура
- Проезд на общественном транспорте
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Дополнительные экскурсии
- Доплата для иностранных туристов
- Услуги камеры хранения на вокзале
- Личные траты
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.