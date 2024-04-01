А вечерами у вас будет время самостоятельно организовать досуг и сделать путешествие еще интереснее!
июн
июн
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пятница. Прибытие в Москву. Планетарий
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
- 11:00 Отъезд от гостиницы Сущевский Сафмар на автобусе.
- 11:30 Отъезд от гостиницы Аэростар на автобусе.
12:50 Экскурсия в Московский планетарий (Урания + большой звездный зал).
Планетарий Москвы открывает перед вами удивительный мир звёзд, научных достижений и передовых технологий.
В Планетарии вы сможете узнать много нового и интересного из истории астрономии, и освоения космоса, здесь можно создавать искусственные облака и торнадо, генерировать электрическую энергию, сочинять электронную музыку, прокатиться на космическом велосипеде и узнать свой вес на других планетах!
15:00 Обед в кафе города.
Прогулка по зоопарку за доп. плату.
Возвращение в гостиницу не позднее 17:00.
Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
Завтрак в гостинице.
- 10:00 Отъезд от гостиницы Сущевский Сафмар на автобусе.
- 10:30 Отъезд от гостиницы Аэростар на автобусе.
Обзорная экскурсия по городу — «Москва многоликая».
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ,стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Воскресенье. Парк «Остров мечты»
Завтрак в гостинице.
- 11:00 Отъезд от гостиницы Сущевский Сафмар на автобусе.
- 11:30 Отъезд от гостиницы Аэростар на автобусе.
Посещение парка «Остров мечты».
Здесь расположен крупнейший в Европе крытый всесезонный парк развлечений с захватывающими дух аттракционами и мультипликационными героями.
На его территории вас ждут 10 сказочных миров, 44 аттракциона, яркие шоу-программы, интерактивные развлечения, тематические кафе и магазины.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Понедельник. Зарядье
Завтрак в гостинице.
- 12:00 Отъезд от гостиницы Сущевский Сафмар на автобусе.
- 12:30 Отъезд от гостиницы Аэростар на автобусе.
Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона«Полёты над Россией/Москвой».
Начнете экскурсию с настоящего путешествия в прошлое и познакомитесь с памятниками архитектуры разных эпох: древними храмами улицы Варварки, палатами бояр Романовых и старого Английского двора, а также с памятником древнего искусства — Китайгородской стеной.
Вы узнаете историю древнейшего района Москвы — Зарядья, сыгравшем важную роль в развитии города.
Далее вы прогуляетесь по живописной территории современного парка, где Вам покажут главные архитектурные объекты, пройдетесь по Парящему мосту, посетите Медиацентр, где продолжите свое пребывание на аттракционе «Полёты над Россией/Москвой».
Обед в кафе города.
Окончание программы не позднее 16:30.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
2-местный
Ребенок до
Взрослый на доп. месте
Ребенок до
1-местный
Сущевский Сафмар 4*, стандарт
|27 150
|24 650
|26 100
|23 600
|39 000
Аэростар 4*
|26 050
|23 650
|24 000
|21 400
|32 100
|Лесная Сафмар 4*
|29 300
|26 800
|26 100
|23 600
|43 300
|Альянс Бородино 4*
|28 250
|25 750
|26 000
|23 600
|36 000
Варианты проживания
Отель «Сущевский Сафмар»
Отель «Сущевский Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Сущевский)» находится в Москве. Этот отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Менее чем в 3 км от отеля располагаются Белая площадь и фудмолл «Депо. Москва», а в 2 остановках на метро от отеля — выставочный центр «ВДНХ». Рядом с отелем — Аптекарский огород, театр Советской Армии и центральный музей Вооруженных Сил, Еврейский музей и центр толерантности.
Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 3 этаже отеля, а также прочими услугами и удобствами. Среди них — бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах.
В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах на клубном этаже, получают возможность воспользоваться представительской гостиной на 13 этаже и комплементарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Fleur Cafe».
На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Каждое утро с 07:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или блюда по утреннему меню.
Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости также могут заказать проведение мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков и банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле действует программа IHG «Дети едят бесплатно».
В номере
Отель предлагает гостям 312 номеров различных категорий, в том числе люксы. Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек». Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.
Отель «Аэростар»
Гостиница «Аэростар» предлагает комфортабельное размещение в Москве. Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники.
Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.
В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».
Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, Вы получите также услуги менеджера, который сможет помочь Вам в любом вопросе.
Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы Аэростар. Станция метро «Динамо» - в 7.
Отель «Лесная Сафмар»
Отель «Лесная Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Лесная)» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом — Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».
К услугам гостей — Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля. Все гости отеля могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 2 этаже.
В отеле работает круглосуточная служба заказа еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах клубного этажа, пользуются комплиментарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Red & White». На 1 этаже отеля расположены ресторан и лобби-бар «Red & White». Каждое утро с 7:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или завтрак «а-ля-карт».
Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости могут воспользоваться возможностью заказа проведения мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков.
Рядом с бизнес-центром установлены банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле детям предоставляются скидки на завтрак, а также есть специальное детское меню.
Гостиница «Альянс Бородино»
Гостиница современного класса «Альянс Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.
В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: завтраки со 2 дня тура - шведский стол, 2 обеда
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Питание: обеды (кроме 2), ужины и завтрак в 1 день тура
- Проезд на общественном транспорте
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Дополнительные экскурсии
- Прогулка по зоопарку - стоимость уточняется
- Доплата для иностранных туристов
- Услуги камеры хранения на вокзале
- Личные траты
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.