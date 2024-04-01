Московская история за 3 дня

Групповой тур в Москве
4.7
3 отзыва
Выходные в Москве — это отличный повод погулять по любимому городу. Вы съездите в Сергиев Посад, посетите территорию Московского Кремля и побываете в усадьбе Царицыно. Совершите обзорную экскурсию по городу и прогуляетесь по Красной площади.
Московская история за 3 дня
Московская история за 3 дня
Московская история за 3 дня
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Что вас ожидает:

Столичный шоппинг
Столичный шоппинг
Сможете погулять по сувенирным лавкам в свободное время
Святые места
Святые места
Вас ждет главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря
Творения XVIII века
Творения XVIII века
В ходе экскурсии вы увидите уникальный архитектурный ансамбль императорской резиденции, построенной для Екатерины Великой

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Москву. Экскурсия в Сергиев Посад и музей-заповедник Абрамцево

08:40Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Лесная Сафмар в 08:40;
  • Сущёвский Сафмар в 09:00.

Экскурсия в Сергиев Посад и музей-заповедник Абрамцево.

11:00 Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.

Жемчужина православных святынь России с многовековой историей, архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.

Троицкий собор (интерьер) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры.

Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.

Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры.

Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.

13:00 Обед в кафе города.

15.00 Экскурсия по главному усадебному дому в Абрамцево (экскурсия Абрамцево времени Аксаковых и Мамонтовых), где при Аксаковых гостили и творили Иван Сергеевич Тургенев, Фёдор Иванович Тютчев, а предприниматель и меценат Саава Мамонтов — «русский Медичи», дал возможность раскрыть здесь свои таланты Василию Поленову, Валентину Серову, Васнецовым, Илье Репину, Константину Коровину, Михаилу Врубелю.

Окончание экскурсии в гостинице не позднее 19:00.

Прибытие в Москву. Экскурсия в Сергиев Посад и музей-заповедник АбрамцевоПрибытие в Москву. Экскурсия в Сергиев Посад и музей-заповедник АбрамцевоПрибытие в Москву. Экскурсия в Сергиев Посад и музей-заповедник АбрамцевоПрибытие в Москву. Экскурсия в Сергиев Посад и музей-заповедник Абрамцево
2 день

Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля

Завтрак.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Сущёвский Сафмар в 10:00;
  • Лесная Сафмар в 10:45.

Обзорная экскурсия по городу —«Москва многоликая».

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляОбзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляОбзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляОбзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
3 день

Экскурсия «Усадьба Царицыно». Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Сущёвский Сафмар в 10:00;
  • Лесная Сафмар в 10:20.

Экскурсия «Усадьба Царицыно» – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!

В ходе экскурсии посетители увидят уникальный архитектурный ансамбль императорской резиденции, построенной для Екатерины Великой во второй половине XVIII ст. зодчими В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым.

Окончание экскурсии в гостинице не позднее 15:00.

Экскурсия «Усадьба Царицыно». ОтъездЭкскурсия «Усадьба Царицыно». ОтъездЭкскурсия «Усадьба Царицыно». ОтъездЭкскурсия «Усадьба Царицыно». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы

2-местный

Ребенок до
14 лет

Взрослый на доп. месте

Ребенок до
14 лет на доп. месте

1-местный

Сущевский Сафмар 4*, стандарт
21 10020 30018 30017 50026 900

Лесная Сафмар 4*,

стандарт

22 55021 75018 20017 40029 700
Альянс Бородино 4*
стандарт
21 10020 30019 70018 90026 300

Варианты проживания

Отель «Лесная Сафмар»

2 ночи

Отель «Лесная Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Лесная)» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом — Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».

К услугам гостей — Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля. Все гости отеля могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 2 этаже.

В отеле работает круглосуточная служба заказа еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах клубного этажа, пользуются комплиментарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Red & White». На 1 этаже отеля расположены ресторан и лобби-бар «Red & White». Каждое утро с 7:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или завтрак «а-ля-карт».

Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости могут воспользоваться возможностью заказа проведения мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков.

Рядом с бизнес-центром установлены банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле детям предоставляются скидки на завтрак, а также есть специальное детское меню.

Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»Отель «Лесная Сафмар»

Отель «Сущевский Сафмар»

2 ночи

Отель «Сущевский Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Сущевский)» находится в Москве. Этот отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Менее чем в 3 км от отеля располагаются Белая площадь и фудмолл «Депо. Москва», а в 2 остановках на метро от отеля — выставочный центр «ВДНХ». Рядом с отелем — Аптекарский огород, театр Советской Армии и центральный музей Вооруженных Сил, Еврейский музей и центр толерантности.

Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 3 этаже отеля, а также прочими услугами и удобствами. Среди них — бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах.

В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах на клубном этаже, получают возможность воспользоваться представительской гостиной на 13 этаже и комплементарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Fleur Cafe».

На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Каждое утро с 07:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или блюда по утреннему меню.

Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости также могут заказать проведение мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков и банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле действует программа IHG «Дети едят бесплатно».

В номере

Отель предлагает гостям 312 номеров различных категорий, в том числе люксы. Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек». Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.

Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»Отель «Сущевский Сафмар»

Гостиница «Альянс Бородино»

2 ночи

Гостиница современного класса «Альянс Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.

В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.

Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»Гостиница «Альянс Бородино»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Обеды, ужины и завтрак в первый день тура
  • Проезд на общественном транспорте
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата для иностранных туристов
  • Услуги камеры хранения на вокзале
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
1 апр 2024
Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули.
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
О
1 апр 2024
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
О
31 мар 2024
Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

Тур входит в следующие категории Москвы

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНа автобусе

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